Día 362: Los justos, Cristina y Milei

A partir de la decisión de ayer de la Corte respecto a la causa del Memorándum de entendimiento con Irán. Ene esta apertura de Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), vamos a analizar el papel del Máximo Tribunal en nuestra democracia y en el actual gobierno de Milei.

Ayer la Corte Suprema dio luz verde para que continúe el juicio de la causa del Memorándum de entendimiento con Irán contra la expresidenta Cristina Kirchner. Es la misma Corte cuyo presidente, Horacio Rossati, declaró que eran inconstitucionales los planes de dolarización de Milei, lo que hizo que el presidente de la Corte se ganara el odio del Presidente. ¿Cuál es la ubicación de la Corte? ¿Cuál es su lugar y su rol en esta experiencia tan extraña que es el primer gobierno anarcocapitalista de la historia?

Hay un célebre poema de Borges, muy lindo, que se llama Los Justos. Se los recomiendo. En Los Justos, el escritor transmite la idea de que los “héroes sin capa”,aquellas personas que hacen su trabajo correctamente, que intentan ser amables con el resto y que agradecen, son quienes hacen que el mundo funcione. Quienes hacen que las sociedades caminen, por así decirlo.

Borges repara en las pequeñas acciones y enumera estos hombres y mujeres que con su trabajo o sus gestos amables, haciendo lo que les corresponde hacer, “están salvando al mundo”, concluye el poema.

La Corte Suprema no hace pequeñas acciones, ni son héroes anónimos, pero se comportan como si lo fuesen. Es decir, se comprometen con su trabajo y lo honran. En tiempos donde un senador es acusado de vender su voto por 200 mil dólares y el Presidente insulta a todo el que piensa diferente, la Corte es el poder de la República que trabaja con sobriedad y equilibrio.

Ayer, la Corte Suprema ratificó la decisión del tribunal anterior y ordenó que siga el proceso de juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la causa del Memorándum de entendimiento con Irán. Al mismo tiempo la sobreseyó en la causa del Dólar Futuro.

La Corte tuvo fallos bien fundados, técnicos y equilibrados. No se expidió sobre la cuestión de fondo en el caso del Memorándum . Simplemente no dio a lugar a un recurso presentado por la defensa de la ex presidenta que detenía el proceso. Sí se expidió sobre la cuestión de fondo en la causa de Dólar Futuro y ahí liberó a Cristina Kirchner de culpa y cargo. Ayer la Corte volvió a demostrar que es una institución autónoma de la república y resiste las presiones de los diferentes sectores políticos.

Es la Corte que terminó derogando el fallo de 2x1 que liberaba genocidas de la última dictadura militar, como el Tigre Acosta, responsables de torturas, desapariciones, violaciones y asesinatos.

Es la Corte que permitió los abortos no punibles en caso de violación o de riesgo de vida de la madre, durante el kirchnerismo, cuando Cristina Kirchner era un férrea militante contra el derecho al aborto.

No es exactamente la misma Corte en su composición, porque fue cambiando, pero sí es la misma institución que hace años realmente ha dado prueba de autonomía y buen juicio. Totalmente distinta a la Corte que, en los 90 fue apodada “la Corte de la servilleta”, por ser adicta al gobierno de turno.

Vamos a hacer un racconto de algunas decisiones de la Corte en los últimos años y analizar su rol en la situación actual, y por qué es tan criticada tanto por el gobierno de Milei como por el kirchnerismo.

En el 2012, Cristina Kirchner era una férrea militante antiaborto. Los bloques parlamentarios en el kirchnerismo “cajonearon”, como se utiliza en la jerga legislativa, durante más de diez años todos los proyectos de ley que despenalizaban el aborto.

En ese momento, la Corte emitió un fallo muy importante, el fallo FAL que permitía que a las mujeres violadas o que no pudiesen decidir por sí mismas, pudiesen practicarse abortos no punibles. La médica feminista Mabel Bianco decía entonces que era “algo muy importante y esperado”. “En los casos de violaciones las mujeres estaban siendo enviadas a pedir una autorización a la justicia de algo que en realidad está dentro del Código Penal”.

Obviamente, la falta actual de esas dos mujeres que integraban la corte entonces, Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay, se siente en fallos actuales. Pero lo interesante es cómo marcar que la Corte, en los últimos 20 años, ha sido independiente del gobierno de turno.

El kirchnerismo, al igual que el actual Gobierno, tuvo una fuerte embestida contra el periodismo. En otras columnas contamos cómo Néstor Kirchner excluyó a la editorial Perfil de la asignación de publicidad pública , por las críticas que este medio le hacía al Gobierno, como lo hemos hecho y lo hacemos con todos los gobiernos.

Luego de batallar legalmente y con las armas del periodismo, es decir con la palabra, logramos un fallo de Casación para que se reparta la publicidad pública de manera equitativa y luego, un fallo de la Corte. Este fallo, conocido como El fallo Perfil, fue un importante precedente para pensar los criterios del reparto de la publicidad pública, algo que hoy no se está cumpliendo. Vamos a escuchar un fragmento en el que el entonces jefe de Gabinete, Coqui Capitanich, se queja del reparto que debe hacer de la publicidad pública a causa de este fallo de La Corte.

“Es falso de falsedad absoluta que el Estado Nacional incumple el fallo Perfil”, decía Jorge Capitanich, entonces jefe de Gabinete. Algo que no era así, y finalmente la Corte falló a favor de Editorial Perfil.

Otro fallo importante durante el kirchnerismo fue el que defendió a los vecinos de la localidad catamarqueña de Andalgalá contra la megaminería a cielo abierto, que contaba con la complicidad del gobierno provincial peronista y el aval del Gobierno de Cristina Kirchner.

Durante el gobierno de Macri, la Corte anuló el fallo que le otorgaba libertad a los genocidas de la última dictadura militar que liberaba a oscuros personajes como el Tigre Acosta y otros militares responsables de torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos. Los vecinos denunciaban “casos de cáncer” y perjuicios en la salud de los pobladores de la zona, y exigían al Estado que realice los estudios correspondientes para evaluar el impacto ambiental de la actividad.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la corte anuló el fallo que otorgaba a los condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio del 2x1 para acortar sus condenas. El fallo fue anticipado por una enorme movilización a Plaza de Mayo.

Es interesante explicar cómo fue la actitud de la corte en este caso. Luego de que la propia Corte Suprema había dicho que el 2x1 era posible en un caso particular, luego anularon esa iniciativa. Los integrantes de la Corte tienen una cercanía con la ideología de Alfonsín. Rosenkrantz era un discípulo de Carlos Nino, el intelectual de cabecera de Raúl Alfonsín, pero se apegan al derecho, sea satisfactoria o no para la perspectiva que uno tiene.

El Máximo Tribunal también falló en defensa de la Revista Barcelona cuando había hecho una tapa satírica que criticaba la defensora de militares involucrados en el Proceso, Cecilia Pando, una referente de la reivindicación del terrorismo de Estado.

Imaginemos que este tipo de imágenes se hacen todo el tiempo en internet a través de memes, sin asumir ninguna responsabilidad.

"Lo que tendría que explicar Rosatti es por qué para él robar está bien", criticó Javier Milei durante su campaña electoral.

Como pueden ver, gran parte de las formas jurídicas que dan la estructura a este país moderno y de ampliación de derechos que tenemos, tuvo que ver con esta institución que hace años funciona de manera autónoma y es criticada por todos los Gobiernos.

En los años 90, Perfil perdió un juicio en los años 90, cuando la Corte estaba completamente copada por cortesanos del menemismo. Fuimos a la Tribunal Internacional de San José de Costa Rica, donde ganamos el juicio luego de 20 años. Finalmente, el tribunal ordenó revocar el fallo a favor de Menem, pero aún así, esta Corte, que hoy elogiamos, no aceptó el fallo del tribunal internacional.

Con respecto al actual Gobierno, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rossatti, mientras Milei explicaba como iba a hacer la dolarización hizo una declaración en el diario español El País, muy oportuna para frenar esta idea: “Si una dolarización elimina la moneda Argentina es inconstitucional”.

“Tenemos que tener una moneda, esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener. Cuando veo este tema en derecho constitucional, siempre digo a mis alumnos que ‘una cosa es que a mí me guste de Julia Roberts y otra es que yo le guste a Julia Roberts’. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país”, explicó el hombre de leyes.

Un mes después, en un evento que hizo la revista Noticias en el Congreso, Rosatti volvió a “ponerle los puntos” a Javier Milei, que estaba en plena campaña electoral. “ No se puede decir cualquier cosa de Malvinas ”, dijo en esa ocasión.

“Yo no quiero ningún título especial para los medios, simplemente recuerdo lo que dice la Constitución. Hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución”, comenzó durante su discurso.

“No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. Nosotros lo votamos. No se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dice la Constitución. Y la cláusula es transitoria porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas, hay que hacerlo por vías pacíficas”, dijo Rosatti tras recibir su distinción por haber participado de la Convención Constituyente de 1994.

En este fragmento, Rosatti no solo criticó las declaraciones acerca de Malvinas que realizaron dirigentes de la Libertad Avanza, que podrían realizarse alquileres, etc. Si no que también volvió a plantear que la defensa de la moneda estaba en la Constitución. "Cuando se habla de la vigencia de los derechos humanos y de la defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla", sostuvo.

Javier Milei le contestó en su momento al presidente de La Corte el 23 de septiembre de 2023. "Lo que tendría que explicar Rosatti es por qué para él robar está bien", dijo el entonces candidato de La Libertad Avanza, criticando la emisión monetaria.

Ahí está el punto nuclear del enfrentamiento de Milei y la Corte. El actual Presidente le dice a Rosatti que si está a favor de que se imprima moneda, está a favor de que se robe.

A pesar de lo que anunció en su campaña, la política económica de Milei está generando que el peso recupere su valor. Menos mal que se le puso ese límite y que Argentina sigue teniendo moneda.

Recientemente, en una entrevista con el periodista de la Revista Noticias, Rodis Recalt, en el marco de un especial que no es de la revista Noticias, por los 30 años de la redacción de la nueva Constitución, Cristina Kirchner criticó a la Justicia y a la Corte en particular por no declarar inconstitucional el DNU 7023.

“No hay en la historia de la Argentina un decreto de necesidad de urgencia que derogue 70 u 80 leyes y que modifique otras trescientas, porque no puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación, casi de la Constitución... ¿Qué dijo la Justicia? Absolutamente nada”, expresó la ex presidenta.

La negociación por la integración de Ariel Lijo, uno de los puntos del futuro debate.

Cristina le tira un palo a la Corte, diciéndoles: “si se hacen tanto los valientes conmigo, por qué no son tan valientes con el actual presidente”. Puede que Cristina Kirchner tenga razón en este aspecto, claramente, un DNU que modifica tantas cosas es una contradicción, porque no puede haber urgencia para modificar tantas leyes.

Probablemente sea algo esperable que la Corte le dé cierto grado de gobernabilidad a un Gobierno que recién comienza, y una vez que esté establecido empiece a ponerle límites.

En primer lugar, quienes podrían haber llamado a sesiones extraordinarias para frenar el DNU, son los senadores y diputados. Que Cristina Kirchner critique a la justicia por no frenar iniciativas legales, cuando senadores que estuvieron en su boleta son acusados por vender sus votos al Gobierno para aprobar estas iniciativas puede parecer una crítica un poco injusta.

Este es otro elemento que demuestra cuán parecidos son, aún en extremos opuestos del dial político, Cristina Kirchner y Javier Milei. El propio Kueider es otro ejemplo que los unifica: los dos tienen razón al atribuírselo mutuamente.

Por otro lado, si le parece que la Corte no es suficientemente dura con el Gobierno, menos lo va a ser si ella apoya designaciones de jueces por comisión. Veremos qué ocurre finalmente.

Lo cierto es que tenemos una corte que a lo largo de los años y a pesar de la modificación de sus integrantes, mantiene un espíritu de absoluta independencia del Gobierno.

Es algo saludable en un contexto como el actual, en el que vemos una falta de fortaleza del Poder Legislativo para defender su propio poder, y un Ejecutivo que avanza con un sesgo autocrático.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

