Álvaro González: "A Macri no le dieron el lugar que le correspondía, faltó gratitud"

El diputado nacional del PRO, Álvaro González, sostuvo que invitar a Mauricio Macri al Pacto de Mayo para sentarlo en una esquina y no hacerlo firmar, fue “raro y llamativo”. A su vez, se refirió a la relación del PRO con LLA y aseguró que el partido amarillo no se va a fusionar con el Gobierno para generar un “interbloque”. Por otro lado, manifestó su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta y afirmó que fue un error de su partido haber tenido “una interna tan sangrienta”. “Este país necesita un gestor como Horacio, era mucho mejor candidato”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Álvaro González es diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Además, fue vicepresidente primero en la Cámara de Diputados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.

¿Qué hay de cierto respecto de la incomodidad o el destrato que tuvo Mauricio Macri en el Pacto de Mayo al no haberle permitido firmar el acta con los gobernadores?

Más que destrato, me parece que es ingratitud, porque el destrato es posterior a la ingratitud. Lo que digo proviene de que Mauricio no estaba en el país, le dijeron que su presencia era valiosa, tomó dos vuelos para llegar y lo sentaron ahí sin darle el lugar que correspondía, y tampoco le hicieron firmar el acta.

Me parece que siendo un expresidente que cumplió su mandato se le debería haber dado más importancia, sin embargo terminó firmando la hermana del Presidente, parece que la Argentina es el país de los Milei, no es el país de las instituciones ni de quienes han tenido que ver con su historia, que son quienes tienen derecho a firmar el acta y a quienes invitaron.

Independientemente del calificativo de ingratitud, ¿por qué cree que se produjo eso? ¿Lo hicieron venir para destratarlo?

No sé qué es lo que se les ocurrió a quienes lo invitaron, en todo caso tendrán que explicarlo ellos. Después hubo una aclaración del presidente Milei diciendo que lo había saludado, como si le hubiese regalado un acto de cortesía.

En el entorno del Presidente hay una mirada en donde todo aquello que le pueda aportar una mirada distinta y capital humano para su gestión, no le gusta y lo hace tomar este tipo de actitudes.

Si querían dar trascendencia a un acto institucional como es el pacto, que había sido prorrogado porque estaba pensado para mayo, llamaron a un ex presidente que no estaba en el país, lo sentaron en una punta y no lo hicieron participar de la firma del acto, algo que fue raro y llamativo.

Déjeme ser mal pensado desde la tarea del periodismo, ¿se lo hizo a propósito Santiago Caputo? Recuerdo a Jaime Durán Barba contando que cuando Santiago Caputo integraba su equipo de comunicación en la época que era asesor de Macri presidente, Caputo y otra persona que trabajaba con él eran muy críticos del propio presidente, y que le tuvo que llamar la atención porque estaban criticando duramente en las redes sociales al presidente para el que estaban trabajando. ¿Cree que hay un viejo rencor por parte de Caputo con Macri?

Puede ser, no conozco en detalle esa situación. A Caputo no lo eligió nadie, lo eligió Milei nomás. Entonces, si él, con sus actitudes, pareciera estar por arriba de lo que según Milei no fue un destrato, me parece que lo gestual también tiene mucho que ver en política. Los personajes que están alrededor del Presidente tienen que trabajar para que el presidente quede bien.

Me queda como reflexión el clásico “policía bueno y policía malo”, pasar de Milei a Karina o Caputo, exculpar al Presidente porque es más cómodo desde un punto de vista funcional…

En eso tiene razón, uno trata siempre de que la culpa sea de los entornos y no de la máxima autoridad.

Elizabeth Peger: ¿Cree que hay un intento permanente de uso político de la figura de Macri por parte de Milei y del Gobierno? ¿Hasta qué punto el expresidente está dispuesto a soportar esta ingratitud?

Estuve con Mauricio, y él participa desde el punto de vista de las ideas y de lo que Milei expresó en la campaña para poder ser presidente. Ahora, él entendió que con el paso del tiempo creyó que la relación iba a ser otra, o al menos así lo entendí yo.

La relación es la que es y cada uno hace lo que tiene que hacer. Me parece que Macri tiene la generosidad suficiente para apoyar aquellas cosas que estén bien y la libertad para criticar aquello que esté mal.

Si hay algo que Macri ha dejado claro en su momento es que el PRO no es cogobierno del gobierno actual. En todo caso, hay algunos funcionarios que son del PRO, pero que nos significa que institucionalmente el PRO sea parte del Gobierno.

No somos lo mismo. En el Congreso La Libertad avanza tiene sus diputados y el PRO tiene los suyos. Tiende a confundirse.

"Macri tiene la generosidad suficiente para apoyar aquellas cosas que estén bien y la libertad para criticar aquello que esté mal"

EP: Milei lo confunde cuando habla de una fusión. Además, del otro lado está Patricia Bullrich en el gabinete.

Eso quedó claro con la asamblea del PRO, había un sector que quería la fusión y otro, en el que yo me encuentro, que cree que tenemos que tener nuestra propia identidad, y ese sector se impuso. No vamos a fusionarnos con La Libertad Avanza.

Claudio Mardones: Lo escucho atentamente y recuerdo la foto que dejó la asamblea, donde si no me equivoco fue una votación muy perdida para el bulrrichismo. En el Gobierno quizás había sobrevendido la posibilidad de una nueva reunión con las autoridades del PRO para construir un interbloque, después quedó la sensación de que eso quedó en el olvido. ¿Las posibilidades de interbloque están enterradas?

Hace mucho tiempo vos, que sos un cronista parlamentario agudo, me venís preguntado sobre esta posibilidad del interbloque, y yo siempre sostengo que no somos un interbloque.

En el caso de la Ley Bases, nosotros apoyamos sin fisuras y le demostramos a La Libertad Avanza que estábamos para ayudarlos a que esa ley saliera, porque creíamos que era el instrumento que necesitaba el Gobierno. Tampoco era tan cierto que el Gobierno no tuviera leyes, porque tenía un decreto que modifica varias leyes.

Creo que ahora se terminaron las excusas, tiene la ley y el gobierno, ahora tienen que gestionar. La paciencia tiene que ver con que uno, cuando está en el gobierno, tiene derechos y obligaciones. Los derechos los ejercen, ahora se tiene que hacer cargo de sus obligaciones. Pareciera ser, cuando uno escucha, que el Gobierno nunca se equivoca y la culpa es siempre del otro. Ya llevan siete meses, es hora de que empiecen a mostrar los éxitos.

CM: En ese contexto, el Gobierno está preparando una nueva iniciativa con el intento de anular las PASO, ¿al PRO le conviene la eliminación de las PASO?

Con todas esas reformas las opiniones nunca son unánimes, depende donde te pares hay una opinión. Yo creo que hoy, por lo que percibo en el Congreso, no creo que las condiciones estén dadas para que las PASO se eliminen, pero puedo estar equivocado. Me parece que hay escenario para boleta única o para discutir otra cosa de reformas políticas, pero no veo el escenario para eliminar a las PASO.

CM: ¿Solo por falta de votos o por desacuerdos o desconfianza?

Me parece que más allá de quién sea el presidente, una reforma de esas características, que tiene una profundidad importante, no está en condiciones de llevarla adelante.

En retrospectiva, ¿hoy hubiera sido mejor que la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no se llevara adelante?

Yo trabajaba y trabajo con Horacio, me parecía que era el mejor candidato. Lo que ocurrió es que teníamos un discurso que la sociedad no quería escuchar, la sociedad estaba muy enojada.

Todo termina en aquello que tanto hizo hincapié Horacio en su campaña, que era el consenso, palabra que aborrecía Milei, pero terminó firmando un pacto, que no es nada más ni nada menos que generar consenso y acuerdos. Por lo cual, creo que sí fue un error para el PRO haber tenido una interna tan “sangrienta”. Este país necesita un gestor como Horacio, era mucho mejor candidato.

