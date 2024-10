Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta: "No quería tocar los piquetes por miedo a que haya muertos"

El conflicto interno en PRO explotó nuevamente: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intensificó la presión para que el partido apoye el veto al Financiamiento Universitario. Mientras tanto, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, sorprendió al declarar que Bullrich "ya no pertenece a Propuesta Republicana". Bullrich no tardó en responder y sus declaraciones sobre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri elevaron aún más la temperatura de la interna.

Al mismo tiempo, la exministra dejó claro su alineamiento con el presidente Javier Milei. “La discusión de fondo en la Argentina es votar por un gobierno y tirarse a la pileta. Yo lo hice [entre 2015 y 2019] y había cosas en las que empujaba y no salían”, explicó al referirse al contexto actual del país.

Bullrich destacó su victoria en las PASO sobre Rodríguez Larreta gracias a su postura firme: “En las PASO gané porque fui con una política de no tibieza, como se está haciendo ahora. Con esa línea gané. Y sin la dirigencia; ellos estaban del lado de Larreta”, aseguró, en referencia a la interna partidaria. Y sobre Macri, agregó: “A Macri lo respeto mucho, fui su ministra. Pero hubo un error que reconoce él mismo en su libro: "Faltó shock”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con elogios, reclamos y reproches, el círculo rojo presentará su plan para “la Argentina competitiva”

La relación de Bullrich con Macri y el Pro

En cuanto a su vínculo con el expresidente, Bullrich reveló que hace tiempo no tiene contacto con él. “En este momento hay que empujar el carro y no lo hace”, afirmó tajante. “No se puede apoyar unas cosas y otras no. Una vez que lleguemos a destino podemos contar las rayitas del melón, pero ahora hay que empujar. Por supuesto que me tomaría un café con él, porque el problema no está en la letra chica”, insistió.

La ministra también abordó el tema del Presupuesto Universitario, la marcha de este miércoles y la postura de PRO respecto al veto. Según Bullrich, una parte del partido “va a seguir en la misma línea”, conforme le habrían dicho algunos diputados. Al comparar las manifestaciones, opinó que “la primera fue más auténtica y ésta más política”.

El Gobierno contraataca: quiere que los extranjeros paguen por cursar en universidades públicas

El "palo" a Rodríguez Larreta: "Tenía miedo"

Sobre su ex rival en las PASO, Rodríguez Larreta, Bullrich fue contundente: “No quería tocar los piquetes. Tenía miedo de que hubiera muertos. Si gobernás con miedo, gobernás mal”.

También respaldó el veto de Milei y expresó: “Hay una obsesión en querer darle presupuestos todo el tiempo a distintos sectores”. Frente a los cánticos de los manifestantes, Bullrich fue categórica: “El pueblo cambió de idea, sino hubiese ganado Massa. Cantan algo que está totalmente alejado de la realidad”.

En relación a la marcha por la reforma jubilatoria del 12 de septiembre, Bullrich insistió en que los gases lacrimógenos que alcanzaron a una menor “salieron desde los manifestantes”. Aseguró tener un video como prueba y afirmó: “Hay una película que no se vio. Y la mujer no era la madre de la nena”.

Libertad de expresión: una demanda pretende suspender el decreto de Milei que limitó el acceso a la información pública

Bullrich elogió la gestión de Milei

La ministra de Seguridad elogió la gestión del presidente Milei, resaltando que “por primera vez en 25 años hay orden en la Argentina”. Además, consideró que ambos comparten una postura de mano dura, aunque Milei lo hace de manera más explícita con su imagen de la motosierra.

“Están especulando solo porque lo hace otro”, dijo Bullrich en referencia a la oposición, y agregó: “Es un año difícil contra muchos que van a ser mejores”. Además, destacó la generosidad de Milei con su equipo: “Milei es muy generoso con todos los que trabajamos en el equipo. Nosotros siempre fuimos por el buen camino. Él está rompiendo con las corporaciones. Él cree que algunos periodistas juegan sucio y lo dice en la cara”.

Finalmente, Bullrich se refirió a las elecciones legislativas del próximo año y confirmó que no será candidata a senadora: “No quiero, estoy haciendo un trabajo en el ministerio de Seguridad que le hace falta al país. Prefiero seguir con esto”, concluyó.

LT