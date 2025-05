Luego del inicio del debate en el Senado de los proyectos de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, la senadora Carolina Moisés declaró que existen consensos entre los distintos bloques sobre la reforma, como un mínimo de siete jueces, la paridad de género y la integración federal para terminar con la “posición ‘porteñocéntrica’ de los espacios de poder”. “El Gobierno debería aceptar la propuesta”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carolina Moisés es senadora nacional por la provincia de Jujuy desde 2023 e integra el interbloque peronista Convicción Federal. Fue diputada nacional del Partido Justicialista por su provincia desde 2017 hasta 2023.

Alejandro Gomel: ¿Puede avanzar en el Congreso lo que se trató ayer en el plenario de comisiones sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia?

En el plenario se pusieron a la vista los distintos proyectos que hay. Creo que ha sido una muy buena iniciativa de la senadora Alejandra Vigo impulsar que tengamos un ámbito para analizar todos estos proyectos. El tema de la Corte hoy está muy rengo y no solo es necesario que se termine de normalizar su conformación, con las vacantes que hoy están, sino también la cobertura de los más de 150 cargos en todos los juzgados federales en todas las provincias. La falta de acceso a la justicia se transforma en injusticia, y los tiempos que demora muchas veces la justicia en actuar, en resolver, también terminan siendo muy injustos para la gente que necesita un servicio dentro de un poder que no está funcionando correctamente.

Elizabeth Peger: A partir de la apertura del debate de qué hacer con la Corte, ustedes también deben requerir de una definición respecto de qué es lo que quiere el Gobierno. Sobre todo después de lo que ha significado el fracaso con los pliegos de Lijo y García Mancilla. ¿El Gobierno está acompañando este debate o se mantiene ajeno y espera que efectivamente lo resuelva el Senado?

Las facultades las tiene el Senado, y estaría bien que nosotros vayamos marcando la agenda con respecto a estos temas. Claramente, es importante la posición que tenga el Gobierno, porque tienen que viabilizar y comprender que el Poder Judicial tiene que funcionar. Este sistema de bloqueo tiene que resolverse. No es solo de este Gobierno y viene desde hace mucho tiempo atrás.

Ayer hablamos con la senadora Vigo de que el ámbito del plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales tiene que funcionar de forma permanente. Sería óptimo que todos los miércoles nos reunamos y recibamos especialistas, funcionarios, el ministro de Justicia y los jueces de la Corte que hoy están para generar un intercambio y lograr un consenso. Yo creo que hay algunos puntos básicos sobre los cuales podríamos partir, y que claramente el Gobierno también debería aceptar la propuesta.

EP: ¿Cuáles son?

Primero, creemos que, sin irnos a los extremos, un número razonable para la ampliación está entre 7 y 9. Esa es la opinión mayoritaria de los distintos senadores de distintos bloques. Es decir, cinco termina siendo insuficiente. Fijate cómo ahora se producen dos vacancias hace casi un año, y la Corte termina con esta carencia. Entonces, creo que entre 7 y 9 puede ser un número razonable.

Otro punto en común es la necesidad de que esto se resuelva. Si bien es una decisión política y llevará un tiempo, y llevará unos meses, no importa. Nos pongamos a buscar la solución y a abordar el problema, y avanzar. Si no, seguimos trabados.

El tercer punto en común es la integración federal. La mayoría de los senadores creemos que, sea cual fuere el número, tiene que haber una integración federal. Con la presencia razonable de profesionales de carrera del interior, que son muy lúcidos, muy importantes, pero hay que salir de esta posición “porteñocéntrica” de los espacios de poder.

La cuarta es que tiene que haber lugar para las mujeres. Creo que sobre ese núcleo podemos debatir si son siete, si son nueve, si el cupo para mujeres es del 40% o del 50%. Creo que sobre ese núcleo de cuestiones básicas se puede ir construyendo consensos para llegar a una propuesta superadora.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales analizaron los ocho proyectos de ampliación de la Corte.

EP: Sí, pero tampoco se puede seguir pateando. La intención del Gobierno, claramente, es que esto se discuta después de octubre, ¿no?

Eso es claro. Si fuera por el Gobierno, no debatiríamos nada. Pero también, si fuera por el Gobierno, el Congreso no existiría. Así que van a tener que convivir con nosotros. Creo que ha sido un muy buen gesto tener este plenario, tomar la decisión de avanzar y generar reuniones permanentes para tratar estos temas. Creo que ha sido un gran avance la iniciativa de la senadora Vigo, que además, tiene un perfil de diálogo con los distintos sectores. El hecho de que haya una figura como Alejandra garantiza que se lleve adelante este debate.

De todas maneras, yo también creo que esto no se resuelve solo con la Corte. Se resuelve avanzando en los juzgados federales, pero también hay que poner el ojo en el Consejo de la Magistratura. Con mi equipo estoy trabajando un proyecto de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, porque creo que es uno de los órganos más ineficientes, ineficaces y politizados hoy en la Argentina. Entonces, parte del problema es el Consejo de la Magistratura.

Claudio Mardones: Difícil tarea tratar de cambiar el Consejo de la Magistratura en este momento, con todo tan trabado. Usted forma parte de Convicción Federal, uno de los tres sectores que forman parte del interbloque del peronismo. Un panperonismo que tiene 34 bancas, divididas en 15 del Frente Nacional y Popular, 15 de Unidad Ciudadana y cuatro de Convicción Federal. ¿Cómo es la convivencia dentro del bloque, del interbloque?

La expresión de nuestro bloque, Convicción Federal, —que está integrado por el senador Guillermo Andrada de Catamarca, Jesús Rejal de La Rioja, Fernando Salino de San Luis y yo— claramente tiene que ver con un peronismo que pueda defender los intereses de las provincias, más allá de la cuestión dogmática o ideológica que algunos hoy tienen como estrategia. Nosotros fuimos elegidos por los pueblos de nuestras provincias para defender a nuestras provincias. Como peronistas entendemos que a eso le tenemos que agregar una visión que hoy pueda tener alternativas superadoras. No quedarnos en el "no", en el rechazo total, en el "no hay que hablar con nadie".

¿Por qué yo, como senadora, mujer, del interior, no puedo reconocer a una mujer senadora, del interior y mujer, como Vigo, que tiene un alto rol de protagonismo y que tiene la mejor intención y la decisión política de generar un ámbito de debate? Entonces, creo que nuestra posición como senadores implica tener la responsabilidad, la madurez para poder construir estos ámbitos para buscar soluciones. La gente demanda que nosotros tengamos una posición superadora, y que sirvamos para algo, básicamente.

CM: ¿Pueden haber votaciones divididas en el bloque del panperonismo? ¿Usted descarta esa posibilidad o lo cree posible?

No, de hecho es así. Nosotros ya hemos votado cosas de manera diferente. Yo voté por el juez Lijo, y muchos de los integrantes del interbloque Unión por la Patria no lo hicieron.

CM: Algunos lo interpretaron como la voz de algunos gobernadores, que dijeron que independientemente de lo que pasa en el bloque, van a hacer valer su punto de vista a través de sus representantes en el Senado. ¿Cree que su bloque también representa eso?

Claro, por supuesto. De hecho, el senador Rejal trabaja con el gobernador Quintela. El senador Andrada trabaja con Jalil. Si bien Salino y yo no tenemos gobernadores peronistas, tenemos relación con muchos de los gobernadores, como con Axel Kicillof o Gustavo Sáenz, por ejemplo. Entiendo que hay un condicionante muy fuerte de los gobernadores y sus senadores. Pero también hay una realidad, que es que los senadores tenemos un espacio de decisión propia. Y yo soy una defensora de eso siempre. El Senado es un órgano que puede tener mucho poder. Algunos se lo quieren quitar, algunos lo minimizan, y a veces los cuerpos colectivos terminan anulando las figuras individuales.

Entonces, es un claro equilibrio entre lo que como bloque o interbloque de Unión por la Patria nos une, que es el espanto contra Milei, que es la preocupación permanente por el desastre del ajuste indiscriminado. Porque en algunos ámbitos, está bien, hay que ordenar, hay que recortar algunas cuestiones de malgasto. Había un montón de exceso de burocracia en un montón de trámites, pero otros casos son indignantes. Hoy, por ejemplo, lo de las pensiones por discapacidad, o lo que está pasando en el Garrahan.

Entonces, creo que nuestra posición, en términos del interbloque, es clara. Hay algunas posiciones mucho más dogmáticas dentro del interbloque, y otras, como en el caso nuestro, que tienen más pragmatismo a la hora de proponer cosas. Entendemos que debemos ser útiles a la sociedad y generar respeto a través de otros senadores, más allá de su pertenencia partidaria o ideológica. Entendemos que necesitamos sumar fuerzas y generar un empoderamiento del Senado a la hora de tomar decisiones.

