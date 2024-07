Aceiteros: 250 delegados votaron unánime en un Plenario histórico para ordenar medidas de fuerza

Los conflictos que se dispararon en torno a la nueva modificación de la normativa laboral siguen generando repercusiones y escalando en la fuerza de los reclamos. En ese contexto, 250 delegados del sector de los aceiteros de distintos puntos del país mandataron este miércoles, con el poder y la fuerza de una votación unánime, para que agrupaciones gremialistas procedan a ejercer el derecho de disponer “medidas de fuerza en el momento que lo consideren adecuado para rechazar las políticas de precarización laboral y destrucción del salario contenidas en la Ley Bases”.

De modo que, precisamente los titulares de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), en las próximas horas podrían estar definiendo las fechas de inicio para el paro total de actividades. La Federación Aceitera destacó en un video en sus redes sociales los pedidos contundentes, junto a un mensaje que destacó que representaron “la voz de las y los compañeros en el Primer Plenario Nacional de Delegadas y Delegados Aceiteros”.

Alerta exportadora: por la reforma laboral y Ganancias, aceiteros evalúan una huelga nacional

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El tema de los trabajadores y de los dirigentes es a salir a defender el salario mínimo, vital y móvil, más como está la economía hoy, hoy tenemos un SMVM que se reúnen el Gobierno con la CGT, y que discuten que es un vergüenza. Yo como dirigente sindical me avergüenzo de que el salario mínimo no llegue ni para comprar ni un kilo de pan prácticamente”, señaló Juan José Madera, delegado en Puerto San Martín, Secretario de Acción Social de SOEA. A su vez agregó: “Por eso es la lucha y no le vamos a perder pisada, queremos la parte de la ganancia que nos corresponde. Porque esos barcos no solo llevan harina de soja y aceite, llevan brazos, columnas y vidas”.

“Queremos lo que nos corresponde, aparte de toda que fugan, vamos a exigir siempre un salario mínimo vital y móvil, que sea lo más alto posible”, afirmó el dirigente. El primer panel del Plenario se llamó “La reforma laboral regresiva: aspectos individuales y colectivos”, mientras el título del segundo panel fue “La política económica del Gobierno nacional y sus consecuencias. Panorama Actual del Impuesto a las Ganancias a la 4° categoría“. Con la disertación, de economistas, investigadores, contadores y abogados.

Repercusión en las empresas

Por su parte, antes del Plenario y la votación, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra, destacó: “Tenemos que salir a luchar. Esa es la fuerza más grande que tenemos. Vamos a tomar una decisión que va a repercutir en las empresas y en todo el país. Hoy hay más de un 50% de pobreza. Nos dijeron que venían a solucionar los problemas y los empeoraron”. Estas declaraciones, en clara alusión al equipo económico del presidente Javier Milei. Asimismo, Daniel Succi, secretario general del gremio SOEA San Lorenzo, advirtió que tienen “un plan de lucha, que está en marcha, y tenemos que ver en qué momento hacer qué cosa”.

También, en el marco de una entrevista para Radio AM750, Yofra hizo firmes cuestionamientos contra la CGT: “Los trabajadores ya venían mal desde hace años, porque cada vez el porcentaje de pobreza es mayor, y hoy están peor”. El tiempo que le pide la gestión de Milei a los sindicatos, es porque el Gobierno “lo necesita para concluir su proyecto que es a corto plazo”, enfatizó.

“Está claro que el tiempo de los necesitados, de los que son pobres, de los jubilados, no es el mismo que el tiempo de los dirigentes que van a discutir para defender sus derechos”, apuntó en referencia al gremio de la CGT, así como también por el Gobierno.

Secretario general de Aceiteros: "Yo no espero nada de la CGT" | Modo Fontevecchia

Fuego contra los dirigentes

También destacó que los dirigentes de la CGT deberían tomar medidas urgentes para enfrentar y luchar contra el avasallamiento de los derechos laborales. Lo apunto de estar en una posición de “inacción” injustificada ya que “los sindicatos son independientes” y por ende, la central obrera podría avanzar en un plan de lucha independiente. Remarcó que los dirigentes que se reunieron con el titular de la cartera de Trabajo “están alejados” de la agenda de las bases sindicales.

Para no dejar dudas sobre su postura agregó: “Igual yo creo que los sindicatos son independientes y podrían hacer algo. Uno no puede esperar a la CGT toda la vida a ver si se deciden a defender a los trabajadores. Yo no creo que alguien se sienta representado por esta CGT”. No obstante, señaló al mismo medio que “obviamente, hay dirigentes que están comprometidos con sus trabajadores. Pero están en un estado de confort que les impide ver el estado en el que están los trabajadores de nuestro país. Esa es la representación que hoy tenemos en la CGT”.

El secretario de Trabajo le pidió a la CGT que "reflexione" tras retirarse del diálogo por la reglamentación de Ganancias

Un Plenario por los derechos

Respecto del encuentro que mantuvieron este miércoles para terminar con un voto unánime de 250 delegados dijo: “Ayer tuvimos un plenario de delegados de todo el país. Tomamos la decisión de tomar las medidas necesarias ante la reforma laboral, ante el impuesto a las Ganancias que ha retornado”. Y señaló el poder y fuerza que tienen para hacerse escuchar respecto de un nivel salarial digno. “Nosotros venimos de paros bastante prolongados por salario, y saben qué es lo que pensamos como dirigentes. Los delegados nos dieron ese poder, estamos permanentemente en contacto, con asambleas. No estamos alejados de los trabajadores”, concluyó en la misma entrevista radial.

FM