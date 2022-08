La batalla del streaming: Disney+ se impone al gigante de Netflix

La nueva batalla, o no tan nueva, está instalada en las plataformas on demand. Allí todas buscan posicionarse en el mercado audiovisual con propuestas muy variadas. Importantes figuras empiezan a ser contratadas por estas empresas, producciones millonarias son realizadas exclusivamente para este mundo digital y aquellos programas que antes pertenecían a la televisión, hoy encuentran refugio dentro de estas marcas.

Estrenos muy esperados, series y películas históricas que vuelven a estar vigentes dentro de estas plataformas y fuentes laborales en relación a la técnica, producción y dentro del mundo artístico. Parece ser la gran oportunidad frente a la crisis de los medios tradicionales.

Lo que para la TV siempre fue y es el rating, para este mundo on demand es la cantidad de suscriptores lo que mide el éxito. Cómo ganar más usuarios, qué proponer para liderar el mercado y cómo hacer para que los egresos no sean superiores a los ingresos producto de las suscripciones. Quizás sea todo un mundo relativamente nuevo que todavía no está experimentando una etapa de madurez.

La emblemática empresa de Disney con su plataforma Disney+ encontró la forma de destronar al gigante de Netflix alcanzando las 221 millones de personas que cuentan con el servicio, mientras que los responsables de emitir La Casa de Papel o El Juego del Calamar alcanzaron 220.700 millones. Vale mencionar que esta cifra relacionada a Disney+ reúne también a ESPN que logra los 22,8 millones de suscriptores y Hulu (incluida Live TV) con 46,2 millones.

Pero no todo es tan lindo y fácil de gestionar. A pesar de encabezar este podio, la empresa necesita reforzar sus ganancias en términos económicos y tomó una decisión odiosa para los usuarios: el servicio con publicidad costará 7,99 dólares al mes, el mismo precio que la compañía cobra ahora por la versión sin publicidad. El costo sin anuncios aumentará 3 dólares al mes pasando a tener un precio de 10,99 dólares mensuales desde el 8 de diciembre.

A Netflix no le favoreció la medida que tomó recientemente cobrando un adicional para los perfiles fuera de un mismo hogar. Pero la empresa ya venía sufriendo una caída importante. En la primera mitad del año perdió más de 1 millón de suscriptores, podría haber sido peor si no fuera por la nueva temporada de Stranger Things.

Otro de los grandes problemas que enfrenta Netflix es la huida de los inversores frente a una crisis mundial sumándole la situación provocada por la guerra Rusia-Ucrania, donde perdió a más de un millón de clientes en territorio ruso. Esto llevó a que la compañía tenga una larga lista de despidos y recortes. Lejos quedó la época de oro que brindó la pandemia con la digitalización del entretenimiento y la multiplicación de suscriptores que se encontraban confinados.

