Una semana después de que once presos se escaparan de una cárcel en el barrio de Barracas, se registró una nueva fuga en una dependencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Dos ciudadanos dominicanos acusados por narcotráfico huyeron del Centro de Contraventores en Pompeya, sin embargo las autoridades lograron recapturar a uno de ellos en Paraguay.

Se trata de Dilson Polanco Muñoz, de 35 años, y Javier Polanco Suárez, de 32, oriundos de República Dominicana pero sin parentesco entre ellos. Su fuga ocurrió luego de que lograran forzar una reja del centro que se encuentra en la calle Beazley al 3800, lo cual motivó el despido del responsable civil del Ministerio de Seguridad porteño, Sebastián Vela, y el director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, Adrián Ochoa.

Ambos sospechosos tienen residencia en Argentina; Polanco Muñóz en la localidad de Avellaneda y Polanco Suárez en la Capital Federal. Gracias a una operación conjunta entre la fuerza porteña y las autoridades paraguayas, el primero de ellos fue recapturado en el país vecino, horas después de haberse escapado.

El preso de 35 años había sido detenido en junio pasado al salir de su departamento de la zona de Sarandí, acusado de prensar ladrillos de cocaína rebajada. En ese domicilio, que tenía reconocido ante la ex AFIP como actividad de venta minorista online, los efectivos secuestraron como prueba una prensa hidráulica y cocaína marcada con la palabras “Toyota”.

Además, personal de la División de Investigaciones Antidroga Zona IV encontraron en el lugar una contadora de billetes, un celular y dinero en efectivo.

Según la investigación, Polanco Muñóz compraba panes de droga de máxima pureza, lo rebajaba y, con esa sustancia hacía más panes. En el caso de encuentra implicado Pedro Victor Souza Carvalho, su supuesto cómplice brasileño, quien también fue detenido meses atrás después de haber sido señalado como el distribuidor de esa sustancia.

El delincuente capturado en Paraguay fue condenado a cinco años y medio de prisión tras haber aceptado su culpa en un juicio abreviado. Por el momento, no se conoce información acerca del paradero de su compatriota.

Los funcionarios desplazados

Tras las fugas de presos que se registraron en las últimas semanas, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, echó este domingo al asesor de su cartera y al director de Alcaidías de la Policía porteña. "Seguiremos siendo inflexibles con cada uno de los funcionarios, civiles y policiales que no hagan su trabajo como corresponde", señaló en un mensaje en su cuenta de la red social X.

"El incremento de la población carcelaria en un 35% (de 1700 a 2300) y de tener aún 320 condenados que no deberían estar bajo el cuidado de Ciudad en lugares de alojamiento que no cumplen con las medidas de seguridad mínimas, no son una excusa para impedir que los detenidos se escapen", sostuvo Wolff al referirse a los desplazamientos de Vela y Ochoa.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño.

Antes del caso de los ciudadanos dominicanos, once detenidos se fugaron de la Alcaidía 4 Bis de Barracas por una claraboya en el techo. Dos de ellos fueron recapturados y fueron sumariados cuatro policías de la Ciudad por los escapes sucesivos.

El resto de los presos, que tras la fuga se dirigió hasta la villa 21-24, aún son buscados por las autoridades. Las fugas de los detenidos en Barracas y Nueva Pompeya se produjeron poco después de que el Gobierno nacional acordara el traspaso de las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la gestión porteña, que encabeza el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

