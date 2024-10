Esta mañana, parte de la zona sur del Conurbano sur y de los barrios porteños del sur sufrieron un corte de suministro eléctrico que afectó el servicio del subte. Emilio Apud sostuvo que el apagón masivo fue producido por una “falla en un interruptor” de una central. Sobre la falta de suministro para el verano, el exsecretario anticipó que será "similar a la de años anteriores" porque el sistema energético está “atado con alambre” y criticó al Gobierno por su estrategia de comunicación. “Es necesario explicarle a la gente que va a haber cortes y cuáles son sus consecuencias”, dijo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emilio Apud fue secretario de Energía en 2001.

Alejandro Gomel: ¿Qué pasó?

La información que tengo es que hubo una falla en un interruptor en la central de Costanera. En Buenos Aires, hay tres centrales térmicas: Puerto, Costanera y Dock Sud. Están dentro del sistema nacional, pero por cercanía, son las que mayormente abastecen a la red de Edesur.

El problema no fue en la distribución de Edesur, sino en la generación, y no se sabe por qué hubo esa falla en la central de Costanera. Los sistemas de protección hicieron parar máquinas y abrir interruptores y salieron del servicio 1000 megavatios, es decir, casi un 25% de toda la demanda en ese momento. Eso afectó al Conurbano sur y a la parte sur de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio ya se restableció en la provincia de Buenos Aires, lo que indica que fue una falla con consecuencias leves y el sistema respondió.

No digo que esto haya sido un anticipo del verano porque fue un problema intempestivo. En generación, puede ser que la demanda sea de diez y haya nueve. Ese uno que falta se arregla entre las distribuidoras y las empresas para que no carguen en ese momento o para cortar sectores industriales. Cuando salta un componente de generación, tiene que salir rápido a reparar y no se puede programar nada, como en algún momento anticipó el jefe de Gabinete.

Elizabeth Peger: Se prevé un verano complicado con cortes programados. ¿Qué va a pasar?

¿Por qué piensan que no va a haber cortes? Hace 17 años que hay cortes en verano y no hay ningún indicio de que la cosa vaya a cambiar. El proceso de desinversión que hubo en los últimos 20 años con esta política de populismo energético, diciéndole a la gente que no tiene que pagar por energía, hizo que se descapitalizara el sector.

Un apagón masivo afecta CABA y varias localidades del Conurbano

Los tres segmentos, que son generación, transporte y distribución están subinvertidos y atados con alambre.

EP: Lo que pasa es que parece que viene una situación más difícil...

Sí, y aparte sale un mago de la meteorología que dice que en la segunda semana de febrero van a hacer 40°. Eso es poco serio. Después habrá que preguntarle a ese señor, en esa semana, por qué lo dijo...

CaptionEmilio Apud afirmó que la probabilidad de que el sistema falle durante el verano es baja porque se deben reunir varios factores: “La probabilidad de ocurrencia conjunta es muy baja”.

Si alguien dice que va a haber una semana de 40°, no va a llover, no va a haber energía hidroeléctrica, estamos en el peor de los mundos y ahí sí que hay que preocuparse. Son casos que pueden suceder, pero la probabilidad conjunta de ocurrencia de problemas de abastecimiento y malas condiciones climáticas es muy baja. Vamos a tener cortes en el verano como estamos acostumbrados.

AG: La diferencia es que la gente ahora está pagando más.

Esa es la preocupación del Gobierno, que se apresuró a comunicar algo sin haberlo estudiado bien. Hace falta una estrategia de comunicación seria y coordinada, porque es necesario explicarle a la gente que va a haber cortes, cuáles son sus consecuencias y cómo usar los electrodomésticos, por ejemplo. Lo más importante es que por más que estuviera toda la plata este año, las mejoras demoran.

AG: ¿Estamos en el nivel de tarifas que corresponde o todavía están bajas?

Un 35% de los usuarios ya están pagando el 90%, y el resto no llega a pagar ni la mitad. Eso lo está manejando el Gobierno mirando siempre el índice inflacionario, porque si actualizan lo que falta en un mes, el índice se va para arriba y se cae su sustento político. Es una cuestión de equilibrio entre las variables.

Las tarifas todavía están atrasadas, pero se recuperó mucho en diciembre del año pasado, cuando los usuarios pagaban el 20% en promedio. El 80% no sé quién lo pagaba. Lo pagaba Dios, porque los subsidios eran en cuenta gotas y no permitían inversiones. Ahora eso se revirtió, y en promedio se está pagando un 70%.

Creo que se logrará el equilibrio para fin de año, que después se tendrá que acompañar con la inflación, que espero que sea más baja.

Octubre: baja la nafta y el gas, pero sube la luz

Claudio Mardones: Hay muchos pedidos de informes desde la Cámara de Diputados en donde plantean que se espera un pico de consumo, que Atucha Uno estará en proceso de reparación, que hay dudas respecto a la generación hidroeléctrica de Yacyretá y sobre la importación de energía desde Brasil. ¿Puede que estos factores generen una situación aún más irregular?

Si ocurren y ocurren simultáneamente, sí. Si dicen que no va a llover, que no va a haber viento en el sur, que va a haber 40°, esto explota. Pero eso es muy remoto, es como si cayera un meteorito. Lo que puede ocurrir es que falle un componente de generación, como hoy, o que haya poca agua en Yacyretá. Ahí va a haber que hacer algunos cortes o va a fallar la distribución.

Para que la distribución funcione bien, el sistema requiere entre 100 y 200 millones de dólares entre Edenor y Edesur por año, pero en estos años no hubo inversión. Están muy al límite porque la demanda crece, se sofistica o se cambia gas por electricidad, pero los cables y generadores siguen siendo los mismos.

El asunto es muy complejo, porque el abastecimiento puede fallar por generación, por transporte o por distribución, pero además hay que ver cómo influyen las condiciones climáticas de temperatura y de precipitaciones. Si meten todo eso en una olla, es muy difícil predecir algo.

CM: ¿Entonces qué cree que llevó a distintos funcionarios a instalar el tema?

Esa es la pregunta que se va a hacer mucha gente que no tiene por qué conocer cómo funciona el sistema. Uno paga el 100% y diez veces más que el año pasado y le cortan la luz: ese es el problema que preocupa a la gente.

Con Atucha I fuera de servicio, el Gobierno explora opciones para evitar cortes de luz en el verano

Creo que Guillermo Francos se apresuró al hablar y tocar sólo una ínfima parte del problema, que es que puede que no alcance la generación y haya cortes programados. La única manera de generar cortes es cuando uno sabe que el problema va a ocurrir.

Después habló el secretario de Energía, pero me parece que está faltando una estrategia profesional y efectiva de comunicación para explicarle a la gente que si las cosas se hacen bien, en uno o dos años no van a haber más cortes y tendrían que desaparecer para 2027. El sector está recibiendo todo lo que necesita para funcionar, cosa que no ocurrió en los últimos 20 años.

