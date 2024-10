Tras 33 años, el histórico locutor Leo Rodríguez anunció que se va de Radio Aspen

Este lunes 21 de octubre por la mañana, la icónica voz de la radio Aspen, Leo Rodríguez, anunció su despedida de la emisora tras 33 años de ininterrumpida labor. La noticia sorprendió al medio, ya que Rodríguez ha sido considerado una parte fundamental de la señal.

"Me cuesta mucho, me produce angustia en un punto y liberación en otro. Pero quiero que el oyente de la radio sepa que esta semana va a ser mi última semana al aire de Aspen", comenzó su anuncio al aire.

Y siguió: "Me desvinculando, imaginen que tengo mis motivos, porque son 33 años acá, los motivos por lo menos por ahora me los voy a guardar. Es una etapa que se cumple, es algo que nunca imaginé, siempre dijimos que moríamos acá en el pase. Vengo madurando esto, no es una decisión que tomé de un día para el otro, es una decisión que vengo madurando con mi familia en los últimos meses".

En una conversación con Clarín, el reconocido locutor explicó que su decisión se debe a múltiples factores, aunque prefirió no entrar en detalles en este momento. "No es una decisión apresurada; llevo 33 años en la radio y he estado reflexionando sobre esto durante mucho tiempo. Es algo que ya tenía decidido", aseguró.

El locutor también mencionó que su partida está relacionada con la salida de Pablo Glattstein, quien fue productor de la emisora. "No es un retiro voluntario", continuó Rodríguez, "es una decisión personal y profesional alejarme de la radio. He estado considerando esto desde hace meses".

En cuanto a sus responsabilidades en Aspen (FM 102.3), detalló: "Mi trabajo incluía la coordinación artística, la programación, la jefatura de locutores y la musicalización", concluyó.

La dirección de la radio está a cargo de la periodista Gisela Marziotta.

Leo Rodríguez nació el 19 de marzo de 1970, hijo de una profesora de piano y un empleado bancario. Pasó sus primeros 28 años en la localidad bonaerense de Ranelagh. En 1990, se presentó en Radio América, donde no había vacantes, pero le sugirieron que había otra emisora disponible: Aspen. "Me gustaría trabajar aquí", dijo en ese momento, y así comenzó su historia en la radio.

