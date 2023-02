Alerta en PSG: Messi sufrió una lesión, ¿peligra su presencia en la Champions League?

El comienzo del 2023 para el PSG no fue el mejor y lejos del esperado, no por resultados en sí a pesar de la reciente eliminación por Copa de Francia, sino desde el plano del funcionamiento. Christophe Galtier sigue presentando un equipo sin armonía que depende pura y exclusivamente de las individualidades en la gran mayoría de los compromisos.

En sintonía con un andar un tanto torcido que, si bien viene acompañado de triunfos en la Ligue 1, a nivel copero ya sufrió una dura derrota quedando eliminado en octavos de final, hecho que hace tambalear al equipo de cara al primer encuentro por los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

El PSG de Messi eliminado en la Copa de Francia

Sumada a la última caída ante el Olympique de Marsella por la Copa de Francia y a la lesión de Kylian Mbappé, ahora aparece en escena la preocupación por Lionel Messi que quedó descartado para el compromiso liguero ante el Mónaco del próximo sábado y se siembran dudas en cuanto a su presencia el martes por Champions, la gran cuenta pendiente del PSG.

El rosarino encendió las alarmas en el conjunto francés de cara al partido ante el Bayern luego de que se diera a conocer una sobrecarga en los isquiotibiales que, si bien no llega a traducirse en una rotura fibrilar en el músculo, encuentra al “30” parisino entre algodones. Esperando una favorable evolución en dicha molestia con el correr de los días, el capitán del seleccionado argentino quedó marginado de la lista de convocados de cara al próximo partido por la Ligue 1 ante el Mónaco.

Ahora bien, todas las esperanzas del cuerpo médico y técnico del PSG se depositan en que el rosarino pueda tener una óptima recuperación y una semana de trabajo sin inconvenientes para estar a disposición de Galtier el próximo martes 14 de febrero para la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.

¿Cuándo surgió la preocupación por Messi? En pleno partido con el Olympique de Marsella, el rosarino ya acusaba ciertas molestias y fue por eso que no terminó bien del todo el último compromiso. Ahora bien, 24 horas después de la derrota por la Copa de Francia, de una mera molestia pasó a ser una sobrecarga que, si bien no presentó un grado para alarmarse, es una zona que en este estado hay que manejar con cautela porque puede empeorar con el más mínimo esfuerzo.

De todos modos, desde el elenco francés manifiestan entusiasmo respecto a su evolución dándole descanso el fin de semana. Sumado a ese entusiasmo aparece en la misma escala la necesidad de que Messi llegue en condiciones para el martes próximo. Con la confirmada baja de Mbappé para el duelo de ida con el Bayern (la vuelta es el 8 de marzo en Alemania) y la presencia de Neymar que llega entre algodones, todo recae en la realidad física de Messi que viene siendo de las estrellas del galáctico frente de ataque el más destacado y regular de ellos en lo que va de la temporada.

Esta lesión de Messi no es algo que surgió de la nada. Hay que recordar que el capitán campeón del mundo con Argentina desde que volvió a París no paró. Luego de un mes cargado de emociones fuertes, algo que tiene su protagonismo en el plano físico, sumado a que disputó los siete partidos mundialistas completos, el calendario del rosarino no mermó con su club. Después de levantar la bendita copa del mundo en Qatar, Messi jugó seis de los sietes partidos que afrontó el PSG desde el 11 de enero en adelante y sólo descansó en la Copa de Francia ante el Pays de Cassel. En el medio, enfrentó al combinado árabe que dirigió Marcelo Gallardo en Arabia Saudita y desde el 29 de enero hasta este miércoles disputó cuatro partidos completos que justamente derivaron en este isquiotibial cargado.

