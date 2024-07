Eleonora Gosman: "Bolsonaro no es un cadáver político"

Eleonora Gosman afirma que tras el llamado de la cancillería brasileña a su embajador en Argentina, se aliviaron las tensiones entre los países vecinos: “es difícil pensar el desarrollo de Brasil sin Argentina, del mismo modo que es difícil pensar cómo sería el desarrollo de Argentina sin Brasil”. Además, la periodista aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que la prioridad de Brasil es conservar a Argentina como socia del Mercosur.

Eleonora Gosman es periodista y corresponsal de Perfil en Brasil.

¿Cuál fue el objetivo de la cancillería brasileña para llamar a Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina?

Luego de que el canciller Mauro Vieira llamara a Julio Bitelli hubo una declaración conjunta con el presidente Lula en la que aseguraron que la relación con Argentina es más importante que la relación con Javier Milei. Para ellos, lo más importante es preservar a la Argentina como socia del Mercosur. Esto, de alguna, manera pone en caja el conflicto que se había desatado a partir de la no participación de Milei en la cumbre del Mercosur. Hay que recordar que Lula, sin mencionarlo, llegó a hablar de "nacionalismo arcaico en la región".

Hay una ablande en la situación porque, tal como dice Lula, es difícil pensar el desarrollo de Brasil sin Argentina, del mismo modo que es difícil pensar cómo sería el desarrollo de Argentina sin Brasil, más allá de lo que piensa el presidente argentino.

¿Cuál es el mensaje que quiso remarcar Brasil con ese llamado?

Lo primero que divulgaron los medios de Brasil es que el llamado se produjo porque la relación está en el peor momento. Incluso, existieron las versiones de retirar al embajador de Argentina. La explicación que dieron desde el gobierno de Brasil es que intentaron entender qué es lo que está ocurriendo en la Argentina y que quieren esbozar un camino para que la relación se mantenga en un alto nivel. Lula, tal como te mencionaba, dijo que la relación con Argentina es más importante que la relación con Brasil. Con este llamado, bajó mucho la temperatura del conflicto, el tema duró algunos días en los diarios de Brasil y luego desapareció.

Milei no fue a la reunión del Mercosur, pero sí viajó a Brasil para juntarse con Bolsonaro. ¿Qué representa Bolsonaro en la política de Brasil? ¿Tiene chances de presentarse nuevamente en las elecciones como sucedió con Donald Trump o es un cadáver político?

No creo que sea un cadáver político. La Corte Suprema le impidió presentarse a elecciones hasta el 2030, pero mucha gente en Brasil no lo abandonó, sigue teniendo una base social amplia y la va a mantener. No va a competir en las próximas elecciones, pero tiene alguien que va a competir en su lugar que es el gobernador de San Pablo Tarcísio de Freitas, un hombre muy inteligente y respetado.

Cuando hablo con brasileños me dicen que Milei es más presentable que Bolsonaro, supongo que se debe vivir de forma distinta la situación cuando toca vivirla en carne propia.

Creo que la gran diferencia reside en cuánta gente continúa vinculada al movimiento generado por Bolsonaro que no pierde su estructura y sus seguidores. Su partido no ha fracasado, me da la impresión contraria, es un partido activo.

Sin ir más lejos, Lula le ganó por dos puntos nada más. ¿Afectó en la posibilidad de que Lula sea reelegido el tema de la edad de Biden su desempeño?

Lula tiene 78, cuando sean las elecciones tendrá 80, pero la actitud física que tiene es muy distinta a la de Biden.

