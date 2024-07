Julio Piumato apuntó contra el impuesto a las ganancias: “Es una quita de derechos a los trabajadores”

En diálogo con Canal E, el secretario de la UEJN, Julio Piumato, habló sobre los detalles del nuevo impuesto a las ganancias que empezará a cobrarse con la restitución de la cuarta categoría. También se refirió a los orígenes y recalcó sus convicciones en establecer que el salario de los trabajadores no es ganancia.

“Nada que perciba el trabajador queda fuera de este impuesto expropiatorio y que es absolutamente inconstitucional”, comentó Julio Piumato. “Lo de la progresividad es una gran mentira, porque es cierto que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, pero en la historia, los trabajadores nunca pagaron ganancias por la cuarta categoría”, agregó.

La masa imputable se triplicó en comparación a años anteriores

Posteriormente, Piumato planteó que, “en los países vecinos, el mínimo no imponible es muchísimo más alto, acá modificaron las escalas pero metieron todos los rubros que podía modificarse por convenio”, entonces, “la masa imputable en esta reforma es tres veces más de lo que era con anterioridad”.

“Durante el kirchnerismo empezó el problema, cuando salió mal la 125, el gobierno empezó a retrasar la actualización del mínimo no imponible y congeló las escalas y las alícuotas”, sostuvo el entrevistado. “Macri caratuló el impuesto a las ganancias que le cobraban a los trabajadores como un robo, pero quien dijo que era un delirio descomunal considerar el trabajo como una ganancia fue Javier Milei, por eso no sabemos qué cambió”, complementó.

El salario no es ganancia

Por otro lado, el secretario general de la UEJN señaló: “Lo mejor es que se cumpla con la Constitución, el salario no es ganancia, la Constitución incorporó todos los tratados internacionales, entre ellos, los convenios de la OIT”. Sobre la misma línea, remarcó que, “allí se establece que todo lo que surge de la contraprestación de un trabajo es una remuneración y la remuneración no es una ganancia, entonces, la naturaleza jamás puede ser imputable a un impuesto que lo convierte en regresivo”.

“Los trabajadores no deben pagar ganancias, el salario no es ganancia, no es el menor mal”, expresó Piumato. “Esto es un delito, porque nosotros tenemos un sistema que está regido por una Constitución Nacional, detrás de la cual están los convenios internacionales, entonces, lo que están haciendo con esto es una quita de derechos a los trabajadores”, concluyó.