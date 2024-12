El intendente de Venado Tuerto habla sobre la violencia narco: "Me amenazaron y me enviaron balas a la Municipalidad"

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, aseguró que los mensajes intimidatorios son la prueba de que la política del Gobierno provincial comienza a molestar a las bandas criminales. Además destacó la tarea del Gobernador Maximiliano Pullaro y resaltó que se trabaja de manera conjunta con las autoridades nacionales.

“Lejos de amedrentarnos esto hace que redoblemos los esfuerzos” dijo en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Alejandro Gomel: ¿Qué está pasando en Venado Tuerto?

Esto tiene que ver con una decisión que hemos tomado hace bastante tiempo. Nosotros asumimos la gestión en el año 2019 y buscamos enfrentar uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad que tiene que ver con la venta de drogas.

Esa decisión tiene que ver con denunciar con nombre apellido a los que venden y distribuyen droga, no solo en nuestra localidad, sino también en nuestra región. Y este es el trabajo que hemos venido haciendo y que seguimos haciendo de manera sostenida en el tiempo. El resultado que hemos tenido es que los principales líderes de las bandas que operaban en nuestra ciudad hoy están presos en cárceles federales y esto genera la intranquilidad por parte de estas bandas narcos. Líderes como Nahuel Novelino, Matias Alvarez, Maximiliano Rios, Antonio di Benedetto.

Justamente, están presos porque tomamos la decisión de denunciar con nombre y apellido a cada uno de ellos, de ir a la Justicia, de poder insistir a la Justicia en la investigación, de lograr que la Justicia tenga fallos ejemplares y que estos narcos estén tras las rejas. Están sin privilegios tras las rejas y obviamente la respuesta que tienen ellos son las amenazas y el amedrentamiento hacia quienes hemos denunciado.

Denunciarlos con nombre y apellido implica arriesgar la vida por parte de nosotros, implica exponer todo el trabajo que venimos haciendo porque los narcos amenazan con balas, con la posibilidad de matar, con la posibilidad de herir, pero lejos de que eso nos amedrente o nos haga retroceder, lo que hace es darnos más fuerza para seguir para adelante. Que estos narcos estén presos, que las bandas están desarticuladas, genera sin dudas que nuestros vecinos puedan vivir más tranquilos.

AG ¿Tienen respaldo del gobierno provincial para hacer esto?

Si, ahora si. Con la asunción del nuevo gobernador, Maximiliano Pullaro, sin dudas que sí, porque la lucha contra el narcotráfico está siendo encabezada por nuestro Gobernador. Hemos visto los resultados este año, cómo ha bajado el índice de homicidios y de violencia en la Ciudad de Rosario.

Y principalmente la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con tres cuestiones importantes. Primero es el control en la cárcel, que se terminen los privilegios de los presos dentro de la cárcel y que dejen de organizar el delito desde la cárcel. Y eso se ha terminado en las cárceles tanto provinciales como federales. Que haya una mayor presencia policial en las calles y que esté el control policial por parte de las Fuerzas de Seguridad en la calle. Y tercero, es el decomiso de los bienes de los narcos.

Y esto es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, hay control en las cárceles, se terminó con el homeoffice, se terminó con el privilegio de los presos en las cárceles hay presencia policial en la calle y por sobre todas las cosas está la decisión política de pegarle al narcotráfico donde más le duele que es en el decomiso de los bienes. Y que esos bienes sean rematados y que el dinero que se recaude por parte del remate los bienes sean distribuidos en instituciones sociales de nuestra ciudad y de toda la provincia.

Claudio Mardones: ¿Cuál es el nivel de presencia de las Fuerzas Federales en Venado Tuerto?

Venado Tuerto es una ciudad que está atravesada por dos rutas nacionales. Sin duda, la presencia tanto de gendarmería como de la Policía Federal es importante en nuestra ciudad. Nosotros en la ciudad tenemos un juzgado federal con un trabajo que venimos llevando adelante de manera muy articulada con el Juez Federal Aurelio Cuello Murúa y este trabajo que se hace de manera mancomunada entre las Fuerzas Federales, las Fuerzas Provinciales, la Justicia Provincial, la Justicia Federal y el Gobierno Provincial y el Gobierno Local es lo que permite tener mejores resultados y lo que permite que los líderes de las bandas, en vez de estar en libertad, hoy están presos y que estén bajo un control dentro de la cárcel. Esto no permite la operatoria desde adentro de la cárcel en la organización del delito. Por eso decimos que el resultado que vamos sosteniendo tiene que ver con el fruto de una decisión política de enfrentar al narcotráfico y denunciar con nombre y apellido.

Y en mi caso, como intendente, de proteger a nuestros vecinos. Un vecino cuando tiene un kiosco de droga que vende enfrente o a la vuelta de su casa, nosotros lo que hacemos es que no sea el propio vecino el que denuncie sino que vamos nosotros a la Justicia. Soy yo quien pone el nombre, el apellido y la firma porque creo que es nuestra responsabilidad como Intendente, como gestor y como político dentro del gobierno de la ciudad para poder enfrentar uno de los problemas que es el más importante que tiene la sociedad. Hoy la venta de droga está presente en todas las ciudades del país. Entonces también requiere de la voluntad política de quienes nos toca gobernar de enfrentar y no mirar para el costado. Hoy es uno de los principales problemas que tiene nuestra gente, hay que afrontarlo.

CM: ¿Usted está de acuerdo con cambiar la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional como plantea el Gobierno de Javier Milei?

En principio creo que el Estado tiene que articular con todas las herramientas que tiene a su disposición para enfrentar al narcoterrorismo y enfrentar al narco delito. Los narcos responden con balas, con muerte y más violencia.

Creo que el Estado tiene que mostrar toda su fortaleza porque sin dudas es una lucha que hay que darla todos los días y lo primero que se requiere es la decisión política de enfrentar a estos delincuentes que lo único que buscan es arruinarle la vida a nuestros jóvenes y a nuestra gente. Una familia que está atravesada por el consumo de droga o por la venta de droga es una familia que queda destruida y desarticulada y es la vida de los jóvenes que se va en todo este proceso.

Por eso para nosotros es muy importante que toda las fuerzas de seguridad trabajen de manera articulada, que todos los poderes del Estado trabajen de manera articulada como es en el caso de la provincia de Santa Fe donde la Ministra Bullrich y el Gobernador Maximiliano Pullaro trabajan de manera articulada y cuando se trabaja de maner articulada con un objetivo común los resultados están a la vista: la baja de índices de homicidio en la ciudad de rosario, la baja de violencia. En Venado Tuerto, todos los líderes de las bandas que operaban en nuestra ciudad y que tenían conexión con las bandas de Rosario hoy están presos e incomunicados y sin la posibilidad de organizar el delito desde la cárcel.

Para nosotros, esas son buenas noticias porque implica que el narcotráfico está retrocediendo, que se va dando una pelea que genera que nuestra sociedad pueda vivir más tranquila, pueda tener mejores condiciones de seguridad y ese es nuestro objetivo. Por eso, denunciar con nombre y apellido es una responsabilidad que tenemos que asumir, tenemos el lugar de liderazgo como el caso de un intendente un gobernador o quienes tenemos responsabilidad de gobierno

Eso implica arriesgar la vida, poner el cuerpo y tomar esa responsabilidad. Nosotros creemos que lo tenemos que hacer porque implica generar una mejor condición de seguridad para nuestra gente.

AG: ¿Cómo lo vive a nivel personal?

No tengo custodia. La fiscalía me ofreció custodia, la he rechazado porque entiendo que no tengo ningún privilegio adicional que me distinga de un ciudadano común, que cuando le entran a robar a la casa el Estado no le pone un custodio personal. Yo sigo manejando de la misma manera, no tenemos miedo. Venado Tuerto es una ciudad intermedia, camino por la calle no modifiqué mi conducta.

Estamos convencidos de que este es el camino y vamos a seguir con mucha y fuerza y con nuestras convicciones. A mi me han amenazado, han ofrecido plata para tirotearme la casa, me han llegado balas a la municipalidad, han amenazado a mi familia.

Lejos de amedrentarnos esto hace que redoblemos los esfuerzos. Porque si nos amenazan es porque están incómodos y lo que hacemos les molesta. Y si les molesta es porque los narcos están perdiendo territorio.