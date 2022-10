El juego de la vida

En la apertura del programa, Jorge Fontevecchia tomó una sugerente reflexión del periodista deportivo, ya retirado, Juan "el Tano" Fazzini: “se juega como se vive”. “Es decir, hay algo del carácter de un pueblo que se coloca en la cancha cada vez que se sale a jugar. Y entendiendo ‘pueblo’ no necesariamente como el país en su conjunto, sino como una ciudad, un club de fútbol o hasta un barrio”, agregó el conductor.



Ayer, esto se manifestó en la definición del campeonato. River e Independiente jugaron a ganar, en contra del deseo de sus hinchas, que, lo que buscaban en realidad, era que sus archirivales perdiesen con el cálculo puesto en los puntos. “Racing y Boca, los dos que estaban disputando el campeonato, mostraron el peso que tiene lo psicológico, esencial a la hora de tener que tomar determinaciones definitorias”, expresó Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Y prosiguió analizando los pormenores de la tensión deportiva generada ayer: “A Boca le empataron el partido en el momento en que River se lo empataba a Racing. Al mismo tiempo, cuando Boca podía sentirse campeón, el mundo se derrumbó. Y Racing erró un penal en el minuto ‘43 que podía consagrarlo. Esto me remite a un conocido texto de Freud titulado Los que fracasan al triunfar.

El conductor avanzó con la comparación entre esta paradójica situación y la política argentina: “Lo que queda claro es que cualquiera habría podido salir campeón. Lo parejo en la definición del campeonato podría relacionarse a lo que es la política en este momento, y lo que podría ser el año próximo en las elecciones. Hay quienes hacen una comparación entre Boca y el Frente de Todos, donde Román Riquelme sería Cristina. En la disputa de Boca y Racing, otros ven un parecido a la disputa entre Macri (ex presidente de Boca) y Larreta”.

“El tercero en discordia, Huracán, que de ganar podría haber entrado en la Copa Libertadores y perdió en el último minuto. De los que estarían entrando en su lugar, podríamos comparar a Tigre con Massa, y a Argentinos Juniors con Alberto Fernández y Ferraresi, el ministro de Vivienda que se vuelve a Avellaneda. Como en la película Match Point, de Woody Allen, en cada caso la pelota podría caer de un lado o del otro. En líneas generales, los tres, Boca, Racing y Huracán, refieren metafóricamente al Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los Libertarios”, agregó .

Un escenario indefinido

Ayer, una encuesta de IPD Innovation, política y desarrollo, en la que se simulaban seis escenarios entre Macri, Larreta y Bullrich, por el lado de Juntos por el Cambio; Cristina y Massa por el lado del Frente de Todos; y Milei por los libertarios, indicaba que cualquiera podría llegar al balotaje. “Aunque habría que agregar a Alberto Fernández compitiendo en esas PASO”, indicó Fontevecchia.

Y prosiguió con la comparación, analizando: “Hay una película de Wim Wenders, El miedo del arquero al tiro penal, que recuerda a la situación en Brasil y Argentina. Ambos países tienen cruzada la política con el mundial que está por comenzar. Los cracks de la selección brasileña dicen que van a dedicar la copa a Bolsonaro, y hay quienes atribuyen parte del repunte final de Bolsonaro frente a Lula a la cantidad de apoyo que recibió de deportistas, por su discurso nacionalista y el clima mundialista que se está generando en Brasil”.

“En Argentina, Alberto Fernández y Sergio Massa esperan que el Mundial cambie los ánimos, y que el triunfo de Argentina en este certamen genere incluso las condiciones para el lanzamiento de un eventual plan anti-inflacionario”.

Los políticos y el fútbol

Diversas declaraciones dan cuenta de la profusa utilización de metáforas futbolísticas en el mundo de la política. Así como de la pasión que une y divide, muchas veces, a los propios líderes políticos.

Raúl Alfonsín, en ocasión del triunfo argentino en el Mundial del ´86: “Yo estoy convencido que ustedes han dado un ejemplo a nuestro país, y también nos han dado alegría, que es lo que necesitamos. Se dice que somos demasiado melancólicos, y que en circunstancias como esta, en la que todavía tenemos que superar muchos problemas, es necesaria un poco de alegría. Y esta alegría la brindan ustedes al pueblo argentino. Esa alegría es una cosa que se siente sin distinción de ideologías, ni de partidos políticos, ni de ningún otro tipo de división”.

También tenemos, por otro lado, a Cristina Fernández de Kirchner hablando del fanatismo de Néstor Kirchner por Racing: “Si ustedes vieran la amargura que ese hombre se agarra cuando pierde Racing, es solamente comparable a la que se agarra mi hijo. Es increible que gente tan inteligente y tan racional se ponga de esa manera, porque se ponen muy mal en serio”.

Néstor Kirchner expresando su fanatismo por Racing, club apoyado por Petrobras, junto a Lula da Silva.

Silvina Batakis, la breve ministra de Economía, por su parte, cuando el 5 de julio de este año un periodista le pregunta si le va a dar los dólares a River para traer a Borja, dijo: “No, por supuesto que no, eso seguro que no, todo para Boca”. Los dólares, todos para Boca.

Tenemos también un audio de Guillermo Moreno, que, en pleno debate político en una entrevista televisiva, interrumpe para decir “gol de Racing”. Y seguimos con Mauricio Macri en TN: “Es importante que un club de fútbol, para que funcione en forma institucional, es necesario que lo que se hace por el club esté por encima de todas las personas, y que haya una forma de funcionamiento. Hoy hay mucho personalismo en el club”.

Por último, el ejemplo de Carlos Heller, que, en medio de la discusión de presupuesto, anuncia que se va a ver a Boca. “Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar, porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca, el partido que comienza a las 15 horas. No voy a mentir, pero les prometo que en cuanto termine el partido, me voy a volver a poner a trabajar”.

“Metáforas de la vida. En el juego se muestra algo del carácter. Están quienes creen en el destino, por qué Racing no metió ese penal que lo hubiera consagrado campeón. Para los griegos, el destino era la fuerza más importante de todas, no solo ligada a los hombres, sino incluso a los mismos dioses. Los romanos, por su parte, creían que aquel que tenía suerte era un elegido por los dioses”, prosiguió la reflexión.

Y concluyó el conductor: “La suerte se nos va a descubrir muy pronto. Estamos a 27 días del mundial, veremos si cambia el clima, y cuál será el clima del año próximo en las elecciones”.

