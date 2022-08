Adrián Suar dirige su primera película

La película se estrena hoy y se llama 30 noches con mi ex, una comedia romántica que continúa el estilo de otras protagonizadas por él, como El fútbol o yo y Corazón loco, éstas dirigidas por Marcos Carnevale, o como Una novia para mi mujer, dirigida por Juan Taratuto. La comedia tiene como protagonista a una paciente con una enfermedad mental, interpretada por Pilar Gamboa, que dada de altaen una institución psiquiátrica debe pasar "30 noches con su ex".

Suar hace su habitual papel de neurótico querible (inseguro, de buen corazón, sensible y complicado) que tiene que alojar a su ex, a quien no ve desde hace 3 años, por solo 30 días, en una transición antes de que ella encuentre un alojamiento y se vaya a vivir sola. Lo que da origen a una serie de "momentos" desopilantes y dramáticos.Quien se luce es sin duda alguna Pilar Gamboa, integrante del grupo teatral Piel de Lava.

