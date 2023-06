A Silvina Luna le hallaron otra bacteria

Por tal motivo, decidieron aislar a Silvina Luna para preservarla y brindarle todos los cuidados que su complicado cuadro precisan.

Quien no se mueve de su lado es su hermano Ezequiel, quien tiene 5 años menos que Silvina.

Él habló con Ángel De Brito y reveló algunos detalles con respecto a la salud de su hermana y desmintió otras cuestiones que circularon por los medios.

Aníbal Lotocki le aplicó a Silvina Luna metacrilato, un producto que se usaba en ortopedia

Ezequiel también es rosarino y desde que murieron sus padres en el 2008, con muy poco tiempo diferencia, se volvieron más unidos que nunca. Se adoran y acompañan en todo.

En una entrevista que Silvina Luna mantuvo con Catalina Dlugi, en su programa de radio, comentó: “Una vez me dijeron que me había quedado huérfana, y yo respondí que no, porque ya tenía 28 años. Pero no tenía mi familia propia en la cual refugiarme, solo a mi hermano, a quien le llevo cinco años. Juntos aprendimos un montón de cosas. Siempre fui de ir para adelante, pero con los años me di cuenta de que hay que parar”.

Revelaron que Silvina Luna reconoció a su hermano durante su internación

Silvina está librando una batalla de la que todos esperamos que salga airosa.

