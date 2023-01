Un nuevo dato del supuesto abuso sexual por parte de Dani Alves a una joven de 23 años en una discoteca en Barcelona el pasado 30 de diciembre, complica aún más la situación para el campeón de América con Brasil. En este caso se precisó cuánto tiempo pasaron en el baño donde sucedió el hecho tanto el futbolista de 39 años y la joven que lo acusa de violación. Las primeras versiones sobre las supuestas grabaciones indicaban que tanto Alves como la mujer habrían estado tan solo 47 segundos en el baño, es decir, que entraron y salieron.

Ahora bien, el domingo se presentó una nueva evidencia que complica aún más la situación, del ahora ex jugador de Pumas, club que le rescindió su contrato por la acusación que recibió. El medio español El Periódico, afirma que ambos estuvieron dentro de ese baño alrededor de 15 minutos. El dato se desprendía de las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno, que están siendo analizadas en la investigación de la Policía de Cataluña, conocida como Mozos de Escuadra. Este intervalo de tiempo es incompatible con lo declarado por Alves, que ha cambiado su versión frente a la jueza.

Dani Alves detenido y cada vez más complicado: las cámaras de seguridad contradicen su versión

Según la versión de la denunciante, la violación tuvo lugar en el baño de la discoteca. “Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”, informó El Periódico sobre la causa que está a cargo del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona. Por su parte, Alves asegura que no sucedió nada de lo que la joven argumentó. El ex Barcelona y PSG afirmó que estuvo “poco tiempo” y que no “ocurrió nada”.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, declaró en un primer momento mediante un video.

Pumas le rescindió el contrato a Dani Alves: "No podemos permitir..."

Pese a la versión que asegura Alves, esta nueva prueba junto con los testimonios de diversos testigos acorralan al futbolista brasileño. Una de las amigas de la víctima que se encontraba con ella y uno de los camareros al que Alves envió para que se acercaran a su mesa corroboraron la versión de la mujer denunciante, quien afirmó que Alves, a través de un camarero, la había invitado a ella y a las dos amigas con las que se encontraba esa noche a sentarse en su mesa del sector VIP. El futbolista habría hecho dos intentos de invitarlas mediante el camarero y en la última instancia ellas aceptaron juntarse con Alves. Se sentaron con él y con un amigo suyo.

El brasileño ya pasó dos noches tras las rejas, donde aseguran que se encuentra desubicado y anímicamente muy tocado desde que ingresó a la prisión el pasado viernes a primera hora. Además, quien atraviesa también este crítico momento es la pareja de Alves, Joana Sanz.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad este momento", ha comenzado en un escrito en su cuenta de Instagram, en el que también ha comunicado la pérdida de su madre, fallecida hace tan solo unos días. "Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", compartió a través de sus redes la pareja del futbolista. Para finalizar el comunicado agregó, "He perdido a los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias".

JL