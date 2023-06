El periodista deportivo, Román Iucht, informó acerca del último encuentro de Lionel Messi con la camiseta del PSG, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este sábado, contra el Clermont, ya habiendo garantizado el título de la liga francesa, se terminará oficialmente el tiempo del campeón del mundo como jugador del PSG.

Ayer, veíamos aquí cuando Christophe Galtier, en conferencia de prensa, confirmaba lo que era un secreto a voces: el vínculo de Messi con el conjunto galo mañana su tendrá su punto final.

Cuando dos años atrás llegó a Paris, todos seguramente, él más que nadie, imaginaba que estas dos temporadas tendrían un salto de calidad fundamentalmente en la UEFA Champions League donde compartió con Neymar y Kylian Mbappé teniendo el claro objetivo de ganar dicho certamen, la gran asignatura pendiente del elenco de la capital.

Sin embargo, las cosas no se dieron como todos esperaban. La primera temporada de Messi fue apenas regular y esta segunda fue buena. Los números de Leo para cualquier mortal serían excelentes: 16 goles a lo largo de toda la campaña y 16 asistencias.

Galtier ayer hizo un reconocimiento que, para cualquiera que más o menos entiende un poco de fútbol, ubica al astro en donde corresponde, cuando dijo "le agradezco y me siento un privilegiado por haber dirigido durante este año al mejor jugador de todos los tiempos".

La realidad es que pasará el tiempo y el ciclo de Messi en el PSG quedará como un paréntesis, una solución al momento en el cual él quería quedarse en el Barcelona y el club catalán no encontró, no quiso, no pudo, no lo intentó, algo que queda a criterio de cada uno, sostener económicamente al mejor futbolista de todos.

Apareció PSG, fue una alternativa, una solución inédita porque había jugado toda su carrera en el culé y ahora, que pasaron los dos años, uno bien podría decir que, por ejemplo, que el tiempo en PSG resultó el ideal para que Messi pudiera prepararse para ganar el título que más deseaba en toda su carrera y que fue el campeonato del mundo de Qatar 2022.

Mañana disputará su último cotejo, celebrando a su manera el título obtenido por segundo año consecutivo. El fin de semana pasado se veían las imágenes del festejo del vestuario y a un Messi muy medido, de hecho, al día siguiente ya estaba en Barcelona con su familia disfrutando de un recital de Coldplay.

La idea de él, desde el corazón, es volver a jugar en Cataluña. Allí en donde no hizo la más mínima modificación de su casa. Una cosa es lo que dicta el corazón, otro es lo que manda la razón o la economía, y ese plan de viabilidad que el Barcelona le presentó a La Liga que hoy, y a esta hora, no parece tan sencilla de poder ejecutarse.

Arabia aparece lejos, no quiere jugar allí aún teniendo una oferta de 400 millones de euros, no los necesita, podría acceder a ellos y aspirar a tenerlos pero no en su prioridad. El Inter de Miami aparece como una segunda alternativa y algunos cuentan que hay un tapado del fútbol inglés del que no se conoce el nombre que podría ser otra alternativa.

Dos meses quedan por delante hasta que se cierre el libro de pases el 31 de agosto e iremos conociendo más capítulos de esta novela. La única certeza es que mañana se escribe el capítulo de cierre de lo que fue su relación con el PSG, en una novela que tuvo de todo.

BL JL