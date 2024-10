Víctor Zimmermann, senador: "Acompaño positivamente el reclamo de las universidades"

En el marco del debate parlamentario por el veto a la ley de Financiamiento Universitario, el legislador Víctor Zimmermann destacó que la universidad pública da oportunidades a toda la población de manera equitativa, y si bien enfatizó su apoyo a las auditorías y la transparencia de los fondos públicos, criticó duramente la falta de alternativas por parte del Gobierno para encontrar una solución a la situación. “Si uno mira la perspectiva hacia adelante, me parece que no es el camino adecuado”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Víctor Zimmermann es senador nacional del radicalismo por Chaco, productor agropecuario. Anteriormente ocupó diversos cargos públicos, también estuvo en la intendencia de la localidad chaqueña de Fontana y fue docente. Además, está a un paso de convertirse en ministro de la gestión de Zdero en Chaco, por lo que goza de licencia por 30 días en el Senado.

Elizabeth Peger: La expectativa hoy está planteada en torno a esta sesión en la Cámara de Diputados para ver si se insiste con la ley de financiamiento universitario, que había votado el Congreso, o se va a ratificar el veto del Presidente. ¿Cuál es su expectativa?

La misma que sostuve en el recinto y en el debate en comisiones cuando estaba en el Senado. Hoy ya estoy con esta otra función, como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de mi provincia. Pero ante la pregunta, creo que fue un proyecto que nosotros apoyamos positivamente porque no está pidiendo mayor presupuesto para las universidades públicas, está pidiendo actualizaciones en base a la inflación. Una actualización por IPC que es un índice que, de alguna manera, mide el impacto inflacionario que han sufrido las distintas cuentas públicas y en particular las universidades públicas.

Me parece que es oportuno declarar que estamos hablando del gasto de funcionamiento de las universidades, que es el presupuesto que está sobre la línea, el gasto de bienes de consumo y servicios no personales y de sueldos, del personal docente y no docente. El gasto de funcionamiento es el 10% del total del presupuesto de las universidades públicas. El 90%, en promedio, es la planilla salarial, que se rinde con un detalle de cada uno del personal docente y no docente.

No es lo que tiene que ver con la cuestión de lo que está debajo de la línea, que es gasto de infraestructura y cuestiones que tienen que ver con otras cosas que necesitan las universidades públicas. Lo que se discute en este proyecto es el gasto de funcionamiento. En ese artículo también hay un agregado importante, que es la participación activa de la Auditoría General de la Nación para que haga informes periódicos con respecto a esa cuestión y el comportamiento del gasto.

En ese sentido, obviamente yo acompañé positivamente. Pensaba que íbamos a tener una alternativa en el Senado cuando debatieramos eso, con respecto por ejemplo a su aplicación que a lo mejor no iba a ser inmediata, que se podían tomar un plazo o un tiempo para hacerlo. No hubo ninguna alternativa a esta característica. Por lo tanto, yo acompañé y acompaño positivamente el reclamo de las universidades.

EP: Me llamó la atención que, en medio de esta discusión, que el Gobierno sostiene que no se puede incrementar el presupuesto universitario porque "no hay plata" porque no están precisadas las partidas, luego del planteo que hizo el bloque del PRO el lunes, salió un comunicado de Capital Humano informando que se le iba a otorgar, por decisión unilateral, un 6,8% de aumento a los salarios y, además, se ofrecía una garantía salarial para el caso de las categorías más bajas de sueldos, que llegaba a 420 mil pesos, y era un pago en forma retroactiva. Entonces, no se entiende cuál es el argumento oficial, o hay plata o no hay plata...

Está muy bueno tu planteo, porque además en el artículo dice que se le requiere al Poder Ejecutivo que haya una convocatoria a un acuerdo salarial, y al estar homologado cualquier anticipo que pueda dar el Ejecutivo, se toma como pago a cuenta. Por eso a mí me pareció muy raro que desde el Poder Ejecutivo Nacional, en las distintas cámaras y fundamentalmente ya votado en Diputados cuando estaba en el Senado, no haya una propuesta alternativa de decir: "vamos a hacer una cosa parecida a la que está diciendo", "dennos un plazo", "queremos ir a explicar".

Yo soy producto de la universidad pública, yo pertenezco a esos jóvenes que mi papá y mi mamá decían “mi hijo es doctor y vino a una pensión, desde el interior del Chaco, a estudiar Resistencia”. Mis hijas son producto de la universidad pública, yo estoy a favor de la auditoría y de la transparencia, pero en estos tiempos que estamos viviendo en ciencia y técnica y la salud que prestan a las universidades, no tienen para funcionar. En la era del conocimiento, tenemos un plan 2030, donde todo lo que tiene que ver con ciencia aplicada es lo que necesitamos el norte argentino. Estamos hablando de una cuestión mucho más potente y más importante. Para mí, una de las cuestiones centrales de las políticas públicas de nuestro país es la educación, la ciencia y técnica, la innovación tecnológica y, obviamente, la universidad pública, que nos iguala, da oportunidad a la gente del interior más allá del poderío económico.

Además, en el caso de Chaco, tenemos varias universidades, pero hay una que quiero citar, que es la Universidad Nacional del Noreste, que está sacando posibilidades académicas a los pueblos. Las universidades ahora van a las localidades del interior, para que los hijos de productores y comerciantes que no tienen muchas veces para pagar una pensión, como yo tuve la oportunidad, estudien desde sus localidades. Estamos pidiendo en ese proyecto sólo el gasto de funcionamiento, no más presupuesto, gasto de funcionamiento actualizado por IPC.

Claudio Mardones: Ahora que lo puede mirar con un poco de distancia, pero que usted ya lo veía venir, parecía que la salida era una pulseada judicial, en el caso de que finalmente entrara este conflicto después de la sanción de la ley de financiamiento universitario, o que finalmente logren blindar el veto. ¿Cómo va a seguir el conflicto con las universidades? ¿Qué cree que sigue después de esta etapa? Obviamente, hay una pulseada que es un examen para el Gobierno. El primer capítulo fue el veto jubilatorio, ahora el veto universitario, pero desde su punto de vista, ¿hasta dónde puede llegar a escalar el conflicto con las universidades a partir de hoy?

Espero que podamos encontrar un camino, pero porque el reclamo es legítimo. Uno sabe cómo las situaciones de conflicto empiezan, pero no cómo terminan, y eso me preocupa, me preocupa mucho.

Yo participé en la primera marcha, como ciudadano común e hijo de la universidad pública, no como senador. Después, obviamente se cuestiona alguna participación de otro sector en la última marcha, que obviamente se puede evaluar y hay que hacer otro análisis y otro enfoque, pero la defensa de la universidad pública para nosotros, para la gente del interior y para la gente que no tiene recursos para ir a una privada, es una política central en la Argentina, y sobre todo como están calificadas nuestras universidades públicas a nivel mundial.

Yo no quiero excederme en esas cuestiones porque todo el mundo sabe la calidad que tiene la universidad pública en la Argentina, y que habrá que corregir cosas, yo no digo que no. A mí me preocupan esas situaciones, porque veo que hay algunas cuestiones en que debiéramos encontrar un camino del medio.

Cuando hablábamos del tema de jubilaciones, del tema de la reforma previsional, fui el único senador en el recinto que propuso una cuestión intermedia. Movilidad jubilatoria del sistema previsional, darle una productividad, bajar el tema del salario mínimo, que era la canasta básica más el 1,9%, y terminé acompañado por más de 20 votos, pero el oficialismo no dijo nada. Yo pensé que esa era la propuesta que podía hacer el oficialismo para empezar a darle algo a los jubilados, para parar los juicios por la movilidad jubilatoria, y sin embargo no hicieron nada porque habían decidido tener el veto con anterioridad, en vez de encontrar el camino del medio.

Creo que acá hay que tratar de encontrar caminos alternativos para resolver una situación central de las políticas públicas, esto es el tema de la universidad.

EP: Sí, a veces me parece que todo en el discurso público es blanco o negro, todo o nada y no hay grises. Si uno recuerda lo que dijo García Cuerva, el fin de semana en Luján, tiene que ver con la necesidad de la búsqueda de consenso más allá de las posiciones de uno u otro sector político.

Hay un dato más que quiero agregar. En el anteproyecto del presupuesto 2025, que con nuestro equipo antes de venirme a Chaco como ministro lo analizamos perfectamente, el pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es 7,2 billones de pesos. ¿Sabes en cuánto está el presupuesto de la Universidad Pública? 3,8 billones, el 50%. Entonces, si uno mira la perspectiva hacia adelante, me parece que no es el camino adecuado.

No estoy diciendo con esto de que tengan que darle todo lo que pide el CIN, ahora hay un 50% de recorte en el anteproyecto del presupuesto que se empezó a discutir en Diputados. Así que hay muchos temas para mirar a partir de esta sesión de Diputados y ver cómo se puede de alguna manera garantizar, más allá de que se hagan las auditorías y el control que corresponden, que se fiscalice como corresponde, que se administre la plata pública contra la apariencia, pero me parece que es una situación muy delicada la que estamos viviendo.

