Amenaza narco a Bullrich y Pullaro: ofrecen 10 millones como recompensa para identificar a los autores

El Gobierno ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan aportar información que ayude a identificar y capturar a los autores de la amenaza narco que sufrieron este domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Según lo indicó la Resolución 1295/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bajo la firma de la titular de la cartera de Seguridad, se estableció que recibirá la recompensa quien pueda aportar "datos útiles, precisos y contundentes" al respecto de la "intimidación pública y las amenazas" sin haber intervenido en los hechos.

Amenaza narco hacia Bullrich y Pullaro: “Las bandas reaccionan cuando hay una decisión política que los afecta”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativas y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, llamando a la línea gratuita 134", se detalló en el artículo 2° de la resolución.

En la comunicación oficial también se indicó que el Ministerio de Seguridad quiere recibir, entre otras cosas, "detalles sobre las actividades delictivas desarrolladas" y los "lugares de operación" de la organización narco que emitió la amenaza a través de un video.

En el documento, el Gobierno explicó que "resulta necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional".

"Por las características de los hechos descriptos, resulta dable considerar que se trata de un caso de seguridad nacional que amerita una rápida y contundente respuesta del Estado", se remarcó en la resolución publicada este miércoles.

Amenaza narco contra Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

Fue este domingo cuando se dio a conocer un video donde aparecían cuatro hombres encapuchados y armados con rifles de asalto que le hablaban a la ministra de Seguridad de la Nación y al gobernador santafesino y advertían: "Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá".

"Esto es para vos, Pullaro y Bullrich", comenzó aclarando el hombre que leía la amenaza y reclamó: "Primero que nada, comentar a la gente qué arreglos hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda".

"Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos, que no se hagan delincuentes. Hagan trabajos, escuelas, dejen de hacer políticas con los presos. A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego porque estamos internados en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá", despotricó el encapuchado durante la amenaza.

Poco antes de acercarse a la cámara empuñando sus fusiles, pistolas y escopetas, lanzaron: "Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia. Todos comprados están. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar".

Reacciones ante la amenaza narco contra Bullrich y Pullaro

El presidente Javier Milei fue el primero en salir a pronunciarse el mismo domingo sobre la amenaza narco y, citando un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente, el mandatario añadió: "El que las hace las paga. De ahí no nos vamos a mover".

"La Oficina del Presidente reafirma su postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y así garantizar la seguridad de todos los argentinos", subrayó el Gobierno a través del comunicado emitido.

Santa Fe elevó el nivel de alerta por las amenazas a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

Tras aclarar que el objetivo es "encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia", el comunicado enfatizó: "Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley".

Bullrich, por su parte, también citó el comunicado y manifestó: "El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro Gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover". Asimismo, en mayúsculas, remarcó: "NI UN PASO ATRÁS".

"Nada nos va a hacer volver atrás", aseguró luego Pullaro, quien reconoció que "estas cosas producen un sacudón" pero aclaró que no es un motivo que los haga "repensar la política pública".

AS./LT