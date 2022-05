Defensa no tuvo justicia y se enfrenta con Boca por los cuartos de final

Estudiantes de La Plata y Racing fueron los primeros en acceder a la Fase Final, seguidos de River y Boca que clasificaron a falta de dos fechas. Los que estuvieron que esperar hasta la última jornada fueron Argentinos Juniors, Aldosivi y Defensa y Justicia. El último equipo en cuestión, el de Sebastián Beccacece es el que está en el ojo de la tormenta ya que disputó su partido correspondiente la Fecha 14 el domingo y sin las horas normales de descanso entre un enfrentamiento y otro, hoy se ve las caras con Boca en La Bombonera.

Con la defensa alta, y sin justicia, podría denominarse la situación del equipo de Florencio Varela. Habitualmente entre un partido y otro se les otorgan por lo menos 48 horas a los equipos para poder tener el descanso y preparación necesario para el próximo cotejo.

En este caso, Defensa y Justicia no tuvo esa opción por distintos factores. En primera instancia la Liga Profesional emitió un comunicado a todos los equipos, donde mencionaba que aquel conjunto que avance de ronda y se enfrente ante Boca, el partido de cuartos de final sería el día martes 10 de mayo con horario a confirmar. En su momento el equipo de Beccacece, sin tener confirmada su clasificación, no apeló a ninguna modificación de fechas, siendo este el justificativo que presentó la comisión del torneo para no modificar el día del partido.

Copa de la Superliga: Boca y River podrían enfrentarse en la final

Las otras dos cuestiones que se involucran en la negativa del pedido de Defensa y Justicia de cambio de fecha son dos: por una parte, ambos equipos juegan tanto Copa Sudamericana en el caso del Halcón de Varela y Copa Libertadores del lado de Boca. Con el calendario internacional en el medio, la modificación de fechas se veía aun más ajustado por allí el que tiene la última palabra es La Conmebol. Por ese lado el cambio también era inaccesible.

En segunda instancia aparece la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ante el tentativo cambio de fecha, Boca y River jugarían los dos el miércoles con apenas horas de distancia. Las autoridades de la policía aseguraron que no podían garantizar la seguridad de dos partidos en la Ciudad de Buenos Aires, por eso el paso del partido entre Boca y Defensa para el miércoles era imposible.

"Agustín Almendra sorprendió a Sebastián Battaglia en el partido de Boca ante Tigre"

La contra respuesta de Defensa podría ser que hoy también juega Racing a las 19:15 horas en Avellaneda ante Aldosivi. Ahí queda claro que el efectivo de seguridad podría resolver la situación y cumplir con el operativo en ambos partidos, apelando al mal menor en caso de que haya algún conflicto entre las barras de ambos equipos. Queda en evidencia que lo que se quería evitar era el cruce de fanáticos de Boca y River.

De esta manera, a las 21:30 el equipo de Sebastián Battaglia que viene en alza y con equipo confirmado espera por Defensa y Justicia que entró a la Fase Final por la ventana. Un duelo atrapante en la previa y que empieza a definir aún más el torneo doméstico. Por su parte el Racing de Fernando Gago quiere mantener la ilusión de un nuevo campeonato y recibe al Aldosivi de Martín Palermo en el duelo de dos jóvenes técnicos Xeneizes.