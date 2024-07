Gisela Marziotta: “Yo quiero un gobierno peronista con la audacia de Milei”

Gisela Marziotta participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) del Grupo Perfil, en la que destacó el liderazgo del presidente Javier Milei. "Si esa audacia, que él aplica para el mal, la hubiéramos tenido durante el gobierno anterior, creo que los resultados hubieran sido otros. Si vos me preguntás, yo no tengo dudas: yo quiero un gobierno peronista con la audacia de Milei", destacó.

La diputada del Frente de Todos también habló sobre la feroz interna que se desató en el peronismo bonaerense con La Cámpora. "No es que La Cámpora tiene que dar un paso al costado, sino que los otros tienen que organizarse. Pero todo el resto son individualidades o librepensadores. Y después dicen que todo es culpa de La Cámpora. Decir que los liderazgos no surgen por culpa de La Cámpora es muy cómodo e infantil", declaró Marziotta en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y vicerrector de USBA.

—Más allá de sus diferencia políticas, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner han resaltado algunas actitudes que les parecen positivas de Javier Milei. ¿Hay algo de Milei que a usted le parezca importante destacar?

—Sí, su audacia. Para mí sería positiva si se aplicara hacia el lado del bien. Si esa audacia, que él aplica para el mal, la hubiéramos tenido durante el gobierno anterior, creo que los resultados hubieran sido otros. Si vos me preguntás, yo no tengo dudas: yo quiero un gobierno peronista con la audacia de Milei.

—Usted aseguró en declaraciones públicas que el peronismo es la única fuerza política que podría salvar al país. ¿Cristina debe seguir liderando ese espacio?

—Cristina sigue siendo esa líder, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero creo que vamos a necesitar es una reconfiguración del espacio. Ella es la persona política más importante de la Argentina, con los que la quieren y los que no la quieren. No solo tiene que ver con afinidades, sino con los roles institucionales que se cumplieron en la historia de la Argentina. Fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, además de haber sido la compañera de vida de otro presidente. Me parece que no corresponde poner en duda el liderazgo de Cristina.

—Tras la victoria de La Libertad Avanza, ¿el kirchnerismo debería haber ejercido una mayor autocrítica?

—No sé si el kirchnerismo, pero yo, desde el espacio que pertenezco que es el peronismo, sí lo hice y lo hago cada vez que tengo la posibilidad de hablar públicamente y de hablar hacia adentro. Soy muy dura y muy crítica. Me gustaría que muchos más se sumaran a esta voz que yo trato de dar porque es necesario para poder reconstruir lo nuevo. Sin pasar por un proceso de reflexión va a ser muy difícil que podamos volver a interpelar a la sociedad y ser creíbles en esa interpelación. Tenemos que reconocer que hicimos las cosas mal para que Milei sea presidente. La sociedad tiene que escuchar que hay una reflexión respecto de qué fue lo que nos pasó para que hoy esté ocurriendo. Yo soy una ferviente defensora de eso. Creo que se puede escuchar a la sociedad y que se puede trabajar en el Congreso en función de las necesidades de hoy, pero también la sociedad necesita que entendamos lo que nos dijeron en las urnas.

—En el peronismo hay una interna fuerte y abierta entre un sector de La Cámpora y otro sector que le exige a ese espacio que pueda dar un paso al costado y asuma la derrota contra los libertarios. ¿Qué piensa usted de La Cámpora?

—Yo pienso que es un espacio más dentro de lo que es Unión por la Patria y dentro del peronismo. Es una de las agrupaciones más fuertes que tiene el peronismo organizado y tiene un conductor que es Máximo Kirchner. Creo que el problema que tiene hoy el peronismo es que está desorganizado y por eso tiene la ventaja La Cámpora. No es que La Cámpora tiene que dar un paso al costado, sino que los otros tienen que organizarse. Pero todo el resto son individualidades o librepensadores. Y después dicen que todo es culpa de La Cámpora. Decir que los liderazgos no surgen por culpa de La Cámpora es muy cómodo e infantil. Porque de esa forma, la culpa siempre es del otro. Yo no estoy de acuerdo con eso.



—Sin el apoyo de La Cámpora, ¿Axel Kicillof podría ser presidente?

—Me cuesta muchísimo visualizar de acá a tres años y medio quiénes son y cuáles van a ser los posicionamientos de los nombres propios para llevar adelante una candidatura presidencial. Axel Kicillof tiene hoy una misión muy compleja, que es gobernar la provincia más grande del país con un gobierno que solo piensa en destruir a la Argentina. Yo creo que se tiene que concentrar en gobernar Buenos Aires. Eso va a hacer que se vayan perfilando nombres propios para después. De hecho, Kicillof gana su reelección por haber hecho una buena gestión. Porque si hubiera sido por lo que pasaba a nivel nacional, hubiera perdido. En el 2027 estaremos hablando de la posibilidad de que él sea candidato a presidente, pero primero debe tener una buena gestión.

—En las últimas semanas se está hablando sobre la posibilidad de que la oposición impulse un juicio político al Presidente. ¿Usted qué opina?

—Es una herramienta que se puede usar, siempre y cuando se cumpla con la cantidad de legisladores suficientes para tener quórum y conseguir la sesión. A veces se plantean y se hacen presentaciones de proyectos de juicio político y de proyectos en general, aunque uno sepa que no van a estar los votos. Se presentan para marcar una agenda y un posicionamiento político. Creo que ya hay presentado un pedido de juicio político del presidente Milei. Un enjuiciamiento a un presidente de la Nación es algo importante y yo lo conversaría con el bloque.

—En el pasado, usted participó de la Unión Cívica Radical. ¿Qué diferencia ve entre ese movimiento en el que usted empezó a militar y el que es hoy en día?

—Empecé a militar en el radicalismo en los noventa cuando Carlos Menem era presidente. Yo era antimenemista y el espacio que me contenía en ese momento era el radicalismo alfonsinista. Hoy el radicalismo está con Milei, que es mil veces peor que Menem. Hoy no queda nada de ese radicalismo. Espero que ese espacio se reinvente luego de una reflexión profunda para empezar a tener acuerdos no solo legislativos, sino para también pensar en algún acuerdo electoral para las próximas elecciones.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Estoy llevando adelante una iniciativa desde el despacho que tiene que ver con mostrar cómo funciona el Congreso desde adentro .La idea es que estudiantes universitarios, no necesariamente vinculados a carreras políticas, puedan ser asesores por un mes en el despacho. Todos los meses voy a ir eligiendo estudiantes que tengan ganas de participar para que vean como son las reuniones en comisiones, las sesiones y las reuniones de despacho donde se trabaja la agenda legislativa. El objetivo es tratar de desdemonizar al Poder Legislativo ya que tenemos un presidente que dice que somos un nido de ratas. Me parece interesante abrirle la puerta a la gente para que vea el trabajo invisible que se hace.

Por Alan Ares y Karina Neumann

Estudiantes de la Facultad de Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)