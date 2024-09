Hasta el momento, Javier Milei mantuvo una estrecha relación con el sector agropecuario, destacando su apoyo a las demandas del campo. Sin embargo, la demanda de los productores por las promesas hechas en campaña, que no llegan, comienza a resquebrajar el vínculo.

Qué esperan los productores y cuál es la situación del sector

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista de mercado Carlos Etchepare quien expresó que efectivamente “los productores agropecuarios están esperando que se cumpla con las promesas porque llegará el momento de pagar las cuentas y las cuentas no se pagan con palabras”.

Según el entrevistado, “la realidad manda” y los números del mercado demuestran que, “si no hay un cambio en los derechos deportación, si no hay levantamiento del cepo cambiario y si no hay una unificación del mercado tal como en su momento lo prometió el actual presidente se van a encontrar con una situación de quebranto”. Y añadió: “Las pérdidas pueden ser muy importantes y encima tienen la preocupación de que el clima puede complicar la cosecha”.

En continuidad con el tema, el entrevistado sostuvo que, “si el presidente Milei no toma las medidas que en su momento viene prometiendo y sigue prometiendo al campo, el desencanto de los productores agropecuarios puede ser importante”. Y remarcó que, “esa especie de matrimonio que se formó a partir de la candidatura presidencial se puede ir complicando bastante”.

Cuál es el aporte del campo a la economía argentina

Con respecto a la importancia del sector en la economía argentina, Etchepare explicó que, “es el principal motor”, pero “enfrenta un panorama complicado” al cual se le suma fuerte caída en los precios internacionales y un aumento significativo de los costos locales, impulsados por el ajuste cambiario y las políticas de mercado del gobierno.

En ese sentido, el analista mencionó que el sector agropecuario aporta entre el 70% y el 75% de las exportaciones, siendo “relevante para la generación de dólares”. Y siguió: “Aunque se habla del potencial del sector energético y de las inversiones que podrían llegar, ese desarrollo tomará tiempo”.

Para finalizar, Etchepare agregó: “Si el sector agropecuario recibe las promesas hechas en campaña, podría responder rápidamente a las necesidades de divisas del país, logrando resultados visibles en seis meses”.