Carlos Heller: "Los gobernadores que transan se equivocan"

Tras la consolidación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la próxima discusión importante en el Congreso será por la Ley de Presupuesto. Carlos Heller aseguró que el Gobierno plantea el presupuesto basado en datos irreales: "Para este año, presuponen números de inflación imposibles de alcanzar y, para el año que viene contemplan la mitad de lo que proyectan los mercados", analizó. Además, el diputado nacional por Unión por la Patria afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que el ajuste del Gobierno es cíclico: "Establecieron la regla de que sólo se gasta lo que ingresa, sobre esa base achican los gastos, pero eso también genera un achique de la actividad y de los ingresos y, como la regla sigue siendo la misma, tienen que seguir ajustando de forma infinita".

Carlos Heller es diputado nacional, presidente del Partido Solidario y del Banco Credicoop. Fue presidente, además, de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, y vicepresidente del Club Boca Junior entre 1985 y 1995.

¿Coincidís con el discurso que dio ayer Pichetto en la Cámara de Diputados cuando dice que el Gobierno "gana, pero pierde" con esta votación?

Exactamente, te adelantaste a lo que te iba a decir porque creo que lo que dijo Miguel Ángel Pichetto es un excelente resumen de la sesión. Están consolidando un gobierno de minoría y de espaldas a la inmensa mayoría de la población. Pensaba en cuántos de esos miles de jóvenes que tomaron sus facultades y se manifestaron, seguramente formen parte de los votantes de Javier Milei, porque creían que representaba un cambio.

Con vos hablé muchas veces y creo que para ninguno de los dos es una sorpresa lo que está sucediendo. Se esperaba un ajuste con políticas absolutamente procíclicas que no tienen otro camino que más ajuste. Si vos establecés la regla de que sólo se gasta lo que ingresa, sobre esa base achicás los gastos, pero eso también genera un achique de la actividad, se van a achicar los ingresos y, como la regla sigue siendo la misma, tienen que seguir ajustando de forma infinita.

Ellos metieron en el presupuesto del Tesoro el costo financiero de lo que llaman "limpiar el balance del Banco Central". Es una falacia porque eso es simplemente una transferencia de una contabilidad a otra, pasó a ser gasto primario y eso hace que aumente el déficit primario y, a su vez, aumenta lo que hay que generar para poder atender el costo financiero.

¿Cómo creés que será la próxima discusión en el Congreso que tiene que ver con la Ley de Presupuesto?

En política sucede muchas veces que, cuando uno quiere ser crítico del que gobierna, dice que tiene determinadas intenciones, aunque a veces esas intenciones no están declaradas. En este caso, es el propio presidente el que dice que es un topo que quiere destruir en el Estado desde adentro, que sólo cree en el mercado, que el Estado sólo se debe ocupar del cumplimiento de la ley, de la macroeconomía y de las relaciones internacionales y que el resto de los problemas, como la salud, de la ciencia y tecnología, de la obra pública, lo pueden resolver las provincias o municipios.

A partir de esta definición, que el Presidente no deja de reiterar, uno tiene que pensar que el presupuesto está concebido con esa idea. Esto significa que las partidas para la obra pública van a seguir fuertemente reducidas. Hay que destacar que las obras públicas las hacen empresas privadas que seguramente van a tener que despedir gente, algo que alimentará el círculo vicioso del que hablábamos antes.

El presupuesto que nos plantea el Ejecutivo es un presupuesto de ajuste y está basado en supuestos de imposible cumplimiento. Para calcular el 2025 se toman los datos del 2024. Para calcular el 2024, el Gobierno dijo que la inflación del 2024 va a ser del 104%. Si la inflación de septiembre es de 4%, los tres meses que faltan para cumplir ese pronóstico deberían ser de 0,3% por mes. Esto significa que el presupuesto se calcula sobre una base que no es cierta. Además dice que el año que viene la inflación será del 18%, pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), dice que será del 35%, es decir el doble.

Como parte de un porcentaje de inflación menor, ese 18% en realidad termina siendo 16% o 15%. En ese caso, la diferencia entre 15% y 35% es incluso mayor, ¿no?

Claro, porque el 35% está calculado sobre la base de que se cumpla el 104%. Todos los números se van distorsionando. Además, aparecen datos difíciles de comprender. La información que manejan consultoras locales e internacionales hablan de una caída del PBI para este año de 3,8%. El presupuesto está calculado sobre la base de que la economía va a crecer 5% durante el año. En ningún lado se explica qué sectores van a generar ese crecimiento. Suena un tanto entusiasta, para ser prudente con los adjetivos.

También aparecen duplicados los ingresos de derechos de exportación, algo que tampoco se sabe cómo pueden asegurarlo. El presupuesto tiene enormes inconsistencias que trataremos de develar. Ayer, luego de que terminó el debate por el tema universitario, se votó intimar a la Comisión de Presupuesto a que se cite al ministro de Economía a que se presente ante la Comisión para defender el presupuesto.

¿Por qué no quiere ir el ministro de Economía? ¿El Congreso tiene la potestad de ordenar que comparezca?

El Congreso no puede ordenarle, puede citarlo, pero no ordenarle que vaya. Nosotros presentamos una lista de funcionarios a invitar que corresponden a los mismos cargos que presentamos nosotros en 2022. Esperamos que vengan. El martes trataremos el tema en reunión de comisión para hacer la convocatoria formal. Lo que se aprobó ayer por una amplia mayoría es que sean citados por la Cámara de Diputados. Si no concurren, será una falta de consideración al rol del parlamento mucho más grave que no contestar a un pedido de un bloque.

Sin dudas hay un verano financiero para el Gobierno teniendo en cuenta la baja del Riesgo País y los dólares alternativos. ¿Cómo se produce esta contradicción entre el momento que atraviesa el sector financiero y el productivo?

Por un lado, hay un blanqueo que está generando un ingreso de dólares al sistema financiero. La demanda que pudiera haber en los circuitos informales está ampliamente cubierta, pero eso no se refleja en nada que tenga que ver con la economía real. Los datos de inversión son horribles, el último dato habla de una caída del 28% si se compara este año con el malísimo año del gobierno anterior. El Gobierno agarra datos parciales de pequeñas demoras en meses aislados, pero son todos rebotes del gato muerto.

Claudio Mardones: ¿El bloque de Unión por la Patria junto con Encuentro Federal, el radicalismo y otros bloques, buscarán reformar el mecanismo para tratar los DNU en el Congreso antes de fin de año?

Es difícil ponerle plazos a las expectativas del trabajo parlamentario, pero este tema es importante, porque ayer perdimos una votación que ganamos 160 a 84. Este número es el mismo de otras votaciones. Se está consolidando una mayoría que no supone una convivencia de los distintos bloques ni que estemos de acuerdo en todo, pero que, frente a las cuestiones puntuales que nos plantea la gestión de este Gobierno, nos permite establecer acuerdos para la construcción de mayorías.

Cuando tratamos el presupuesto universitario por primera vez no logramos quórum, y ayer teníamos 30 diputados más que estaban dispuestos a votar nuestras propuestas. El dato que hay que rescatar es que se construye una mayoría parlamentaria. Estos 160 votos no alcanzan a ser dos tercios, pero hay que pensar en el federalismo y la diversidad sectorial que representa. Lo que se está construyendo es una amplia oposición a este proyecto oficialista.

El Gobierno podrá neutralizarlo negociando con algún gobernador cosas de tiro corto porque ninguna provincia va a quedar fuera del ajuste y los ciudadanos de esas provincias van a sufrir las mismas consecuencias que el resto del país. No hay que subestimar lo que sucedió ayer. Cuando terminó la votación por el financiamiento universitario, el bloque de La Libertad Avanza y el del PRO se levantaron para que la reunión quedara sin quórum, pero el resto de los diputados se quedaron en sus bancas para seguir haciendo planteos.

Más allá de la reivindicación de los 160 diputados que votaron en contra del veto, también hay que mencionar la ausencia del diputado de Unión por la Patria que responde a Raul Jalil. ¿Cree que estas fugas son momentáneas?

Yo creo que nuestro bloque ha mantenido una firmeza absoluta. Ayer hubo un ausente de 99. Los otros 98 votaron de la misma forma. Claro que hay pulseadas y chantajes para presionar a los gobernadores que están en situaciones dramáticas porque cortaron la obra pública y afectaron sus recursos. Los ciudadanos de sus provincias le van a reclamar a los gobernadores, no al Presidente.

Elizabeth Peger: Resulta contradictorio que, mientras el Presidente plantea un ajuste aún más grande con las provincias, algunos gobernadores mandan a votar en contra del presupuesto educativo.

Habría que preguntarle a esos gobernadores. Creo que se equivoca, por hacer una apreciación benigna. Piensan que de esta forma van a aliviar los problemas de su provincia, pero la experiencia les va a mostrar que se equivocan. Este proceso de transferir a las provincias la educación lo empezó Menem, el agravante es que ahora también cancelaron el incentivo docente. Los gobernadores deberán responder ante su ciudadanía y luego la vida dirá si tuvieron razón o no.

Recién se conoció un pronunciamiento de Cristina Fernández con críticas a los gobernadores que aportaron diputados para garantizar el veto presidencial y habló de "transfuguismo político". Además , acompañó la publicación con imágenes donde se cuestiona a los gobernadores Jalil, Jaldo...

Sí, incluso hubo un diputado misionero que el día anterior a la sesión había dicho que iba a votar contra el veto y luego se abstuvo. Más allá del accionar de los gobernadores, también quiero destacar que una parte del bloque de diputados de Tucumán no obedeció a Osvaldo Jaldo, y también forman parte de los que se quedaron en Unión por la Patria. Lo mismo con los tres diputados de Catamarca que votaron junto con nosotros.

