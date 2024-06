Antonio Solá: "El planeta tierra es un lugar cada vez más femenino"

Antonio Solá, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, analizó la creciente importancia de los asesores en las elecciones y cómo la influencia del marketing político está transformando la forma en que se ganan las campañas electorales. "Cada vez hay más equipos multidisciplinares", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otra parte, hizo foco en la gestión de Santiago Caputo como asesor de la campaña presidencial libertaria y lo felicitó porque "ganar una campaña electoral es muy difícil en estos tiempos".

Antonio Solá es un gurú político, experto en manejo de campañas electorales, también es presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común. Participó de numerosas elecciones regionales, municipales, nacionales en América Latina, en África y en Europa. Está en México para analizar los resultados de la primera elección donde una mujer es electa presidenta y, al mismo tiempo, la primera elección de América del Norte en donde dos mujeres fueron las que compitieron.

¿Crece cada vez más la importancia de los asesores en las elecciones? ¿En la recién obtenida presidencia de Claudia Sheinbaum también hubo un aporte importante de este tipo de profesionales?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La importancia de los asesores en general y desde luego de la industria del marketing político, cada día se han hecho más importantes, son elecciones muy sofisticadas, ganar una campaña electoral es complejo, sólo gana uno, el resto quedan desclasificados.

Quién es Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México

Por lo tanto, como pasa en otras industrias como la del deporte, es muy relevante tener un equipo completo que pueda dominar las disciplinas de lo que en ese momento se está teniendo entre manos. Yo le quitaría hierro a este tema de los “gurúes”, ya que somos gente que trabajamos para líderes que quieren llegar, por ejemplo, a ser presidentes de países. No hay nada oscuro ahí. Muchas veces, se trata de dar este halo de secretismo, pero es un trabajo muy habitual ya en las campañas electorales.

¿Qué asesores tuvieron cada uno de los candidatos en esta última elección en México?

Cada vez más hay equipos multidisciplinares, hay especialistas en redes o especialistas en estrategia general, por ejemplo. De hecho, yo soy un estratega general que suele estar en la parte de arriba de la campaña electoral gobernando las estrategias que se aplican, entre otras cuestiones.

Entonces, cada una de las dos candidatas más fuertes, la oficialista Claudia Sheinbaum y la retadora Xochitl Gálvez, y también el candidato de Movimiento Ciudadano, tuvieron sus diferentes equipos de asesores en distintas líneas. Eran equipos de una campaña de un país de 130 o 140 millones de habitantes. Estás hablando de cientos de personas que colaboran en la elección presidencial.

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer que presidirá México en su historia.

¿Usted asesoró a alguno de los candidatos?

En esta campaña presidencial no. He asesorado otras campañas de otras magistraturas en esta elección ahí en México, pero no trabajé para ninguno de los candidatos a presidentes.

En la Argentina, a partir de Jaime Durán Barba, el papel de estos especialistas no se limitó exclusivamente al acto electoral, sino que se extendió al asesoramiento de la comunicación del Gobierno en su conjunto. ¿Esto también es una tendencia global?

Sí, por supuesto. En mi caso, acabamos de ganar la presidencia en Liberia, África. Estamos trabajando en colaboración con el presidente para impulsar varios proyectos y políticas públicas del gobierno. Esta situación no es nueva para mí, ya que también he tenido experiencias similares en gobiernos estatales en México, Colombia e incluso durante la presidencia de Felipe Calderón en México.

Como Fenómeno una maravilla, como Presidente un desastre

Es algo que ocurre con cierta frecuencia y tiene sus raíces en la dinámica política, especialmente influenciada por Estados Unidos, donde el marketing político es muy importante. Por lo tanto, no es extraño que los asesores de marketing político continúen trabajando en el gobierno una vez que la campaña electoral ha sido ganada.

¿En Argentina asesoró a algún candidato?

Sí, en Argentina hemos tenido distintas magistraturas también y, en su momento, estuve apoyando al gobernador de Salta para su campaña presidencial. Pero sí, he tenido experiencias políticas muy interesantes en Argentina.

¿Conoce a Jaime Durán Barba?

A Jaime Durán Barba no solo lo conozco, sino que es un amigo querido y un gran colega. De hecho, conocí a mi esposa en casa de Jaime Durán Barba, así que con eso te lo cuento todo. Tengo una relación de años.

Jaime Durán Barba, un ícono en la asesoría presidencial.

Santiago Caputo, actual asesor comunicacional de Milei, había sido parte del equipo de Jaime Durán Barba. ¿Llegó a conocerlo? ¿Qué opina de él?

En el tránsito entre la primera vuelta y la segunda vuelta presidencial, siendo él parte del equipo de Milei, he conversado un poco. Lo conozco de esa conversación que fue muy agradable, muy grata, estuvimos intercambiando opiniones un ratito y no he vuelto a hablar con él.

Más allá de todo, lo quiero felicitar ya que estoy aquí, porque fue una campaña muy exitosa y ganar una campaña electoral es muy difícil en estos tiempos, es más común perder que ganar.

La reconfiguración del perfil de los futuros presidentes

¿Y qué opinión tiene de Milei como candidato? ¿Podría haber sido presidente de México, por ejemplo, o jefe de Gobierno de España?

¿Por qué no? Mira cómo está España. Sí, lo veo perfectamente. Déjame decirte dos cosas que considero que son muy importantes, lo primero es que creo que estamos viviendo un fin de civilización, iniciando una nueva y esto en parte es debido a que estamos acabando con un ciclo político muy evidente en donde las ideologías están en vías de extinción y estamos llegando a la era más pragmática de la política de las últimas décadas.

Con una agenda limitada y enfocado en la economía, Milei delega la gestión y la política

Lo segundo es que esta moda de los outsiders, que es una moda de los últimos diez años, es una moda transitoria, son presidentes de transición que están preparando una cama para una nueva generación, no necesariamente más joven, de presidentes que van a tomar el rumbo del mundo en las próximas cuatro o cinco décadas. Esto aplica para Milei, Bukele o Claudia Sheinbaum, son presidentes de transición.

Eso está pasando justamente ahora y vamos a ver cambios muy radicales en la forma de hacer política y en cómo estamos abordando la política. No sólo por la tecnología, sino por todo lo que está pasando alrededor de los políticos y de la política en el mundo.

Alberto Fernández le respondió a Milei: "¿Yo asesor de Sánchez? Necesita asistencia psicológica"

¿Cuál sería el perfil de los nuevos políticos de aquí a diez años?

Estamos presenciando la formación de un nuevo vocabulario y normativas para definir la emergente democracia, que requiere adaptaciones a las estructuras y liderazgos tradicionales. He acuñado el término "brana" para describir un tipo de liderazgo asociado a valores femeninos, caracterizado por su capacidad para generar política basada en valores, aliviar el sufrimiento de la sociedad y abordar los problemas globales y locales. Es que, el planeta tierra es un lugar cada vez más femenino.

Estos cambios, aunque aún incipientes, representan una transformación sustancial hacia un mundo más “femenino", que tendrá un impacto significativo en los próximos años. No se trata de feminismo radical, sino de una observación objetiva de las tendencias emergentes.

AO VFT