Mario Grinman: "Vamos a poder llegar a soluciones interesantes con los trabajadores"

El empresario Mario Grinman opina que la recuperación económica comenzará a percibirse a partir de este semestre: "Para nosotros lo peor ya pasó y ahora vamos a empezar un caminito muy tranquilo de recuperación", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, analizó la necesidad de comenzar a implementar el RIGI: "El mayor déficit que tiene nuestro país es que no somos confiables ante nada y ante nadie".

Mario Grinman es presidente de la Cámara Argentina de Comercio, la más numerosa del país. Se desempeñó previamente como jefe de Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Además, fue asesor del gobernador de la Provincia de Entre Ríos en temas económicos.

Ayer, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió al Grupo de los Seis, el cual integra la Cámara de Comercio que preside usted, y anunció que habrá un encuentro tripartito con la CGT la semana próxima. ¿Qué balance hace de esta cumbre?

Fue una reunión muy interesante que duró cerca de dos horas, pero se pasó rapidísimo. El secretario Cordero es un hombre muy amable y abierto al diálogo, al igual que nosotros, lo cual hizo la conversación muy grata. La única conclusión clara es que necesitamos conversar entre las partes y encontrar coincidencias.

Cada sector tiene realidades diferentes. Comercio, construcción, bancos, industria, y el sector agrario, todos enfrentan problemas distintos. Coincidimos en la necesidad de desmentir la idea de que los empleadores queremos precarizar a los trabajadores. Necesitamos trabajadores bien pagados para impulsar el consumo y la creación de nuevas fuentes de empleo, lo cual depende de la creación de nuevas empresas en Argentina.

Repetimos incansablemente que en nuestro país tenemos la menor densidad de empresas por habitante en la región, mucho menos que Brasil, Chile, México y Uruguay. Esto refleja una falta de confianza que ha frenado tanto la inversión extranjera directa como la nacional. Debemos dialogar con los representantes de los trabajadores, como la CGT. Aunque algunos son más combativos, el diálogo es esencial para construir juntos.

No se trata de ganadores o perdedores, sino de que el país prospere. Necesitamos un nuevo modelo laboral acorde con los cambios del mundo, que incluya a quienes están fuera del sistema. De eso se trata fundamentalmente.

¿Qué expectativas tiene frente a la cumbre tripartita de los próximos días, teniendo en cuenta la postura del sindicalismo?

Yo soy un hombre optimista por naturaleza. No escondo la realidad, pero soy optimista por naturaleza. Creo que vamos a poder conversar y llegar a soluciones interesantes, y adoptar un equilibrio.

Ahora, si alguna de las partes nos ponemos en defender ideologías o algunas cosas raras, va a ser muy difícil. Pero realmente imagino que estamos en una etapa superada. Por lo menos, esa es la posición del sector empleador. Y me gustaría pensar que el sector de los trabajadores viene también con esa posición constructiva.

El consumo como termómetro social

Hay algunos indicadores de que hubo un aumento del consumo con respecto al mes anterior, aunque decreció, si se lo mide interanual. Ahora, usted tiene el mejor termómetro. Decía al principio que las distintas actividades tenían distintas particularidades. Algunas deben estar creciendo, otras no, pero me gustaría un poco un panorama de cómo percibe usted la situación económica respecto del consumo en el último mes. ¿Cómo lo ve?

El mes pasado percibimos que la caída o la recesión había tocado piso y que comenzaba una meseta de recuperación, no una “V”, pero lo importante es que la caída había cesado. Nosotros hacemos seguimientos de empleo y de participación en TDI y lo cruzamos con datos de la Secretaría de Trabajo.

En la Cámara, a finales del 2023, la cantidad de trabajadores de comercio y servicios era de 4.219.180 registrados, en el sector que ahora representa la Cámara Argentina. Y ahora, en el mes de mayo, es de 4.926.190, o sea que subió un 0,7%. Nuestro sector no está expulsando trabajadores. Hay otros sectores que están complicados.

El valor del contacto: tendencias en el consumo

Resumiendo, para nosotros lo peor ya pasó y ahora vamos a empezar un caminito muy tranquilo de recuperación. Además, imaginamos que para el año 2025 sí va a haber una recuperación mucho más importante, de la mano de las medidas que tiene que tomar el gobierno, como, por ejemplo, la eliminación del cepo, que uno prevé que puede suceder a fin del 2024.

Reforma Laboral: Desafíos y Expectativas

Elizabeth Peger (EP): En la reunión de ayer el Secretario de Trabajo les anticipó esta reunión que se va a realizar la semana que viene, que es una reunión más técnica y tiene que ver con el avance en la reglamentación de los puntos del capítulo laboral de la Ley Bases. Pero también me comentaban, algunos de los empresarios que estuvieron con el funcionario, que el planteo en general de las cámaras era comenzar a discutir la posibilidad de sumar otros aspectos de la reforma laboral o avanzar en un sentido mayor de reforma laboral, atendiendo a artículos que quedaron fuera de la Ley Bases, o que en algún sentido están en línea con lo que fue el capítulo laboral del DNU 70, que hoy que está frenado por la Justicia. ¿Esto es así?

Esta es una posición exclusiva de la Cámara Argentina de Comercio, aunque algunos coinciden, pero para nosotros el ideal es lo que estaba marcado en el DNU, pero sabemos que el ideal es el enemigo de lo mejor. Finalmente, salió una Ley Bases, con algunos de sus artículos muy lavados, pero por fin tenemos ley. Todo eso queremos ponerlo sobre la mesa de negociaciones, ya que hay temas que a nosotros nos preocupan.

Está el tema que tienen que ver con el famoso anatocismo, que son los créditos laborales, que hay que discutirlos. Esto ya no es un tema trabajadores-empleadores, es más bien un tema de justicia, donde se establecen montos impagables como resarcimiento por indemnizaciones, que llevan a la quiebra a cualquier pyme.

Vamos a ver qué es lo que se puede lograr, no siento ni ganadores ni perdedores. Hay que entender que el mayor déficit que tiene nuestro país es que no somos confiables ante nada y ante nadie, hay que recrear esa confianza, lo cual es tremendamente difícil, pero hay que construirlo entre todos.

Algunas actitudes de algunos dirigentes sindicales, los menos, no generan confianza. No solamente de los inversores nacionales, sino también de los inversores extranjeros, y eso hay que cambiarlo. El RIGI en un país normal no debe existir, pero acá hay que hacer un RIGI para que nos crean. Eso es un pequeño ejemplo de la situación argentina.

EP: Entiendo que cuando refiere a esos cuestionamientos a dirigentes sindicales debe estar hablando de Pablo Moyano, ¿no?

No, yo no personalizo, hay varios. Fíjese que el año pasado un dirigente de la CGT expresó que a los empresarios hay que encerrarlos en el Forro Llao LLao y prenderlos fuego. Eso es una locura, con esa temática es imposible construir. Pero forma parte del folclore, después cuando nos soltamos, nos comportamos como seres humanos normales.

EP: Ahora le pregunto puntualmente por su actividad. La ley Bases, en uno de los articulados, estableció el mecanismo de Fondo de Cese Laboral como una alternativa indemnizatoria. En su momento, Armando Cavalieri, el secretario general del Sindicato de Comercio, que es su contraparte en la negociación del convenio colectivo de la actividad mercantil, había planteado como una posibilidad concreta avanzar en la adopción del "fondo de cese" como mecanismo que reemplace al actual sistema indemnizatorio. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Están interesados también en aplicar este mecanismo, esta reformulación de la indemnización del sector?

Primero, Armando Cavalieri es un caballero, es un dirigente extraordinario que conoce muy bien la situación de ambos lados del mostrador, prefiere lo que él representa, obvio, pero también conoce la situación del sector entero.

Con respecto al Fondo del Cese Laboral, quizás sería algo ideal, pero para eso se tienen que dar ciertas circunstancias. Hoy no todos los sectores patronales están dispuestos a eso, porque tiene que ver con la rotación de los trabajadores. Aquel que en su empresa no tiene despidos, dice, ¿para qué voy a aportar un equipo a su caja si yo no despido gente? Por eso es un tema que hay que conversarlo, nosotros no decimos que no, hay que analizarlo y hay que buscarle la manera.

EP: ¿Podría ser optativo?

Va a ser optativo, sin lugar a dudas...

EP: ¿Pero se va a incorporar al Convenio Colectivo?

En el Convenio Colectivo lo discutiremos, pero todo tiene que ver con todo.

