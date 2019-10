Repudian a locutora por frases racistas a otras mujeres: "Son tres negritas que no das 5 centavos"

Una locutora sanjuanina quedó en el centro de la polémica luego de haber realizado durante su programa radial una serie de comentarios discriminatorios contra otras mujeres, postulantes a Embajadoras de Jáchal, uno de los departamentos de la provincia.

Natalia Vargas, de Radio Cosmos, leía al aire la noticia de la presentación como candidatas de Mayra Vega; Carla Ibazeta y Laura Carrizo. Acto seguido, comenzó con una serie de polémicas calificaciones: "Son tres negritas que no das 5 centavos", sostuvo. Asimismo, agregó: "Con estos bagres que va a haber pasarela", en alusión a una de las normas del concurso en el que no hay desfile pautado, según consignó el medio local Diario de Cuyo.

Lejos de quedarse ahí con sus dichos, la locutora imitó a lo que sería la presentación ante el jurado de las mujeres. En ese sentido indicó: "Hola, yo soy la Yeni, mira como me abro de piernas". Y completó: "Se van a derretir estas negras y no porque sean bombones sino por la grasa que les cae de la cara”.

Repudio. El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores emitió un comunicado donde mostraron su rechazo a los dichos de Vargas. En el texto en cuestión, que lleva la firma de la secretaria del sindicato, la locutora Mara Carrizo, le dicen “no a la Violencia en todas sus formas” y subrayan que desaprueban las “calificaciones vertidas por la señora conductora del programa, quien ejerció claramente violencia mediática hacia las mujeres”.

Mayra Vega; Carla Ibazeta y Laura Carrizo, las postulantes a Embajadoras de Jáchal. Gentileza Diario de Cuyo

A su vez, remarcaron que el hecho de “naturalizar acciones descalificativas, ridiculizando y discriminando a las mujeres, ponen en evidencia la falta de formación profesional, capacitación y respeto social”. Por último, precisaron que es importante asumir con “responsabilidad el compromiso de comunicar con respeto, destacando valores morales y conservando nuestros lugares en los medios de comunicación que representamos con nuestra labor cotidiana”.

El intendente de Jáchal, Miguel Vega, anunció públicamente que denunciará a Vargas ante la Seccional 21 de la policía local y ante el INADI. "Queridos Vecinos: Quiero expresar por este medio, mi repudio por las declaraciones de público conocimiento, que hiciera una locutora en un medio radial, en relación a nuestras candidatas a Embajadoras Nacionales del Sol. El pueblo jachallero es un pueblo de tradiciones, de lucha y de trabajo, por ello insto a nuestras mujeres a presentarse en esta convocatoria del gobierno provincial, para que puedan mostrar a todos los sanjuaninos, nuestros valores y nuestra cultura que tanto nos enorgullece", escribió el funcionario en su Facebook.

Queridos Vecinos: Quiero expresar por este medio, mi repudio por las declaraciones de público conocimiento, que hiciera... Publicado por Miguel Vega en Miércoles, 16 de octubre de 2019

Tras la viralización del audio, Vargas hizo un descargo en sus redes sociales, pero no pidió disculpas. "Soy mala buuuu... si me van a quemar porfa que sea en la Plaza 25 de Mayo", escribió.

Luego, al enterarse de la postura de Vega, la mujer indicó: “No quiero creer que esto es una persecución política. Al intendente de jáchal que no le vayan con el cuento cambiado, demuestre inteligencia, llame el medio de comunicación y hablé conmigo”, y añadió: “No pretendo que todo el mundo tenga el mismo humor que yo, pero sería interesante que todos los demás averigüen el fragmento completo de lo que hablé en mi programa. La gente se dejó llevar por un audio sacado de contexto, no entienden el tipo de programa que hago. Es una tontería que hablen de mí, la gente no me conoce, deberían ver el programa completo”.

F.D.S./F.F.