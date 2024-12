Monseñor Gustavo Carrara: "Francisco es un regalo del Espíritu Santo"

Gustavo Carrara, arzobispo electo de La Plata reivindicó el carácter solidario de las enseñanzas de Francisco, e hizo foco en la necesidad de la escucha para avanzar hacia una sociedad más solidaria. “Casi la mitad de la población vive en la pobreza. Esa es la verdadera brecha. No se arregla solo con el encuentro entre dirigentes”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gustavo Carrara es el arzobispo electo de La Plata. Anteriormente fue obispo auxiliar de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas y vicario episcopal para la pastoral en villas de emergencias. Fue previamente miembro del Consejo presbiteral, decano del Consejo Arquidiocesano de la Acción Católica Argentina, y jefe de la Comisión Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de Buenos Aires. Además, en 1988 fue ordenado sacerdote por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.

Se hacía referencia a que no solamente es el cumpleaños 88 del Papa Francisco, sino que en la quiniela el 88 es el número del Papa. Disculpe por empezar de una manera tan poco formal, pero me gustaría su reflexión sobre el cumpleaños 88 del Papa Francisco…

Bueno, Jorge, gracias por el llamado y, bueno, por siempre tener presente al Papa Francisco en sus programas o en sus entrevistas.

Estamos celebrando hoy el cumpleaños número 88 del Papa Francisco. Y le pedimos a Dios que le siga regalando vida y salud para seguir haciendo el bien que hace, anunciando la alegría del Evangelio y buscando un mundo también más justo y más fraterno.

Con sus 88 años, el Papa reza y trabaja incansablemente. Lo hemos visto hace poquito, en estos días hubo un viaje de él a la isla de Córcega, ahí en Francia, pero en el mes de septiembre estuvo con un viaje también muy largo e importante que hizo a distintos países de Asia y Oceanía por más de 12 días. O sea, despliega una actividad muy intensa.

Es lindo recordarlo, y recordarlo con un corazón agradecido.

¿Será este año que comienza el que el Papa venga a la Argentina?

La verdad que desconozco si será, solo Dios lo sabe, y en nuestro corazón y en el corazón de la mayoría de los argentinos me parece a mí que ahí está ese deseo, ¿no?, de que él visite nuevamente la Argentina. Pero bueno, vamos a dejar que Dios disponga y que Francisco elija esa posibilidad. Mientras tanto uno puede estar cercano con él a través de la oración, y cercano también siguiendo su enseñanza y su mensaje.

El año que viene, el 2025, va a ser el jubileo, que tiene como lema "Peregrinos de la Esperanza", y Francisco nos invita a descubrir cuáles son los signos de los tiempos, o sea, cuáles son las alegrías y las angustias, las tristezas y las esperanzas de los hombres, las mujeres de hoy, de los pueblos de hoy, y transformarlos en signos de esperanza. Ese es el desafío que se nos plantea para el año que viene, para el jubileo.

Gustavo, una de las características de las elecciones que va haciendo el Papa de las autoridades de la iglesia a nivel mundial es la juventud de las personas. Usted tiene, si no me equivoco, 53 años..

51.

51, más aún. O sea, 11 menos que Tucho Fernández, el que usted vino a reemplazar. Teniendo, además, hoy la misión, probablemente una de las más importantes que se pueda tener en el Vaticano, la que tiene Tucho. ¿Qué siente, siendo tan joven, a los 51 años, sentado ahí en esa misma silla que lo ocupó alguien tan importante? ¿Y qué siente de responsabilidad con respecto a todos estos nombramientos de arzobispos jóvenes que está produciendo el Papa?

Bueno, a mí me va a tocar la gracia de asumir ahí en la arquidiócesis de La Plata el 28 de diciembre. Ahí empiezo mi ministerio pastoral allí. Lo tomo como una confianza que el Papa tiene. No me arrogo nada en especial, una confianza inmerecida, pero bueno, voy a trabajar y voy a rezar para tratar de que su magisterio sea vivido en esa arquidiócesis más profundamente aún de lo que se vive. Porque creo que Francisco es un regalo, mirado desde la fe, un regalo del Espíritu Santo para la iglesia y para el mundo actual. Entonces, me parece que hay que tratar de poner en obras esas enseñanzas que nos transmite.

Gustavo, también comienza para Navidad la campaña de Cáritas que usted todavía preside, y más allá de eso, le quedará siempre a lo largo de todos los años haberla presidido. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia, ¿cómo va a ser esta próxima campaña?

La campaña navideña tiene como fin volvernos a sensibilizar sobre los distintos rostros de la pobreza, y transformar esos rostros de la pobreza, como dice Francisco, en rostros de esperanza. Es dramática la situación que viven muchos niños, niñas y adolescentes, ¿no?, en el tema alimentario. Y también, bueno, los abuelos que por ahí no pueden comprar sus medicamentos, o las personas que están viviendo en la calle, y sabemos que la calle no es un lugar para vivir. Son tiempos difíciles que no arrancaron este año, ni mucho menos, pero este año los tenemos que encarar. Son tiempos difíciles y hay que apostar por un mayor compromiso. Compromiso con nuestro tiempo, compromiso con los talentos que cada uno tiene para aportar, y compromiso también con nuestro bolsillo, aportando las ayudas concretas que podamos hacer.

Entonces, uno puede ingresar ahí a la página de Cáritas Argentina y ahí ver las distintas acciones que Cáritas Argentina realiza a lo largo y ancho del país. Las Cáritas diocesanas, las Cáritas regionales, las Cáritas parroquiales, y sobre todo la inmensa red de voluntarios que tiene Cáritas. Tiene más de 40.000 voluntarios en toda la Argentina que dedican su tiempo, su talento y también sus recursos para transformar rostros de pobreza en rostros de esperanza.

El papa Francisco, con 88 años, sigue manteniendo una alta actividad y una agenda repleta de viajes y conferencias.

Claudio Mardones: Quería hacerle una consulta sobre un tema en el que la Conferencia Episcopal Argentina ya había planteado, hace algunos meses, su preocupación en boca de Oscar Ojea, ahora su expresidente, el ex titular de la mesa ejecutiva. Tiene que ver con un pedido que le hizo a la Cámara de Diputados para que acelerara el debate del proyecto de ley para limitar el acceso de los menores de 18 años a las apuestas deportivas online. Lo cierto es que la respuesta de los diputados fue un proceso largo, 5 meses, la mitad de la Cámara de Diputados involucrada en un debate que, si no hubiera sido por las presiones, no habría llegado a tener un dictamen para poder llegar y tener media sanción. Hay mucho lobby, mucha presión y riesgo de que quede ahí. ¿Qué expectativas tiene Carrara sobre este tema? ¿Evalúan el riesgo de que el presidente mi ley, si se transforma en ley, lo vete?

Mire, yo creo que las leyes tienen que estar al servicio de proteger a los ciudadanos y proteger de modo especial a la niñez y a la adolescencia, ¿no? Que un adolescente tenga un casino en su celular, realmente, es peligroso, entonces hay que poner ciertos límites. Por eso esperamos que las leyes siempre se voten a favor de cuidar a los más chicos, en este caso, a los adolescentes, que no tienen el discernimiento que puede tener un adulto acerca del uso del dinero, en qué lo tiene que invertir, en qué no.

Entonces, bueno, ciertamente tienen que aparecer leyes que, de alguna manera, protejan a los adolescentes. Y las propagandas que el mundo adulto tiene que hacer para un niño o a un adolescente son: estudiá, leé, jugá, practica un deporte, si estás triste, si estás solo, si estás aburrido, si estás con bronca, no busques algo que pueda ser un juego online, o que pueda ser iniciarse en algún consumo. Buscá a alguien con el que puedas hablar, con el que puedas compartir, con el que puedas abrirte para decir lo que te pasa.

Porque, bueno, si no, la vida de ese adolescente se puede complicar, ¿no? También están las situaciones de suicidio adolescente. Entonces, el mensaje del mundo adulto tiene que ser un mensaje muy claro hacia la niñez y la adolescencia. No son los niños, niñas y adolescentes objetos para hacer más dinero. Ya sea con esto, ya sea con la trata de personas, ya sea con otros que uno se le pueda ocurrir.

Elisabeth Peger: Uno de los planteos importantes que ha hecho el Papa en los últimos tiempos tiene que ver con su reclamo y su prédica en favor del diálogo en Argentina. Incluso en muchos sectores se planteó como que la materialización de ese diálogo era, por ahí, una condición para terminar de confirmar su visita a la Argentina. Sin embargo, no se observa, al menos desde la dirigencia política institucional del país, que se pregone o se haga algún esfuerzo en favor de ese diálogo. ¿Tiene una expectativa de que esto de alguna manera se encamine hacia atender el planteo del Papa y eso pueda destrabar una visita, y también un futuro diferente, un vínculo diferente en cuanto a las clases dirigentes políticas en la Argentina?

En la iglesia estamos viviendo un tiempo de lo que llamamos el sínodo. Un caminar juntos, y ese caminar juntos implica primero escuchar, escuchar al otro. Yo puedo tener muchas ideas, ideas buenas, pero tengo que estar abierto a la escucha del otro. Y no me tiene que dar miedo escuchar, ¿no? Y escuchar incluso al que piensa diferente. Claramente, uno, escuchando al que piensa diferente, también se puede enriquecer. No hay verdadero diálogo si no hay primero escucha sincera y abierta, realmente.

En ese proceso, el Papa Francisco quiere encaminar a la iglesia, ¿no?, a la iglesia católica. Ahora bien, el tema del diálogo en la Argentina es clave. Y yo diría, si bien la visita del Papa Francisco sería realmente una alegría inmensa, sería muy peligroso si los argentinos no aprendemos a escucharnos y a dialogar entre nosotros. Porque no vamos a salir adelante como país.

También, bueno, los acuerdos y diálogos entre las dirigencias son importantes. Por ahí, en situaciones que llevan muchos años o décadas y no hay encuentro, no hay diálogo, también eso es algo a tener en cuenta. Pero bueno, no hay que olvidar cuál es la verdadera brecha, cuál es la verdadera distancia que se da en la Argentina. Casi la mitad de la población vive en la pobreza. Esa es la verdadera distancia, esa es la verdadera brecha. No se arregla solo con el encuentro entre dirigentes. puede ayudar, ¿no? Pero si no hay una decisión de alguna manera de escuchar el dolor y el clamor de los que más sufren, para entrar en diálogo y buscar cómo transformar esa realidad, me parece que ahí está realmente la clave. Y para eso, en concreto, está la necesidad de un mayor, profundo y sincero diálogo.

