Tras separase de Camila Homs, el futbolista de la Selección Nacional habilitó en sus redes, publicaciones, las noticias que confirmaron los programas de chimentos: su nueva relación con Tini Stoessel. La cantante que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, disfruta de sus días, en la intimidad, con De Paul.

En la charla con el noticiero, Rodrigo arrancó aclarando que toma mucho mate, pero amargo. Salvo cuando está con su novia que ella toma dulce y él accede a esta preferencia de la artista. De esta manera la periodista le preguntó sobre su vida privada y él habló de todo.

Empezó aclarando que su nueva relación no se dio en simultáneo con Camila: “Cuando dicen que Tini apareció cuando yo no estaba separado, eso no me gusta. Que digan que no pago las cuotas de mis hijos, están los recibos, las transferencias. Yo jamás haría eso ni por mis hijos ni por Camila, que fue quien me acompañó muchos años. Es una gran madre. Se dijo lo del Mundial, todas mentiras que entendí que me estaban empezando a dañar”.

Luego siguió: “Cuando Cami estaba embarazada, nosotros estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrado. No la conocía a Tini. Ella tenía su vida, yo la mía. Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera. Cada uno tenía que estar encerrado”.

También agrega: “Es importante que a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar. Cami también después empezó a rehacer su vida. Sé que está súper bien con una persona, que trata bien a mis hijos, estuvo en el cumpleaños de Bautista, estaba mi familia, estaba el chico y todo súper bien”.

Para concluir sobre el tema amoroso, Rodrigo cuenta cómo llegó a la Justicia con su ex pareja: “Hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa del tema. Siempre por esto, para no seguir generando conflicto entre nosotros. Al final lo más importante son nuestros hijos y queríamos mantener una buena relación por ellos”.

