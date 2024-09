Edgardo Kueider: "Hay que preguntarse cómo pudo llegar Milei al gobierno"

Edgardo Kueider aseguró que el interbloque Provincias Unidas no responde al oficialismo "mantenemos una posición que implica no ser una oposición que se opone a todo porque sí y que apuesta al que gobierno le vaya mal, ni tampoco aplaudidores y votadores de todo". Además, el senador por la provincia de Entre Ríos afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que apuesta a un proceso de renovación dirigencial: “Si no partimos de un análisis real y una autocrítica, no vamos a entender lo que está pasando en el país”.

Edgardo Kueider es senador por la provincia de Entre Ríos desde el año 2019 y con mandato hasta 2025, secretario General de la Gobernación entre 2015 y 2019, secretario de Gestión Participativa del Desarrollo Local en Concordia y Concejal. Esta semana se oficializó la conformación del interbloque en el Senado denominado Provincias Unidas el cual será parte.

¿Se podría decir que se está convirtiendo en el Pichetto del Senado?

El año pasado recordará que junto con otros cuatro senadores conformamos el bloque Unidad Federal. Integrábamos el bloque de Unión por la Patria y, junto con Camao Espínola, Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo, conformamos el interbloque.

Desde ese entonces, cambiamos la lógica de las mayorías en el Senado. Al cambiar el gobierno, decidimos mantener nuestra posición porque apostamos a una discusión real de federalismo en Argentina. Más allá de los papeles y de lo que dicta la Constitución, es algo que no vemos en la práctica. En los últimos tiempos, dialogamos con otros sectores para unir fuerzas y plantarnos desde esa misma lógica.

Algunos medios nos tildan de oficialistas, pero mantenemos una posición que implica no ser una oposición que se opone a todo porque sí y que apuesta al que Gobierno le vaya mal, ni tampoco aplaudidores y votadores de todo. Queremos que haya ámbitos de votación y debate para que las leyes que necesitan los argentinos puedan salir. Estamos cansados de que en el país no podamos avanzar nunca porque cuando un gobierno se hace cargo, quienes perdieron las elecciones lo único que hacen es tratar de obstaculizar. Más allá de los intereses políticos y de la lucha por el poder, tenemos que poner la bandera Argentina por delante y apoyar las cosas que están bien.

¿Es probable que los senadores Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Mónica Silva puedan integrar el interbloque?

Desde el primer día tuvimos una cercanía con ellos porque coincidimos en esta posición de ser una oposición racional y discutir lo mejor para nuestras provincias y nuestro país. Tenemos un lenguaje muy similar y nos acompañamos.

¿Imagina que se está construyendo un futuro con posiciones de centro intenso?

Apuesto mucho a eso y mi votación en la Ley Bases tuvo mucho que ver con esto. Voté en general, pero hice muchas propuestas de modificación en particular, algunas que tuvieron eco en la modificación de la ley.

Esa ley tenía un condimento político y no de efecto real en la sociedad. El efecto real eran los artículos y fueron los que logramos cambiar. El efecto político implicaba que al Gobierno le vaya muy mal si esa ley caía, estaban en juego cuestiones importantes como el desembolso del Fondo Monetario Internacional. A un sector de la política le convenía eso porque se podía fortalecer. El voto en general de la Ley Bases le dio un respiro al Gobierno y al país.

Mi apuesta es que este gobierno pueda llevar adelante su plan y después será responsabilidad de la gestión si le va mal o bien y no de los senadores que puedan obstaculizar. En el medio, quiero que se de un proceso de renovación dirigencial. Si hubiese caído la Ley Bases, ese sector que siempre puso trabas iba a prevalecer. A ese sector la sociedad le dijo que no lo quiere más, perdieron las elecciones pasadas y ganó Javier Milei.

Lo que tenemos que preguntarnos es cómo pudo llegar Milei al gobierno. Si no partimos de un análisis real y una autocrítica, no vamos a entender lo que está pasando en el país. Mi apuesta es que el Gobierno no caiga por el capricho de una oposición, sino que pueda llevar adelante su plan, haciendo las correcciones necesarias y que haya una verdadera renovación dirigencial. No hablo sólo del peronismo. Hay muchos dirigentes que están en esa línea, pero todavía no se animan a asmoar la cabeza.

