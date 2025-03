Carlos Rosanski: "El contexto del nombramiento de Mansilla es asegurar la condena de CFK"

Tras el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de los abogados de Cristina Kirchner para que se revierta su condena en la causa Vialidad y se recuse al juez Manuel García Mansilla de la causa, Carlos Rosanski, expresidente del Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata, aseguró que el contexto del nombramiento del flamante juez es asegurar el fallo condenatorio. “El que se suma a este deseo explícito y morboso es el Presidente de la Nación”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El abogado de Cristina Kirchner aseguró que "la expresidenta no tiene miedo de ir presa"

Carlos Rosanski es exjuez de la Cámara Federal y expresidente del Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata. Fue miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, docente universitario en diversas instituciones. Además, es reconocido por haber condenado, entre otros, al represor Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich por delitos de lesa humanidad. En julio pasado publicó un libro titulado “De Hitler a Milei: Curiosidades de mentes criminales" y hace unos días escribió una columna de opinión titulada “Milei: Un fenómeno criminal complejo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nos impresiona la contundencia del título de su libro y el calificativo al presidente de "criminal". Me gustaría que compartiera sus fundamentos.

El título y el subtítulo tienen que ver con una realidad que uno va observando con la comparación. En lo personal, me ha llamado la atención Milei como fenómeno cultural, desde antes de ser presidente. Incluso antes mostró una actitud muy violenta respecto de distintos temas. Siendo diputado, también demostró su admiración por la mafia y su posicionamiento respecto del Estado y la destrucción. Ahí ya comenzaba una cuestión muy seria, que es que alguien que está pregonando la destrucción del Estado decide integrarlo como diputado nacional. Este es un comienzo importante del análisis. A partir de ahí, me llamaron la atención distintas actitudes que comparé y contrasté con videos reales y documentales acerca del surgimiento de Hitler en la Alemania de los años treinta, especialmente en el 1933, cuando es designado canciller. Es a partir de ahí que se pueden notar similitudes bastante interesantes para analizar.

Le voy a hacer una pregunta que imagino contradice sus sentimientos, pero ¿no resulta obvio que finalmente la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández va a terminar siendo confirmada en alguno de los varios fallos negativos que tiene en varias instancias en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo imagina que sería una eventual prisión domiciliaria? ¿Son ciertas esas versiones que dicen que la harían pasar una noche en la alcaldía para tener una fotografía, parecido a lo que sucedió en su momento con el exvicepresidente Amado Boudou?

Yo tengo la absoluta seguridad de que va a ser confirmada la condena. El fallo condenatorio va a ser confirmado sin la menor duda. Hay muchas razones. Si bien a veces parece temerario afirmar sobre futuros fallos, el de la Corte está anunciado por distintas razones. Lo de la prisión efectiva o domiciliaria o la noche en la alcaldía es impredecible porque no me atrevo a asegurar de qué modalidad va a ser. Lo que es seguro es que su confirmación y la eventual prisión, sea domiciliaria o de la modalidad que quieran, es el deseo explícito de jueces y fiscales que la juzgaron, y esto es de público conocimiento. El que se suma a este deseo explícito y morboso es el Presidente de la Nación, que lo ha dicho públicamente. Eso nos da un escenario interesante, no solo para tener la seguridad, en mi caso, de que esta queja va a ser rechazada por la Corte sin ninguna dificultad, sino además por ese futuro imprescindible en cuanto a la materialidad, cómo lo van a concretar. Pero lo que están buscando lo van a lograr, no hay duda.

La Corte puede responder esto en 48 horas o en 48 años. ¿Usted imagina que lo va a responder con rapidez?

En realidad, no lo sé, porque la Corte forma parte del proceso por el cual se llega a esta queja. El contexto del nombramiento de Mansilla es asegurar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el juzgamiento absolutamente irregular de la expresidenta de la Nación, su condena y la confirmación de la condena tienen una relación directa con la designación del juez García Mansilla.

Cristina Kirchner recusó para que intervenga en el caso el juez Manuel García Mansilla.

A su vez, quienes le toman juramento son nada más que los miembros de la Corte Suprema. Esto lo digo para ponerlo en contexto, y es el de asegurar una condena, en este caso efectiva, por el monto de la pena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No me atrevo a saber si será rápido o no el plazo que se tome la Corte. porque entiendo que va a depender de algo que nosotros no conocemos, yo al menos no conozco, que es cómo continúa este plan.

La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema y recusó a Manuel García-Mansilla

Pero no hacía falta García Mansilla. Me parece que de cualquier forma hubieran estado los tres votos. No hacía falta García Mansilla para que la Corte se expidiera de la forma que finalmente se va a expedir.

No, pero la designación de García Mansilla excede la posibilidad de que fuera decisivo su voto en el caso de confirmar el fallo. Insisto, el fallo está confirmado.

TV