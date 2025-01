Diego Guelar: "Venezuela va a chocar inevitablemente, puede haber un baño de sangre"

En medio de la creciente tensión en Venezuela previo a la asunción de Nicolás Maduro este viernes, pese a las irregularidades en esas elecciones, el diplomático Diego Guelar aseguró que la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado se enfrenta a un partido militar que controla la fuerza de seguridad y “algunas milicias populares” que describió como “sicarios dispuestos a matar a cualquiera que salga a la calle”. “La situación tiene esta dramaticidad y estos días vamos a estar en un pico de tensión”, lanzó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Guelar es abogado, ex embajador de Argentina en la República Popular China, en Estados Unidos, en Brasil y ante la Unión Europea. Además, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

EP: ¿Cómo observa todo este escenario en Venezuela?

Yo creo que hay que hacer algunos distingos. El primero es el clima internacional de repudio mayoritario, con un pequeño grupo de países que apoya a Venezuela, como son China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua. Claramente, hay un sesgo ideológico. Hoy el análisis ideológico es muy complicado, pero es un pequeño grupo de países frente a la mayoría que han entendido que ha habido un proceso electoral el 28 de julio, se ganó 70-30, están las actas que lo prueban y no están las actas que prueban lo contrario. La dictadura nunca pudo mostrar de dónde sacó el 52% de los votos. En este escenario estamos incluidos nosotros y está incluido nuestro gendarme en una lista de 120 extranjeros de 25 países, acusados de formar parte de una conspiración internacional terrorista para romper la paz en Venezuela. Este es el contexto internacional. Ayer, tres países latinoamericanos rompieron relaciones: Perú, Chile y Paraguay. Es una tendencia creciente.

El otro, que es el escenario central, es que hay dos Venezuelas al borde de chocar. Maduro ya es un presidente fraudulento, pero el 28 de julio esto quedó totalmente acreditado. Ya no hay ningún debate sobre el carácter no democrático, dictatorial, sangriento y sin garantías individuales. Ahora, esa realidad local tiene la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano oprimido, de los que quedan, porque hay 8 millones que se han tenido que ir. Se trata de la mayor expulsión en el planeta, mayor que la de Siria.

Por el otro lado hay un núcleo de poder basado en un partido militar que controla la fuerza de seguridad y algunas milicias populares ahora armadas, que no son civiles ni pueblos, son sicarios dispuestos a matar a cualquiera que salga a la calle. A esto se suma el sometimiento del sistema judicial. Ese pequeño núcleo tiene los recursos que todavía le quedan a Venezuela, y tiene los fierros. Esto va a chocar, desgraciadamente. Yo deseo fervientemente, soy creyente en Dios, y me gustaría que no ocurriera, pero inevitablemente va a ocurrir mañana, pasado, y por el resto de la duración de la dictadura militar. No sé cuánto va a ocurrir en cantidad y en calidad mañana y pasado, pero indudablemente, la situación continuará por un tiempo más y va a ser desgraciadamente sangrienta y dolorosa.

EP: ¿No hay más margen para que la comunidad internacional trate de resolver de alguna manera la situación o encarrile algún tipo de negociación?

No. Yo creo que lo que hay es un clima y una emisión de mensajes hacia dentro de Venezuela. Hoy es imposible censurar en forma perfecta, aunque exista censura, los mensajes de un mundo que repudia lo que pasa en Venezuela. Es un acto de solidaridad y me sumo a eso, pero es un acompañamiento, salvo que pensemos en la asunción de Donald Trump. Como vemos esta cosa verborrágica de amenazar a Dinamarca con que le venda forzosamente Groenlandia, a Panamá con que va a recuperar el canal, y a Canadá con que se olvide de lo que él llama subsidios a la economía canadiense. En ese contexto, puede que haya una ocupación de marines, pero nadie la está reclamando.

En Argentina, y el Gobierno, tenemos mayoritariamente una opinión compartida que es la del enfrentamiento total con esta dictadura, pero no he escuchado, y me parece bien, una invitación a que haya una invasión extranjera. Hay un límite. Yo estuve 5 años clandestino y perseguido por el gobierno militar en Argentina y nunca se me ocurrió que la solución era que viniera una invasión y lo echaran a Videla o a los otros dictadores. Lo hemos visto en Siria, con 50 años de dictadura. Finalmente, siete grupos insurgentes armados decidieron operar todos juntos, romper el fraccionamiento y atacar. Así ocuparon Damasco y terminaron con esa dictadura familiar. En Cuba todavía sigue la dictadura más antigua del mundo.

Los de afuera somos de palo. Podemos expresar solidaridad, afecto y comprensión. Más que eso, en el caso de Argentina, le hemos dado asilo a más de 250,000 venezolanos que han venido en momentos difíciles de la Argentina. Me congratulo que tengamos esa actitud, y cuando uno escucha a venezolanos, expresan el agradecimiento por este recibimiento argentino. Es más que simbólico lo que hemos hecho.

EP: Es compleja la situación del gendarme Gallo, que sigue allí detenido. Maduro se refirió por primera vez al caso esta semana y habló de un intento de, supuestamente, atentar contra la vida de su vicepresidenta por parte del gendarme argentino. No hay ningún elemento en concreto que permite pensar en la liberación.

No. Desgraciadamente, lo que le está pasando a Nahuel Gallo hoy es sufrir la situación de millones de venezolanos o de extranjeros que pasan accidentalmente o residen en Venezuela, que la falta de garantías individuales. No tiene un juez a cargo, no puede nombrar abogado y no lo puede ver su familia. Esta es la situación venezolana, no es la situación argentina ni la situación de Nahuel Gallo. Él hizo todo como correspondía, pidió autorización, se la dieron las autoridades locales y se informó a las autoridades venezolanas para que estuviera todo absolutamente claro. Todo este invento de que es parte de una conspiración para matar a la vicepresidenta es un delirio. No hay otro campo más que el delirio.

Claudio Mardones: Nadie está planteando una intervención de los Estados Unidos en Venezuela, pero si vamos repasando un poco las expresiones de hay un apelativo directo a las Fuerzas Armadas. Eso podría ser un escenario de guerra civil…

Yo diría que no es que parece, es así. Esto es un dato institucional. El nuevo comandante en jefe que tiene que asumir por voluntad del 70% de los venezolanos, que es Edmundo González, ha hecho una apelación directa a las Fuerzas Armadas para que desobedezcan a estas autoridades dictatoriales y no acepten órdenes de matar gente, que es su gente, porque las fuerzas armadas y policiales son venezolanos y tienen sus familiares en la calle.

Esta invocación no es una sugerencia, es una orden desde el punto de vista de la legalidad por la ilegitimidad de las actuales autoridades y los convoca abiertamente a desobedecer a las órdenes de la dictadura. Esto no es un dato indirecto. Ese es el mensaje que están recibiendo las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la gente en Venezuela. Es esta instrucción del presidente que tiene que asumir, y por otro lado, la enorme solidaridad del mundo, que expresa el repudio hacia esta dictadura. Estos son mensajes explícitos y de ninguna forma está relacionado a una intervención externa. Venezuela va a chocar inevitablemente, puede haber un baño de sangre. Al margen de las acusaciones ridículas de Diosdado Cabello y de Maduro en todo este episodio, está muy demostrado el carácter pacífico de la oposición.

CM: ¿Qué cree usted que puede hacer la Casa Blanca y Donald Trump después de jurar el 20 de enero?

Yo creo que va a haber cambios porque hay un signo latinoamericano importante. Inclusive, Marco Rubio es el primer secretario de Estado de origen latinoamericano. No somos prioridad, pero tampoco vamos a ser el último orejón del tarro. ¿Cómo? No sé, porque con el estilo Trump y los anuncios grandilocuentes, no sé cuánto de eso se va a ejecutar. Hay bastante miedo en el mundo y bastante aprehensión en términos de ruptura de equilibrios históricos, y veremos qué pasa.

El exembajador afirmó que el régimen de Maduro no no mató o encarceló a María Corina Machado porque “ tienen miedo a que eso sea una bomba, que sea realmente la última gota que haga volcar el vaso”.

Fuera de eso, que está fuera del análisis posible, el escenario central se llama Venezuela, y dentro de Venezuela, ojalá haya implosión del sistema y no haya obediencia desde el punto de vista de la orden de tirar y de matar, que ya está anunciado por el gobierno. El que salga a la calle el día 9 está sujeto a que le tiren porque es una conspiración violenta contra la paz, las instituciones y este gobierno absolutamente legítimo. La regla de juego está planteada y la gente se someterá a eso. La convocatoria de María Corina Machado -la gran líder de la oposición y de la mayoría del pueblo venezolano, que la eligieron en una interna y luego fue prohibida como candidata- es toda la gente a la calle solamente con la bandera y los colores nacionales de Venezuela. Puede reinar el terror y es posible que la gente no quiera salir. Hay un estado de militarización activo en las calles de todo Venezuela, y si la gente no sale no es porque no quieran, es por el terror que van a meter. Esto puede provocar mayor reacción, más indignación, más gente en la calle, más muertos y finalmente la ruptura del sistema, o no.

Hay un dato muy significativo, al menos hasta el día de hoy. Hace meses que María Corina Machado y dirigentes de todo este movimiento están en la clandestinidad, pero yo no tengo la menor duda de que los servicios de inteligencia venezolanos saben dónde está. ¿Por qué no la matan o no la encarcelan? Porque tienen miedo a que eso sea una bomba, que sea realmente la última gota que haga volcar el vaso y que haya manifestaciones masivas imparables. Esa es la conspiración por la que no tocan a María Corina. Esto puede romperse en cualquier momento, desgraciadamente. Ella es una mujer de un enorme coraje. Está asumiendo este riesgo desde hace muchos años, y espero y ruego por su integridad física. La situación tiene esta dramaticidad y estos días vamos a estar en un pico de tensión. No sabemos realmente lo que puede ocurrir.

EP: En un hecho poco habitual, el flamante presidente de Estados Unidos invitó a algunos mandatarios a participar de ese acto de asunción, entre ellos a Javier Milei. ¿Qué espera del vínculo con la Casa Blanca, con Trump y la administración libertaria para este primer tramo de la gestión de Trump?

Sin lugar a dudas, es mejor que el presidente argentino sea amigo del presidente de Estados Unidos que no lo sea. ¿En qué medida eso es bueno? No lo sabemos, es muy difícil de medir. Tienen una aproximación ideológica muy importante. Buena parte del mensaje político del actual presidente se inspira en los mensajes de su predecesor porque apareció antes. No vamos a decir que Trump es un seguidor de Milei, y por obvios motivos de poder mundial, Milei es un seguidor de Trump confeso. No lo digo yo, lo dice el propio presidente Milei.

Hay un discurso similar, pero con intereses contrapuestos. Lo que está proponiendo hoy abiertamente, en términos programáticos del equipo que está eligiendo el presidente Trump es un nacionalismo proteccionista ultraortodoxo.

CM: ¿Cómo va a ser esta nueva etapa del duelo de Trump con China en un momento en donde la presencia china, en comparación al primer mandato de Donald Trump, ha registrado saltos cualitativos?

Yo creo que se puede ver de todo, porque dentro de todo hay que ver, hay que ver ese rol casi de vicepresidente ejecutivo de Elon Musk, al lado de la figura de Trump. Elon Musk tiene como socio híper privilegiado al Estado chino. Sus fábricas de Tesla más grandes en el mundo reciben un subsidio del 50% del costo de la producción, es decir que es un socio muy importante. Por lo tanto, es una pieza en la relación entre Xi Jinping y Donald Trump muy importante.

Hay que ver hasta qué punto extremar y tirar la cuerda es un estilo negociador solamente o expresa realmente un conflicto difícil. Hoy, los dos temas geopolíticos puestos por Estados Unidos expresamente sobre la mesa son la recuperación del canal de Panamá y el puerto de Chancay en Perú. Son puntos que tienen el valor simbólico que tuvo Cuba.

CM: ¿Tienen ese mismo nivel de densidad simbólica y política que tuvo Cuba?

Sin lugar a duda. Insisto con que decir que las palabras no tienen valor me parece ridículo. En una declaración que hizo pública el presidente Trump ayer, dijo: "Nosotros no le regalamos el canal de Panamá a los panameños para que le entreguen el control operativo a China". Yo creo que eso es totalmente falso, pero la acusación es esa. Hoy las dos versiones que se discuten en el equipo de Trump son prohibir todo contacto de cualquier navío que pise Chancay hacia territorio norteamericano y las otras versiones son mucho más graves. La presión sobre el Estado peruano va a ser enorme respecto de este puerto controlado mayoritariamente por una empresa estatal china.

