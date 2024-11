Desde la cárcel de Bouwer dos policías presos que pidieron cambio de género le responden al presidente Milei: “Es un derecho”

Roque Antonio Bonaldi es un policía retirado con la jerarquía de oficial inspector de 61 años. Hace cuatro años fue detenido por el brutal homicidio de su vecina, Lidia Cabrera. Fue condenado a 25 años de prisión. Hace seis meses pidió cambio de género. La próxima semana tiene turno con el Registro Civil. Cuenta que su vida cambió desde julio del 2021 porque fue abusado sexualmente en la cárcel, hecho por el cual hay imputaciones. Dice que “Roque murió y hoy es María Antonia”.

Víctor Emanuel Hernández también es un ex miembro de la Policía de Córdoba, de 39 años. Está detenido desde el 2020. Relata que fue abusado sexualmente a los siete años de edad y que dentro del penal fue "torturado y violado". “Acá terminaron de despojar el poco hombre que era”, cuenta y dice que se llama “Elena Hernández”.

Ninguno procura ser trasladado a un pabellón de mujeres, por el momento. Están en pleno trámite para obtener un nuevo DNI. En gran parte de las entrevistas ellos usan aún el masculino y este medio respeta la decisión.

Esta mañana PERFIL CÓRDOBA los entrevistó telefónicamente. Pidieron contar sus casos y responderle al presidente quien anunció ayer que se prohibirá el cambio de género a personas que están en las cárceles federales y dijo que las provincias podrán adherir a la medida.

Tildó de oportunistas a quienes iniciaron los trámites, citando los ejemplos del líder de la banda de Los Monos, Guillermo Cantero, quien se definió bisexual y pidió visitas ítimas de mujeres y hombres; y de Gabriela Fernández, que adquirió ese nombre al cambiar de género, fue alojada en el pabellón de mujeres donde abusó de una reclusa y la dejó embarazada.

Bonaldi y Hernández responden también sobre eso.

Roque Antonio Bonaldi, María Antonia: “Yo quiero ser y me siento mujer.”

-¿Cuándo pidió el cambio de género?

-Hace 6 meses.

-¿Cuándo surgió la inquietud?

-Dentro de la cárcel. Por un terrible hecho que sufrí en el año 2021. Fui abusado sexualmente en julio de ese año. Hice la denuncia. Como todo se tapaba en esa época, quedó todo dentro del Servicio Penitenciario. Cambió cuando murió César Moreno y se destaparon muchas cosas. Mi segunda esposa es una de las principales testigos de aquel episodio.

-¿Tiene esposa, familia?

-Soy casado en segundas nupcias. Tengo vergüenza de decirle esto. Después de julio del 2021 no tuve más una erección como hombre. Yo tenía una pareja normal, tengo una relación de amistad con ella, también con mi primera esposa. Me ayudan psicológicamente. Fue un cambio grande en mi vida.

-Una cosa es cambio de género y otra es la dificultad física que describe a partir del abuso sexual.

-Yo tuve tratamiento psicológico, no solo dentro (de la cárcel) sino con psicólogos afuera. Yo sentía tanta vergüenza, humillación, pero después que recibí consejos de psicólogos, con el tiempo se acercó una persona a mí, un hombre, él me contuvo mucho. No fue de un día para el otro. Hoy somos pareja y cambió mi vida. Me despojaron del ser hombre. No soy más hombre. Me siento mujer. Y siento que hago feliz al otro. Siento el cariño y el amor. No es fácil explicarlo. Mi mente, mi cuerpo lo entiende. Logré tener un orgasmo. No todo es sexo, pero suma en la vida.

-Dentro de la diversidad sexual, un hombre que desea a otro hombre no necesita modificar su género, ¿por qué pide ese cambio? ¿quiere ser trasladado al pabellón de mujeres?

-Es lo que yo me pregunté, lo charlé con mi familia. Yo no iría a un pabellón de mujeres. Pero yo me siento mujer. Roque hombre murió. Hoy soy María Antonia que se pinta las uñas, que tiene el cabello largo, que cocina, que hace feliz a un hombre.

-¿Qué le responde al presidente?

-No me siento identificado porque no soy delincuente. Es la primera vez que estoy detenido. No fue un hecho que busqué. Fue culposo, triste y lamentable. Él desconoce los movimientos sociales y a la gente que pelea por sus derechos, como yo. El no tiene moral , qué puede saber qué es el amor, la mujer. Es una fantasía lo que tiene. Está enamorado de un perro, que es diferente a estar enamorado de un ser humano. Me pone triste porque priva de derechos a las mujeres. Yo quiero ser y me siento mujer.

Víctor Emanuel Hernández, Elena: “Yo no soy Lali Espósito”

-¿Cómo es su nombre?

-Por ahora, Víctor Emanuel Hernández.

-¿Cómo quiere ser llamado?

-Elena Hernández. No sirvo, no pienso, no siento como hombre. A mis 7 años fui abusado sexualmente. A lo largo de mi vida, tuve experiencias con mujeres y traté de entablar relaciones estables. Intenté ser feliz o creer que era feliz pero nunca pude. Siempre fracasé. Siempre me gustaron y tuve atracción hacia los hombres. En el 2020 caí preso y estando privado de la libertad, terminaron de despojarme de lo poco hombre que era. Me violaron, me torturaron. Nadie se hace cargo de lo que me sucedió. Hay denuncia penal.

-¿Cuándo inició el trámite?

-Hace aproximadamente un mes. Estoy esperando que venga la gente del Registro Civil. A mí me quitaron todo. Víctor Emanuel Hernández murió, quiero renacer, dejar de tener miedo. Hoy soy Elena.

-¿Pide ir a un pabellón con mujeres?

-Por ahora estoy bien donde estoy. Estuve casi 3 años y medio en el pabellón E1 que es de la fuerza (policías detenidos). Tuve que sufrir burlas, bullying, tuve problemas con la comida, la devolvía. Hace dos meses estoy en el E3, me siento bien, estoy más tranquilo, estoy tratando de rehacer mi vida. Ir al de mujeres, se verá más adelante. Por ahora solo tengo pensado cambiar de género, es mi derecho.

- El presidente Milei dijo que prohibirán modificar el género después de la detención.

-Milei es una persona que fomenta la violencia, nos quita derechos a nosotras, porque yo me siento mujer. En vez de hablar de lo que no sabe, tendría que intentar hacer algo por nuestro país. Si quiere una réplica señor presidente, no tengo problema, yo no soy Lali Espósito.

-¿Tiene pareja?

-Tengo miedo, no tengo pareja.

-Lo que me cuenta sobre su decisión de pedir cambio de género, ¿nunca lo pensó antes de ingresar a la cárcel?

-Lo pensé antes de caer detenido, pero no lo hice por miedo o por vergüenza. Y repito, acá me terminaron de despojar de lo poco hombre que era. Hoy me siento mujer, no soy más hombre. Es mi decisión.

-¿Qué opina sobre los casos como Guillermo Cantero o de algún oportunista que pueda usar este cambio para algún beneficio?

-No estoy al tanto. En mi humilde opinión, hay gente que lo hace por estrategia. Siempre hay oportunistas. Como dice el presidente, hay varios vivos. Buscan sacar beneficio. Yo no estoy buscando nada de eso. Me hicieron muchas pericias, tengo a cuatro jefes del SPC que avalaron lo que me hicieron recibiendo plata cuando me violaron y torturaron. Hasta el día de hoy estoy luchando por eso.