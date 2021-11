El enojo de Coscu con los medios por incluirlo en una lista de votantes del Frente de Todos

Cuando se viralizó su nombre entre los convocantes a votar por el Frente de Todos, Coscu publicó un tweet al en el que le respondió a Infobae por la falsa noticia: “Queeee yo nunca firmé nada wtffff me clavaron ahí de onda”.

Minutos más tarde, el streamer agregó: “Che sáquenme de esa lista mentirosos, yo nunca firmé nada, estoy todo el día en mi casa jugando al lol sin joder a nadie”.

Luego de la respuesta de Coscu, desde el medio infobae editaron la foto en donde él aparecía, lo sacaron de la nota y aclararon lo siguiente: “La agencia Télam aseguró que el streamer Martín Disalvo también había firmado. El propio Coscu -así se lo conoce en redes sociales- desmintió la información en redes sociales: ‘Yo nunca firmé nada’” (todo en color amarillo).

Pero ahí no terminó todo porque Coscu también contestó a esa declaración: “Ni mi nombre saben escribir y me meten en listas de no se que pija. Es todo mentira”. Al hilo de la conversación se sumó el cantante Duki, quien apoyó a su amigo: “Te lo hacen a propósito Porke están dolidos de ver ke vivís de lo ke amas haciendo lo ke se te cante el orto , y no tuviste ke pedirle nada a nadie”.

Para darle fin a la difusión de la falsa noticia, el influencer publicó después en una de sus historias de la red social Instagram: “No tengo nada que ver ni llamé a votar a ningún partido político. Nunca me voy a meter en esos ambientes. Toda esa mierda es mentira. Infobae y otros medios amarillistas sigan inventando boludeces”.

