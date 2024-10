Carlos Delgadillo, ex combatiente: "El enemigo no quedó en Malvinas, está en el corazón de muchos políticos"

El veterano de Malvinas Carlos Delgadillo aseguró que el país se está convirtiendo en colonia desde hace mucho tiempo: "El enemigo nos vive desuniendo para poder llevarse los recursos que tenemos en nuestro territorio que es el más rico del mundo". De todas maneras, el ex combatiente aseguró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) que confía en las próximas generaciones para recuperar la soberanía del país: “No hay que perder las esperanzas de que se van a levantar y a luchar por esta patria hermosa que nos dejaron San Martín, Belgrano y Güemes”.

Carlos Delgadillo es veterano de la Guerra de Malvinas.

¿Cómo vive esta situación en la que el Gobierno se refiere a las Islas Malvinas como Falklands en un comunicado, las omite en un mapa y que el presidente no haga el correspondiente reclamo de soberanía ante Naciones Unidas?

Esto no es nuevo, después del cese de combate todo continua igual. El enemigo no quedó en Malvinas, se instaló en el corazón de muchos políticos y generales que conducen las Fuerzas Armadas. Desde hace mucho tiempo que Argentina se está convirtiendo en una gran colonia, no tenemos proyectos, objetivos, estamos a la deriva. El enemigo nos vive desuniendo para poder llevarse los recursos que tenemos en nuestro territorio que es el más rico del mundo y no podemos explotarlo nosotros. No tenemos libertad, más allá del sacrificio que hicimos cuando quisimos independizarnos.

¿Sienten el respaldo de la gente en la calle o cree que la sociedad se está olvidando de los veteranos?

Los argentinos tenemos memoria frágil. No hay que olvidarse que el 2 de abril el pueblo nos mandó a la guerra y cuando perdimos se hicieron los distraídos y miraron para otro lado. Desde que estamos en democracia, cada gobierno que asume le echa la culpa a otro y nadie soluciona los problemas.

Elizabeth Peger: Después de haber arriesgado su vida en la guerra, ¿qué siente al ver la palabra "Falklands" en un comunicado oficial?

Vi el comunicado y hablé con gente de Buenos Aires y me contaban que en algunos documentos internacionales se escribe tanto Falklands como Malvinas. Lo más importante no es el documento, sino cuándo recuperamos las Islas Malvinas. Estas situaciones son para que sigamos divididos. El enemigo es muy astuto, nos tira una piedra, esconde la mano y nos peleamos entre nosotros.

Ningún gobierno, ni las fuerzas armadas, reunieron a sus veteranos para saber qué pasó en las Islas Malvinas. Después de 20 años empezamos a hablar porque nos cansamos de escuchar tantas estupideces y tanta desmalvinización. Hoy, tenemos escritores y periodistas que están trabajando y mandándole mensajes al pueblo que estuvo ignorando durante 20 o 30 años qué es lo que pasó. Espero que la juventud que viene sea la responsable de liberar el país.

Alejandro Gomel: ¿Sigue con la esperanza de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas?

El río siempre toma su cauce y Argentina, tarde o temprano, tiene que recuperar las Islas. El problema es que estamos siendo saqueados por varios países poderosos y los que nos gobiernan piensan distinto a lo que piensa el pueblo. Pero no hay que perder las esperanzas de que las próximas generaciones se van a levantar y a luchar por esta patria hermosa que nos dejaron San Martín, Belgrano y Güemes.

