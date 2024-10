Adriana Lerman: "Israel es el único país democrático que quiere la paz"

A un año del ataque del grupo terrorista Hamás a Israel, que causó más de 1.200 muertes y el secuestro de 251 personas, Adriana Lerman reflexionó sobre lo que desencadenó el hecho que “violó la garantía de seguridad” y lamentó: “cada generación está obligada a vivir este dolor y este trauma”. La escritora también afirmó que los países de la región sólo buscan “que deje de existir el Estado de Israel” y que el Israel está defendiendo su soberanía. “Lo que el pueblo israelí quiere es la paz y volver a lo que era antes”, agregó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Adriana Lerman es escritora y familiar de una de las víctimas del ataque de Hamás en el Festival Nova.

Alejandro Gomel: ¿Qué reflexión tienes para este 7 de octubre?

La verdad es que es un día durísimo y terriblemente trágico para la colectividad y para el mundo entero que pueda tener empatía con esta masacre. No sólo soy familiar de una de las víctimas, sino que tengo un dolor doble porque mi abuelo es un sobreviviente del holocausto. Soy escritora y escribí El dolor de estar vivo para rescatar su historia. Él llevó un dolor y un trauma toda su vida, y ahora me toca a mi. Parece que cada generación está obligada a vivir este dolor y este trauma.

Lo que nos tocó en el alma es que creíamos que teníamos un lugar seguro, que era el Estado de Israel, y lo que ocurrió es que violaron esa garantía de seguridad que teníamos. Mi papá me contaba que un primo, también sobreviviente, le decía: “Esto nunca más va a volver a pasar en el Estado de Israel”.

No puedo describir en palabras el dolor que me causó la tragedia, y después me enteré que mi primo había estado en el festival. Mi prima no me quería contar y me dijo que lo habían convocado al ejército, hasta que le insistí porque no me atendía el teléfono y ahí me dijo que no me podía mentir y me confesó que estaba desaparecido.

Fue terrible, no lo puedo explicar. Fueron días y noches de tener un familiar desaparecido y buscándolo, porque uno no pierde la esperanza. Lamentablemente, después de casi un mes, fueron identificados, porque ni siquiera estaban los cuerpos. Fue terrible esperar a ver si estaban porque él había logrado hacer una llamada contándole a un amigo que estaban desesperados, corriendo por sus vidas porque habían entrado los terroristas. Eso fue lo último que supimos y no perdimos la esperanza hasta que nos enteramos.

Cuando me enteré, me agarró un ataque y no pude dejar de llorar en todo el día. No podía concebir lo que había pasado, que no fue algo normal. Era un festival y entraron más de 6.000 terroristas, que violaron la soberanía israelí. Cruzaron la frontera con la intención de matar y asesinar: no fue una guerra de ejército contra ejército. Mataron a los que estaban en el festival como si fueran animalitos salvajes que corrían por sus vidas y a los kibutz los mataron en sus camas.

Más de 1.000 terroristas de Gaza dispararon 4.300 cohetes para distraer. Uno no tiene idea de lo que es. es como si en Argentina entraran 6.000 terroristas a querer asesinar gente y se llevaran 300 secuestrados. No es una cuestión normal, es una masacre.

Elizabeth Peger: A un año del horror, ¿qué cambió?

La verdad es que no sé qué decirte. Israel se está defendiendo porque tiene el derecho. Si vienen a asesinar a 1.400 personas y no hacés nada, es una invitación para que vuelvan. Cualquier país va a defender su soberanía.

Lo que cambió es que nos estamos levantando. El pueblo judío es un pueblo resiliente, y con todo el dolor que nos causa todo lo que pasó, nos levantamos, así como nos levantamos del holocausto para crear un país y una potencia tecnológica. Es un golpe durísimo y como pasó otras veces, nos vamos a volver a levantar.

No sé realmente qué cambió, pero lo que me dolió es que pensé que no iba a pasar, y veo un silencio en occidente, comparable con la indiferencia del mundo que cuento en mi libro. Las organizaciones feministas abogan por los derechos de las mujeres pero no escuché a ninguna estrella de Hollywood ni a organizaciones salir a protestar por la masacre de mujeres y las violaciones. Acaban de matar a dos chicas que estaban secuestradas en los túneles con tiros en la cabeza, ¿y dónde están? Eso también duele muchísimo.

Es cuestión de salir adelante y hacerse fuerte. Para nosotros, cuando muere un soldado o un familiar, muere el mundo entero, pero no nos queda otra que salir adelante porque así es nuestra religión.

AG: ¿Tenés esperanza de que pueda haber paz en algún momento?

La paz es muy difícil cuando estás en Medio Oriente. Israel es el único país democrático que quiere la paz y está rodeado de enemigos que lo único que quieren es matarte. Esos países no quieren la paz, quieren que deje de existir el Estado de Israel. Es muy difícil hacer la paz con estos países de alrededor porque no tienen la misma ideología.

En 2005, bajo el liderazgo del ministro Ariel Sharon, Israel se retiró de la franja de Gaza. Israel tenía el control de la franja, pero había muchos ataques y se creyó que la decisión era para bien y para mantener la seguridad, la protección y la paz. Incluso se reubicó dentro del país a los colonos judíos que estaban ahí.

En 2007, Hamás asumió a la fuerza y, en vez de crear escuelas y progresar como país, construyeron túneles: 600 kilómetros en Gaza y 3.500 en el Líbano con Hezbolá. ¿Cómo podés tener paz con alguien que planea asesinarte?

Ojalá podamos llegar a una tranquilidad como cuando estuve en Israel en mayo del año pasado. Uno podía caminar tranquilo y la gente estaba feliz, y lo que espero es que volvamos a como era antes.

Lo que esto me causó es un trauma porque no puede ser. Mi marido a veces me dice: “Adriana, pero vos lo que escribiste en tu libro, ¿por qué decís que no puede ser?”, y es porque pensé que esto era cosa del pasado.

Mi último mensaje es que las cosas vuelvan a la tranquilidad, que los soldados vuelvan a casa, que devuelvan a los secuestrados y que esto por fin se termine. Lo que el pueblo israelí quiere es la paz y volver a lo que era antes. Hoy el tributo más grande es para Matías Murphy, mi primo. Se fue de Argentina, le costó amoldarse a la vida de Israel pero se casó y tuvieron dos hijas. Sus dos hijas quedaron huérfanas y están con tratamiento psicológico. Como esta situación, hay miles, y miles de familias destrozadas. Por todos ellos, ojalá que haya paz.

