La insólita enemistad entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, escaló a un nuevo nivel este lunes, luego de que Brasil convocara a su embajador en Argentina. Si bien desde Brasilia aclararon que no se trata de una "represalia", no deja de representar un gesto simbólico que en la diplomacia puede suponer un enfriamiento de las relaciones bilaterales.

Con la idea de abordar la relación con la Argentina gobernada por Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien fue uno de los encargados de mantener aceitado el vínculo entre las dos economías más grandes de la región que va más allá de las diferencias entre sus jefes de estado.

La convocatoria a Bitelli, que se reunió en su país natal con el presidente Lula y su canciller, Mauro Vieira, se produjo después de las últimas decisiones que tomó Milei en materia de política exterior que generaron malestar en el Palacio del Planalto. Por un lado, el hecho de que no asistiera a la cumbre de Mercosur en Asunción, provocando críticas de todos los mandatarios presentes, incluidos el uruguayo Luis Lacalle Pou y el paraguayo Santiago Peña.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Políticamente lamentable": Brasil se pronunció ante el faltazo de Milei a la cumbre del Mercosur

En cambio, el mandatario argentino viajó a Brasil para encontrarse en la Conferencia de Acción Política Conservadora con su amigo, Jair Bolsonaro. El expresidente es un rival acérrimo de Lula y es actualmente investigado por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, un momento que sacudió al entonces flamante gobierno petista.

El motivo del llamado al embajador de Brasil

Julio Bitelli. El embajador brasileño fomentó el vínculo bilateral a través de los cancilleres Mauro Vieira y Diana Mondino.

Según reportaron CNN Brasil, G1 y UOL, Bitelli se entrevistó el lunes con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y para los días siguientes tiene previstas reuniones con el presidente Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, para discutir cómo manejar de manera óptima la relación entre los dos grandes socios sudamericanos.

Según fuentes gubernamentales, esta convocatoria es "atípica" pero "no constituye una represalia", sino un intento de evaluar el rumbo de la relación bilateral que "atraviesa un momento diferente".

Bitelli enfatizó la importancia de mantener una relación bilateral sólida a pesar de las diferencias entre los presidentes. Destacó que Lula está comprometido a mantener la importancia de la relación entre ambos países, independientemente de las discrepancias en prioridades y visiones del mundo.

El "fatigado" Mercosur celebró su cumbre sin Milei ni avances significativos en materia económica

Desde que asumió Javier Milei, Julio Bitelli se convirtió en una figura central en la dinámica bilateral y es conocido por facilitar el acercamiento entre los dos gobiernos a través del canciller Vieira y la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, quien se hizo de la representación argentina en espacios donde Milei no se quiso cruzar con Lula.

Por su parte, Bitelli cuenta con una vasta experiencia diplomática y buenas relaciones en Argentina. Sin embargo, tensiones recientes incluyen una publicación de Milei en redes sociales donde criticó genéricamente a quienes cuestionan sus declaraciones sobre Lula, lo que causó incomodidad en el Palacio del Planalto.

La "guerra fría" entre Milei y Lula

Desde su elección en noviembre de 2023, Javier Milei no tuvo reuniones con Lula. Después de las declaraciones en su contra cuando todavía era candidato, el flamante presidente argentino invitó a Jair Bolsonaro a la asunción presidencial, por lo que el presidente brasileño finalmente no asistió.

Javier Milei y Lula da Silva.

A finales de junio, Lula dijo que no hablaría con su par argentino hasta que le pidiera "disculpas" tanto a él como a Brasil por las "tonterías" que dijo, al llamarlo "zurdito" con el "ego inflamado". "No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", dijo Lula en una entrevista al portal UOL.

Lula no especificó a qué declaraciones se refería, pero Milei calificó al brasileño de "corrupto" y "comunista" durante la campaña electoral que lo llevó al poder. Lejos de pedirle disculpas, Milei redobló la apuesta.

"Las cosas que yo dije encima son ciertas ¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije, comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?", planteó Milei.

Diana Mondino: "El Mercosur dejó de ser una válvula de escape para volverse un corsé que nos inmoviliza"

Poco después, Milei, presidente de la segunda economía que sustenta el Mercosur, no viajó a la cumbre de jefes de estado que buscaba aceitar el funcionamiento del bloque regional.

Pero la ausencia de Milei en el evento regional no generó indignación del otro lado de la vereda ideológica únicamente, sino que fue duramente cuestionada por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien calificó la decisión como una "inmensa tontería" para un país importante como Argentina.

Sin mencionar directamente a Milei, Lula también expresó su decepción por la ausencia del mandatario, subrayando la importancia de la participación de todos los presidentes en este tipo de encuentros para destrabar al bloque regional.

CD / ds