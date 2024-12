Bernarda Llorente: "Francisco está pensando en cómo se sostiene la democracia"

La periodista Bernarda Llorente le realizó una nueva entrevista al Papa Francisco, que se transmitirá por el canal religioso Orbe 21 este viernes. En un adelanto exclusivo por Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), la periodista analizó fragmentos de la conversación, que consideró “la entrevista más argentina del Papa”, en la que habló de la cultura, la educación, la Iglesia Católica y el negacionismo. “Él habla de una construcción abierta de la Iglesia, pero que uno podría extenderla a una construcción del mundo”, observó la periodista.

Bernarda Llorente es periodista, presidenta de la Agencia Télam de 2019 a 2023 y directora de Telefe del 2000 a 2010.

Tenemos tres cortes elegidos de tu entrevista al Papa para el canal Orbe: el Papa habla de la cultura y la educación, el Papa habla sobre la administración de la Iglesia y el Papa reflexiona sobre la actual polarización extrema.

“Nos enfrentamos a situaciones económicas de ajuste donde uno de los puntos de ajuste son la cultura y la educación”, sostuvo Bernarda Llorente, a lo que el Papa respondió: “Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo, no se puede, es criminal, es un suicidio programado”.

“Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone, incluso los jóvenes. Es curioso, se dan cuenta y se oponen, y se oponen y arman lío, reclaman, porque la educación es un alimento. Es lo mismo que si te quitan la comida a la gente, es la comida del alma, de la mente, del espíritu. La universidad, que solamente tengan acceso a la universidad los hijos de los ricos, el pueblo necesita formar cabezas, necesita una cultura universitaria grande, y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro”, expresó el Pontífice.

Bueno, claramente se parece a la misma declaración cuando dijo: 'Comprar un gas pimienta caro en lugar de aumentar a los jubilados'. Parece directamente una dura crítica a la política del gobierno nacional.

Yo creo que sí. Esta fue la entrevista más argentina del Papa. En muchos fragmentos de la entrevista habla de nuestro país, y está como muy involucrado. Obviamente tiene una visión muy global del planeta y de los conflictos, pero al mismo tiempo dice algunas cuestiones que parecen fundamentales.

La educación es una vía porque tiene una visión a largo plazo, ¿no? Y finalmente, cuando él dice 'el pueblo necesita cabezas', Francisco está pensando también en cómo se sostiene las democracia y en cómo hacer un mundo no solo más igualitario, sino también más participativo y más justo para todos.

En otro fragmento, el Papa habla sobre la administración de la iglesia.

“Hay mucho chusmerío sobre esto. A veces me preguntan sobre la admisión en la Iglesia y yo digo lo que dijo Jesús en el evangelio: todos, todos, todos, todos, y los pecadores todos. Hay que arreglar adentro su situación, pero todos adentro. Que se vaya discerniendo, que todos dialoguen. Y si hay alguno que se coloca en mala voluntad, como dice Jesús en el evangelio, que no tiene el traje de boda, lo sacan afuera. Pero una cosa es no dejar entrar, y otra cosa es sacar afuera al que ya está dentro y no tiene traje de boda. Todos adentro, todos”, sentenció el Papa.

“La Iglesia tendría que condenar a este y aquel’, sí, condena la inmoralidad de las personas, pero acoge a las personas para ayudarlas a caminar. Ninguno de nosotros que estamos en la Iglesia es un santo, todos somos pecadores y la Iglesia nos ayuda, la Iglesia madre, a resolver nuestras situaciones deficitarias. No olvidarse de esto: todos, todos, todos, todos adentro”, insistió.

Esta es la respuesta a lo que podríamos decir que es la extrema derecha dentro del propio Vaticano…

Sí, y me parece que él está intentando ser una Iglesia mucho más horizontal, una Iglesia muchísimo más abierta. El 'todos' no discrimina, dice: 'Todos somos pecadores'. El Jubileo es el año de la esperanza y el año del perdón, en términos individuales y sociales. En el año del perdón, Francisco está hablando de condonación de la deuda externa, de que desaparezca la pena de muerte y de un fondo de alimentación que se financie mundialmente con lo que se gasta en armamento.

Me parece que él habla de una construcción abierta de la Iglesia, pero que uno podría extenderla a una construcción del mundo. En un mundo polarizado, en un mundo que niega un pensamiento distinto, en un mundo de odios, y que con el dedito levantado y muy violento sobre cualquiera que intente tener un pensamiento distinto, el Papa nos dice: 'todos adentro'. No es solo todos adentro de la Iglesia, sino todos adentro de la sociedad, todos adentro en una vida mejor, todos adentro en un pensamiento que nos contenga en sus diferencias.

Y vamos al tercer fragmento que tenemos: el Papa reflexiona sobre la actual polarización extrema.

Ante la existencia de “un mundo polarizado” con “líderes que manejan discursos negacionistas o discursos de odio”, Llorente le preguntó al Papa: “¿Cuál sería la fórmula desde la construcción para no caer en esta trampa de una polarización extrema?”

“El negacionismo siempre es venenoso. Cuando uno niega una realidad, cuando uno niega una historia, cuando uno niega una situación concreta, se está pateando en contra. Eso siempre es grave. No todo negacionismo es suicida. Hay que aceptar la realidad como viene y dialogar de realidad a realidad. Solamente la realidad es la que te va a ayudar a encontrar una salida a los conflictos. No detrás de un conflicto hay una verdad, un reclamo justo, o una locura. Entonces hay que resolver esa verdad, ese reclamo justo, o esa chifladura, pero siempre con el diálogo”, afirmó Francisco.

“No se puede resolver un conflicto a balazos, que es la manera destructiva de resolver el conflicto. Del conflicto siempre se sale hacia un plano superior. En momentos de tensión, esos cuatro principios, creo que lo dije otra vez: la unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte, la realidad es superior a la idea y el tiempo es superior al espacio. Los problemas humanos se resuelven con estos parámetros, con estos cuatro parámetros que no son negacionistas, sino que te tiran para arriba, y eso siempre ayuda”, concluyó.

No puedo menos que sonreír al escucharlo. ¿Crees que no viene?

Yo creo que él tiene muchas ganas de venir. Creo que está viendo de venir en las mejores circunstancias para todos. Él habla mucho del diálogo en todo sentido, y dice que la paz no puede alcanzarse en las guerras sin el diálogo. Eso tiene que ver un poco con todas las situaciones que estamos viviendo.

Yo lo noté más argentino que nunca, es más, lo noté más porteño que nunca, y con muchas ganas y mucho futuro. Cumplió 88 años, pero lo vi muy bien de salud y lo vi con muchísima energía. La actividad que tiene el Papa es increíble, la cantidad de cosas que hace, y me parece que lo más interesante es su mirada. Siempre mira en el corto, mediano y largo plazo, y eso es un poco lo que los argentinos deberíamos aprender en estas situaciones que estamos tan tomados por la coyuntura, que a veces no nos deja ver más allá. Me parece que vale la pena escucharlo. No solo está hablando de una construcción de la Iglesia, sino, sobre todo, de una construcción de nuestras sociedades.

