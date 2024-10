Leandro Santoro: "Lo que hace Macri habla de un país que no es serio"

Mientras en Diputados se debate si se podrá revertir el veto a la reforma universitaria, el legislador Leandro Santoro expresó que no comprende “por qué se ponen a romper algo que funciona”: “Las movilizaciones fueron tan masivas porque evidentemente se movilizó gente que había votado a Milei”, graficó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leandro Santoro es diputado nacional por Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, politólogo y docente.

Elizabeth Peger (EP): Sabemos que están en una mañana compleja y seguramente muy importante respecto a lo que pueda pasar con el presupuesto universitario. ¿Cuál es la expectativa?

Mirá, en términos de resultados, creo que hasta el último momento no vamos a tener certeza de cómo va a salir la elección. Porque ayer a la tarde las expectativas eran más positivas para el Gobierno que para la oposición, pero a la noche la tendencia cambió un poquito y se emparejaron.

De hecho, ayer dije que mi intuición era que el Gobierno tenía más chances de imponer el veto que la oposición de revertirlo, pero obviamente atenuando todo, esto cambia cada cinco minutos. Porque hay gente que va a pedir cosas y después no las consigue, entonces pasa del afirmativo o del negativo a la abstención.

Esta dinámica de los bloques chiquitos, que en realidad es la dinámica de la negociación política de algunos gobernadores o de algunos jefes distritales con el Gobierno, es una dinámica que va cambiando todo el tiempo. Es una elección muy fina donde uno o dos diputados pueden hacer la diferencia. Así que me da la sensación de que hasta el último minuto va a ser muy difícil hacer cualquier pronóstico.

Doce universidades fueron tomadas en repudio al veto por la ley de Financiamiento Universitario

EP: Sea cual fuere el resultado, ¿qué nos deja esta discusión hacia adelante?

La discusión para mí es insólita. Es increíble que estemos debatiendo si a la universidad hay que darle los recursos no para que aumente el salario, sino para que recomponga el salario después de haberlos tenido congelados desde noviembre, casi 10 meses. Hubo un 33% de pérdida de poder adquisitivo.

Hemos visto a decanos que dicen que están perdiendo profesores, que se van a las universidades privadas. Las universidades son patrimonio de todos. La educación tiene graves problemas, pero si hay un lugar donde funciona bien es en la educación superior. Entonces, no termino de entender por qué se ponen a romper lo que funciona, porque incluso ahí el Gobierno tiene parte de su electorado.

Por eso fueron tan masivas las movilizaciones, porque evidentemente se movilizó gente que lo había votado. Entonces, me da la sensación de que por dogmatismo ideológico, por empecinamiento político, por querer demostrar que ellos van a hacer del equilibrio fiscal un eje irrenunciable, van a terminar rompiendo algo que la sociedad valora.

Millones de personas marcharon la semana pasada en contra del veto a la reforma universitaria.

Y fundamentalmente, además, se va a generar un daño político que después les va a complicar incluso seguir construyendo un equilibrio fiscal duradero. Porque en Argentina, el poder político y la capacidad para equilibrar las cuentas públicas y las finanzas van de la mano. Cuando perdés poder político, todo se pone más complicado. Así que espero que el Gobierno, aunque sea por egoísmo, recapacite y vuelva para atrás a último minuto.

El veto a la reforma universitaria: ¿Objetivo fiscal o demostración de fuerza?

EP: El senador radical Victor Zimmermann planteaba que no entendía por qué si el argumento es que no hay plata, después de que el PRO confirma el lunes que va a acompañar el veto y hace una serie de reclamos, aparece el comunicado de Capital Humano diciendo, “Bueno, unilateralmente decidimos darles 6,8% de aumento y la garantía salarial para los sueldos más bajos”. Entonces, por más que eso no contemple la totalidad de lo que está expresado en la ley votada en el Congreso, sí hay un aliciente y una decisión de mover algo. Pero no se entiende el argumento del veto, si es porque no hay plata o en realidad es que es una cuestión más política de fondo. ¿Qué pensás al respecto?

Lo mismo hicieron con los jubilados, porque finalmente a los jubilados no es que no les ofrecieron un aumento, el problema es que el aumento que les ofrecían estaba por debajo de lo que habían perdido. Era inferior a la licuación de ingresos que le había significado la inflación de los últimos meses.

Entonces, en el mismo debate se mezclan un poco las cosas, como una sobreactuación de fortaleza para mostrar que ellos son los que definen cuándo se abre o cuándo se cierra la canilla. Por otro lado, también hay un dogmatismo fiscalista que es un error porque el equilibrio fiscal no se construye solamente con ajuste de gastos, sino también con aumento de ingresos.

La motosierra, sobre las universidades nacionales

El problema que el Gobierno tiene para mantener un equilibrio fiscal sustentable es que la Argentina no crece, por eso cae la recaudación y por eso es un perro que se muerde la cola. Cuando cae la recaudación, están obligados a volver a ajustar y por eso la necesidad de la discrecionalidad en el manejo presupuestario, necesitan ir viendo cómo van sacando el dinero de los distintos sectores.

Pero el problema de fondo es que la economía argentina no crece y que ellos han decidido, a partir de la regla fiscal que incluyen en el nuevo presupuesto, que si mañana por algún motivo de magia la economía argentina llegara a rebotar, ese aumento de la recaudación no iría a la mejora de prestaciones sociales, sino que iría directamente a la reducción de impuestos a los más ricos.

La cambiante postura de Macri en torno a LLA

Claudio Mardones (CM): ¿Te parece que, a partir de cómo se está generando esta negociación de último momento, se está adelantando parte de lo que va a ser la mesa de negociación con las provincias en vísperas de lo que va a ser el tratamiento del presupuesto 2025? Te lo pregunto porque han pasado ya seis meses desde las masivas movilizaciones universitarias de abril y algunos consideran que la oposición en este contexto (así como pasó con el veto jubilatorio) ahora va camino de encontrarse nuevamente con un techo, ¿lo ves así?

El nivel de amateurismo político que este Gobierno tiene para negociar en el parlamento no tiene antecedentes históricos. La verdad es que nunca vi una cosa así, porque hables con cualquier funcionario que hables, con el micrófono apagado, te van a contar mil anécdotas donde parecía que la cosa iba en una dirección y después finalmente terminó yendo en otra. Se comprometen a hacer cosas que después no hacen, o de repente aparecen cisnes negros en las negociaciones.

Además, hay una crisis también en términos de validación de quiénes son los negociadores, porque finalmente el que debería estar ejerciendo este laburo es el ministro del Interior, y hoy no hay ministro del Interior. Entonces, se debaten las responsabilidades entre el jefe de Gabinete y Santiago Caputo, es muy raro lo que está pasando.

Mauricio Macri arremetió contra la UBA.

Espero que el Gobierno entienda que para estos momentos de crisis como el que le toca atravesar a la Argentina, tener un diálogo genuino, franco y constructivo con las fuerzas políticas, siempre es positivo, por más que después vayas a votar en contra.

Te diría que el hecho de que se pueda construir confianza es condición para cualquier proyecto de país. Confianza, después podés no coincidir. Ahora, yo veo que hay actores que históricamente fueron aliados del Gobierno que, semana tras semana, se sienten más defraudados por el Gobierno.

Para empezar, Mauricio Macri, que fíjense ustedes cómo arrancaron la pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, aparentemente hoy van a tener el tercio que necesitan porque finalmente Macri dijo que por última vez, después de haberle hecho mucho bullying y haber fracasado y fallado en todo, le va a dar la última oportunidad. Lo que hace Macri habla de un país que no es serio.

Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta: "No quería tocar los piquetes por miedo a que haya muertos"

EP: Tampoco es serio lo que pasa con el radicalismo, ¿no?

Es una cosa fuera de lo común, nunca vi algo así. La sesión pasada hicieron renunciar a un diputado que cobraba el peso para darle un cargo donde iba a cobrar en dólares para que pueda asumir una diputada del PRO, y de esa manera tener el número para vetar la de los jubilados. En otro contexto histórico hubiese sido un escándalo nacional pero pasó desapercibido. Nadie le conoce la cara ni al diputado que renunció ni a la diputada que asumió.

La reconfiguración del peronismo

EP: Por otro lado, ¿qué te genera la decisión de la ex vicepresidenta de ponerse al frente de un intento de proceso de unidad y de encabezar la conducción del peronismo nacional a partir del 17 de noviembre?

Yo no soy afilado del peronismo, soy parte de un espacio que está aliado al peronismo. Así que tengo que ser respetuoso de la interna de otro partido. Por supuesto que veo bien que la dirigencia política de cualquier partido político asuma compromiso, protagonismo, eso me parece razonable.

Creo que es un error quienes salen a impugnar a los dirigentes políticos, sea Cristina, sea Macri o sea Raúl Alfonsín en su momento, cuando demuestran vocación de poder y vocación de participar. En todo caso, que ellos tengan esa vocación que históricamente ha sucedido así en la Argentina, me parece que es un dato que cualquier dirigente político tiene que tomar en cuenta y darlo como un dato.

Cristina Kirchner se lanzó para dirigir el PJ nacional.

En todo caso, si hay alguno que tenga algún tipo de propuesta mejor que la de cualquiera de estos casos o de los que vengan, lo que tiene que hacer es enfrentar y ganar. Así que a priori, como te decía, me parece saludable que quienes tienen vocación de hacer política, lo hagan de esta forma.

CM: Puntualizabas que formás parte de un partido que ahora va camino a una discusión en donde hay que ver si finalmente va a haber una elección entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Ricardo Quintela. En comparación a lo que fue la construcción de Unidad Ciudadana luego de la victoria de Mauricio Macri y su llegada a la Casa Rosada, parece que ahora la decisión política es conducir al peronismo y articular desde el peronismo el arco opositor. Algunos dirían que está totalmente libre de frepasismo, es decir, alejándose de hacer una coalición mayor, sumando otros aliados. ¿Cómo lo ves a eso?

No, el peronismo está acéfalo, entonces es una situación anómala que no haya presidente. En segundo lugar, que Cristina sea presidenta del partido no implica que después no vaya a trabajar en la articulación con otros sectores políticos y sociales. Es más, si vos leés las cartas que ella va escribiendo y las señales que va mandando, está siempre con la intención de ampliar, inclusive de reconocer errores del pasado. No veo un cerramiento del peronismo en el PJ.

Alejandra Vigo sobre la carta de Cristina Kirchner: "Somos un distrito en el que nada tenemos que ver con el kirchnerismo"

CM: ¿Y en la provincia de Buenos Aires?

El peronismo siempre fue un partido frentista, si vos te ponés a pensar, creo que todas las elecciones en las que participó armaron un frente, incluyendo a distintos sectores, históricamente fue así. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal, el sistema político argentino lo que está viendo es cómo evoluciona la relación entre La Libertad Avanza y el PRO.

Porque, en definitiva, esa es la clave de la elección del año que viene, si van a ir juntos o van a ir separados. Y en función de eso, el resto de los actores seguramente se van a tener que acomodar. Porque en un sistema presidencialista como el nuestro, lo que haga el bloque de poder hegemónico y dominante, es lo que determina muchas veces las consecuencias de las acciones de otros espacios políticos. Así que lo que hay que monitorear es qué pasa en la relación personal y electoral entre Macri y Milei.

