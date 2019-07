Murió Andrew Graham-Yooll, histórico editor del Buenos Aires Herald

La noticia fue devastadora: el talentoso periodista y escritor Andrew Graham-Yooll falleció en Londres, ciudad a la que había viajado para asistir al casamiento de su nieta. Graham-Yooll, que fue Ombudsman del diario Perfil, tenía 75 años. En la actualidad, sus columnas en Buenos Aires Times aportaban su mirada siempre lúcida sobre diversos temas de actualidad.

De padres británicos, el ex Director del Buenos Aire Herald había nacido en Buenos Aires en 1944, y en su larguísima trayectoria editorial trabajó en varios de los medios más importantes de Europa. Su carrera comenzó con el ingreso en 1966 al periódico argentino editado en inglés, pero 10 años más tarde debió exiliarse con su familia en Londes, perseguido por la Dictadura Militar.

Graham Yooll junto a Robert Cox, símbolos del Buenos Aires Herald. (Foto Marcelo Aballay)

“El Buenos Aires Herald había sido allanado y yo estaba siendo procesado por entrevistar a la plana mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Pero la gota que colmó el vaso fue que una mañana me llamaron desde Londres y me dijeron que me fuera, que el juez no me iba a sobreseer y eso era equivalente a una sentencia de muerte. Yo tenía tres hijos y AI negoció toda nuestra salida”, contó el periodista en una entrevista.

Volvió a Argentina como corresponsal del diario inglés The Guardian durante la guerra de Malvinas, entre abril y junio de 1982.

"Nos puede gustar o no, podemos pensarlo como una traición horrenda, pero recordemos una cosa muy simple y muy ofensiva: las islas Malvinas no son argentinas. Están ocupadas por gente que habla otro idioma desde hace casi 200 años. No son nuestras. Están en la plataforma continental, no lo voy a negar: deberían ser argentinas pero no lo son. Por más ofensivo que sea no van a cambiar las circunstancias", recordó en 2017 en una charla en la Feria del Libro.

Graham-Yooll regresó a Argentina de forma definitiva en 1994, en ese momento fue nombrado al frente del Herald. En Inglaterra trabajó en The Daily Telegraph, The Guardian y The Sun antes de ejercer como director en la revista South, y en Index on Censorship.

También, fue corresponsal en Londres de la revista Tiempo, de Madrid, profesor visitante (Fellow) del Wolfson College de la Universidad de Cambridge. En nuestro país estuvo íntimamente vinculado a las publicaciones de Editorial Perfil, y colaboró también en La Nación y Página 12, entre otros.

Su extensa carrera incluye una veintena de libros novelas, ensayos y poesía- publicados en inglés y castellano, entre ellos: Memoria del Miedo (1986) –un clásico sobre el terror político en la Argentina de los 70-, Pequeñas guerras británicas en América Latina (1983), Goodbye Buenos Aires (1998), y La colonia olvidada, tres siglos de ingleses en la Argentina (2000).

La muerte de Andrew Graham-Yooll signa por segundo sábado consecutivo a la prensa argentina con un gesto de dolor, porque la semana pasada había fallecido Héctor Ricardo García, el legendario fundador del Diario Crónica.

CDL/H.B.