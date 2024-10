Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria: "Las mujeres somos contagiadoras, motivadoras y luchadoras"

Andrea Sarnari, la flamante titular de la FAA, enfatizó en la necesidad de la eliminación de las exportaciones y criticó las promesas de Milei al respecto: “Es un momento muy difícil para la familia agropecuaria y el interior productivo”, indicó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrea Sarnari es productora agropecuaria y la nueva presidenta de la Federación Agraria.

Alejandro Gomel (AG): Nos sorprendió realmente que haya sido una mujer la nueva titular de la Federación Agraria. ¿Podrías contarnos un poco de tu historia?

Llama la atención porque es novedoso, en 112 años de historia que tenemos en la Federación Agraria es la primera vez que una mujer la preside. Además, porque en las sociedades agropecuarias, las mujeres históricamente no hemos tenido roles protagónicos o visibles en lugares de poder, aunque eso ha ido cambiando con el tiempo.

De hecho, cada vez hay más participación activa dentro de las organizaciones y también hay mucha más participación de las mujeres que tenemos dentro de nuestras propias empresas agropecuarias. Hemos tomado las riendas en muchos casos, poniéndonos encima no sólo de la administración o de las tareas domésticas que han sido algo que hemos hecho a lo largo de la historia, sino también de roles trascendentes y centrales dentro de lo que es la producción. Y eso se refleja en la participación activa.

Andrea Sarnari, primera mujer en presidir la Federación Agraria Argentina

En el caso de la Federación Agraria, nosotros representamos a entidades o, en muchos casos, cooperativas que hoy también son presididas o con mujeres dentro de los consejos de administración. Hay muchas mujeres que presidimos organizaciones de base. Eso se va reflejando ahora en la conducción nacional, de alguna manera.

En mi caso puntual, vengo transitando en la Federación Agraria desde hace muchísimos años, podría decir que toda mi vida transcurrió vinculada a la institución, o sea, vengo de una familia federada que tenía participación activa en la institución. Además, me asocié por primera vez a los trece años en el Centro de Juventud Agraria, que es un centro donde se agrupan los jóvenes e hijos de productores dentro de la federación.

Así transité varios roles y caminos dentro de la institución, durante muchos años. Tanto a nivel local, como en Bolívar, dentro de la provincia de Buenos Aires, como a nivel nacional, ya que estuve a cargo de la Fundación Federación Agraria durante muchos años. También estuve en la Secretaría de Juventud trabajando para la formación dirigencial de jóvenes.

AG: Algunos de los más grandes recordábamos lo que eran los remates de campo porque eran las mujeres las que iban allí a interrumpir esos remates para impedirlos, ¿no?

Más allá de este hito de ser la primera mujer que preside la fundación, ha habido otros hitos trascendentes. Uno fue en los años 90, cuando los productores teníamos muchos de nuestros campos embargados y nos los remataban en situaciones muy críticas. Y las mujeres fueron las que tomaron la bandera y se pusieron el mando del movimiento “Mujeres en lucha”, que impedían que se realicen los remates y que salvó a muchísimos productores, sobre todo a los pequeños y medianos, de los remates de los campos.

La nueva presidenta de la Federación Agraria tiene presente un viejo reclamo del sector: “Hay que aliviar la presión fiscal a todo el agro”

Y el otro hito fundacional tiene que ver con el Grito de Alcorta, la primera huelga agraria que hubo en Argentina en 1912. Si bien ese movimiento estaba dado por la mayoría de varones, hubo una mujer que se destacó: María Robotti. Ella era la que coordinaba algunas de las reuniones y que en un momento decretó la huelga. Esa primera huelga agraria dio origen a la Federación Agraria Argentina. Así que hay una transcendencia de las mujeres, pero muchas están invisibilizadas.

El ascendente rol de las mujeres en las entidades rurales

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué crees que le aporta el rol de la mujer en las cúpulas de las entidades del campo? ¿Cuál es tu principal desafío al sumarte a la Mesa de Enlace, en el marco de la política agropecuaria del Gobierno?

No sé si tiene alguna característica particular por la condición de género. Lo que sí, las mujeres tenemos un carácter diferente cuando nos ponemos encima de las organizaciones. Tiene que ver con un liderazgo distinto, ya que las mujeres somos más motivadoras, aguerridas y luchadoras. Pero a la vez tenemos ese carácter que nos caracteriza por lo doméstico, por lo que hemos hecho histórica o culturalmente, que también tiene que ver con el diálogo y la mediación.

Así que puntualmente eso es lo que da: una visión de lo nuevo y del cambio para crecer. Creo que eso, por lo menos en la Federación Agraria, es lo que me hacen sentir los federados a partir de mi impronta femenina. Después, esa mirada que tiene que ver también con el ir para adelante, ¿no? En los momentos críticos de cualquier situación, las mujeres suelen ser las que tomamos las riendas.

La Mesa de Enlace tuvo su primera reunión con representación femenina: "Esta carga fiscal nos asfixia"

Los desafíos que nos vienen en estos tiempos son de momentos críticos, así que espero poder conducir este proceso, en un momento que no es fácil para los productores argentinos y para las familias agropecuarias. No va a ser fácil, no es un momento fácil, porque se han atravesado muchas variables que hacen que la vida en el interior productivo sea compleja. Creo que le podemos poner esa impronta propositiva y tener esa renovación para repensar salidas estratégicas en muchos sectores.

Los objetivos de la nueva Mesa de Enlace con presencia femenina

Gabriela Maidana (GM): ¿Cuáles fueron los ejes centrales que se abordaron en la primera reunión formal de la Mesa de Enlace con la nueva conformación de la Federación Agraria bajo tu presidencia? Me interesa saber sobre los temas clave que se trabajarán en el corto plazo.

Nos reunimos la semana pasada y pusimos sobre la mesa los ejes centrales que hoy consideramos indispensables en el corto plazo. Para trabajar en los temas que nos atraviesan a los representados de las cuatro organizaciones y que uno sigue siendo la gran presión fiscal que tenemos, ¿no?

Estamos en una situación de crisis, tenemos altos costos de insumos, altos arrendamientos, precios internacionales que están decaídos, un comercio exterior deprimido por la falta de consumo y, a su vez, una gran presión fiscal. Todo esto hace que muchos productores hoy estemos con margen de la rentabilidad negativa.

Esa gran presión fiscal abarca diferentes impuestos y tasas que nos atraviesan a los que producimos. Pero, centralmente, entendemos que las retenciones siguen siendo un impuesto totalmente distorsivo, que hemos estado en contra siempre de que se haya consolidado en el tiempo de esta manera.

La nueva Mesa de Enlace con presencia femenina por primera vez en su historia.

Creemos que es momento de ser propositivos y de decir, bueno, pensemos de qué manera las retenciones van a desaparecer en algún momento. Porque hasta ahora lo que hemos tenido son promesas o promesas de campaña de que en algún momento se van a retirar, incluso se han presentado destinos de retiro de retenciones graduales, segmentadas, de todo tipo, y no hemos tenido ninguna respuesta.

En la Mesa de Enlace creemos que es momento de trabajar entre nosotros alguna propuesta que pudiera ser viable, un retiro gradual y progresivo de las retenciones, hasta llegar a la eliminación total en algún momento. Somos conscientes que hacer eso lleva un tiempo y que no se puede hacer de un día para el otro. Si bien Milei lo prometió, entendimos que es momento de sentarnos entre nosotros e intentar alguna propuesta que pueda ser viable para el retiro de las retenciones.

Es un eje que nos ha atravesado y que hoy, en la coyuntura que te comento, creemos que puede ser un alivio fiscal importante para algunos productores que, además, la están pasando mal con el clima. El otro día llovió en una gran parte de la región centro, y eso alivió mucho, pero en otros lados estamos con mucha sequía. En esos lugares hay un riesgo en el rinde en los trigos que ya están sembrados y en los próximos cultivos que se están sembrando ahora, como el maíz y la soja.

“La debilidad cambiaria nos hizo daño al sector agro”, indicó la presidente de la Federación Agraria

Entonces, entendemos que ese alivio fiscal puede ser lo que genere un margen de rentabilidad para que el productor no se siga endeudando y no desaparezca. El otro eje que hoy nos preocupa es la Agenda 2030 que Europa está imponiendo para la comercialización de productos agropecuarios, que lo entendemos como un sistema arancelario para la Argentina y que tenemos que estar preparados.

En ese sentido, en la Mesa de Enlace nos parece que ese año de prórroga que se da en Europa para que entre en vigencia todo el sistema de trazabilidad de productos agrícolas, nos da un tiempo para generar herramientas públicas y privadas que nos preparen a los productores argentinos para no quedar excluidos en los mercados internacionales.

AG: ¿Desde lo político, dónde te encontrás cómoda?

Estoy muy cómoda dentro de la Federación Agraria, eso es lo que soy. No estoy y nunca milité en ningún partido político. Un desafío grande en nuestro país es no mezclar lo que hacemos como gremios en este caso, con la política partidaria. Dentro de la federación somos muy diversos en ideologías políticas y creo que eso es lo que deberíamos representar. Me identifico con los principios fundacionales que tienen que ver con el desarrollo del interior productivo, más allá de las ideologías.

