Zhang Zhan puede ir 5 años a la cárcel por sus denuncias de excesos en Wuhan

El juicio de la reportera ciudanana Zhang Zhan, de 37 años, detenida en mayo pasado luego de que denunciara en videos de redes al gobierno chino por excesos cometidos contra ciudadanos en Wuhan en las primeras etapas de lucha contra el coronavirus, fue puesto en marcha jueves 19 de noviembre bajo los cargos de “crear problemas y dar noticias falsas", por lo que puede recibir una condena de hasta 5 años en la cárcel.

La organización Chinese Human Rights Defender (CHRD) denunció a través de Twitter que un tribunal de la ciudad de Shanghái, en China, juzgará a Zhang Zhan bajo los cargos de "difundir información falsa", acusándola de "buscar pelea y crear problemas” al publicar noticias y videos en distintas redes sociales sobre la propagación del coronavirus en la ciudad de Wuhan, a comienzos de este año.

Zhang fue arrestada en mayo, usando para justificar el procedimiento una figura que las autoridades chinas suelen aplicar contra críticos, disidentes y activistas: la de "crear problemas”. Ese mismo mes, el Committee to Protect Journalists (CPJ) exigió la liberación de la profesional y que se permitiera a la prensa cubrir informaciones sobre la pandemia sin que sus reporteros temieran ser detenidos por ello.

Zhang trabaja de forma independiente colgando videos en redes como WeChat, Twitter y Youtube. Desde comienzos de febrero comenzó a informar sobre la situación del coronavirus.

Denunció, por ejemplo, que los ciudadanos de Wuhan recibieron comida podrida durante el confinamiento de 11 semanas que vivió la urbe o que fueron obligados a pagar impuestos para poder hacerse pruebas del coronavirus. Además, informó sobre otras detenciones de periodistas, los problemas de los comerciantes, la falta de empleo y el acoso que habrían recibido familiares de víctimas de la pandemia que exigieron responsabilidades a las autoridades por su gestión en los primeros brotes.

El 15 del mismo mes de mayo, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Shanghái reportó la detención de Zhan, añadiendo que había sido derivada al Centro de Detención Pudong Xinqu. Ahora que empieza el juicio, su caso ha generado renovado malestar entre organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa.

#ZhangZhan was indicted for reporting on the #coronavirus in #Wuhan. Her continued detention undermines the type of transparency needed to address a global health crisis. The int'l community, including @WHO, should demand her unconditional release. https://t.co/wWkxEl4eMV