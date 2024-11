Eleonora Gosman: "Sin dudas hubo una insinuación de Macron para que Milei firme la agenda del G20"

Eleonora Gosman opina que la reciente recepción de Milei en Estados Unidos marcó un giro estratégico en su postura ante la cumbre del G20. “Es obvio que Donald Trump va a jugar con Argentina como un factor importante dentro del Cono Sur”, sostuvo. Para la analista internacional, esto implica tener una mejor relación con el gobierno de Lula da Silva. “Trump va a implicar un cambio muy fuerte en las relaciones internacionales de Estados Unidos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eleonora Gosman es periodista de Perfil, corresponsal en Brasil desde 1996.

¿Es noticia allí en Brasil la frialdad con la que Lula da Silva saludó a Javier Milei?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde luego, fue noticia todo el día. Inclusive fue muy curioso, porque se presumía que iba a ocurrir eso. Milei fue el último presidente que llegó, y todo el periodismo, 2500 periodistas que había en esa sala, estaban aguardando la llegada de Milei. Querían ver cómo era la actitud de ambos al encontrarse. Yo lo estuve mirando a la distancia, fue muy gracioso, había mucha expectativa de cómo sería el encuentro.

¿Aquellos que son anti lulistas y anti PT, ven con agrado a Javier MIlei?

Los bolsonaristas sí son mileistas, de eso no tengo duda. Hay una identidad ideológica entre ellos, además de un proyecto político que tiene algunas semejanzas.

Ahora, eso en este momento no tiene repercusión acá, porque lo que se está mirando es el hecho de que Milei, a pesar de todo, tuvo un gesto de referencia con respecto a Lula al firmar y ser parte del lanzamiento de la agenda global contra el hambre y la miseria. Una actitud de decir “esto lo vamos a firmar”, “no queremos romper, todo lo contrario, y menos perjudicar esta cumbre”. Eso es un dato importante, porque si vas a revisar todo lo que se dijo y se hizo aquí, ese es quizás uno de los puntos más exitosos.

En ese sentido Milei tuvo un comportamiento dentro de los marcos esperados de un presidente. Y su discurso en esta cumbre no fue como otros que yo recuerdo, como el del Foro de Davos, que fue espantoso. Evidentemente algo le dijeron o algo aprendió él, y me da la impresión de que la visita a Trump de la semana pasada también tuvo un efecto, no sé si pacificador, pero como si le hubieran dicho “portate bien”.

La Alianza contra el Hambre: un gesto de "buena voluntad" de Milei con Lula para recomponer la relación | Perfil

Contame un poco sobre la situación en Brasil en referencia a los discursos. Milei tiene un discurso más de derecha, mientras que Lula tiene un discurso socialdemócrata. ¿Hay una tendencia a que los discursos que ganen elecciones no sean los de Lula?

Hay que esperar. Realmente, lo que pasó en las elecciones de este año no fue bueno, desde el punto de vista de que el PT no salió perdiendo, pero no ganó. Eso marcó nuevos tiempos, especialmente porque la ultraderecha tampoco ganó. El bolsonarismo no salió ganando de esa elección. La derecha que está en el Congreso salió ganando. La derecha más tradicional, algunos más centro derecha, otros más de derecha. Eso fue lo que pasó en esta elección.

Ahora, de aquí en adelante todo va a depender también del éxito que tenga Lula, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Te doy un ejemplo muy concreto: los precios de los alimentos aumentaron mucho. Eso trae aparejado una cierta falta de confort con respecto al Gobierno.

De la "cortina de hierro" entre Lula y Milei a un Xi Jinping protagonista: lo que dejó el día 1 de la Cumbre de G20

Claudio Mardones: La justicia ha empezado a intervenir en Argentina respecto a los bolsonaristas perseguidos por la justicia brasileña que están exiliados aquí. Esto pone a Milei en aprietos, son al menos más de 60. ¿Cuánto impacta esto en la relación bilateral?

Impactó mucho. Los medios importantes dieron noticias muy importantes, fue título de tapa en todos los medios. Obviamente el gobierno le da importancia a esto. Está bien que fue el juez Rafecas el que hizo el trámite para pedir la extradición, pero el Gobierno argentino no dijo que iba a darles amnistía ni mucho menos. Con lo cual, de alguna manera, dio el cauce para que se siguiera en esa línea.

Ahora, no hay que olvidar que ellos son refugiados, y las actitudes respecto de los refugiados no son exactamente las mismas que con aquellos que no pidieron refugio. Ahí los más complicados son los que entraron como turistas y se quedaron.

Creo que el Gobierno de Argentina no va a intervenir en este asunto, no quiere decir que en el futuro lo haga, ¿no?

Emmanuel Macron homenajeó junto a Adolfo Pérez Esquivel a las monjas francesas secuestradas durante la dictadura

CM: ¿Cree que puede transformarse en un problema en la relación bilateral? ¿Cree que Relaciones Exteriores de Brasil presione?

Creo que no. Después del pedido de Rafecas, esto tiene que ir a la Corte Suprema. En última instancia, es la Corte Suprema la que decide esto, si no me equivoco. No creo que Itamaraty presione. Hasta ahora ha sido bastante cuidadosa en el sentido de poner la posición de Brasil en este tema y explicar por qué, en todo caso, se pide la extradición.

Es un tema muy complejo. La extradición en sí misma es un tema muy complejo. Demora tiempo, incluso en caso de delitos criminales. En este caso son delitos criminales pero de otro tipo, en la mayor parte son políticos, y en algunos casos gente que ingresó a los palacios de gobierno de Brasilia y los destruyó. Tengo la impresión de que esto va a manejarse por bloques de casos. Pero por la justicia argentina, no creo que vaya a intervenir el Gobierno de Brasil.

Detienen en La Plata a un brasileño implicado en el intento de golpe contra Lula da Silva

Elizabeth Peger: Vos señalaste como un buen gesto el discurso que pronunció Milei allí. ¿Tenés la misma mirada del documento que se firmó? Esto más allá de las disidencias que después el Gobierno argentino aclaró mediante comunicados.

Exactamente, firmó los documentos y aceptó los términos. Ese es el gesto, firmar. Porque Argentina era el único país que no había firmado en este G20. También eso debe haber tenido su peso. Me imagino que en la conversación entre Macron y Miliei el otro día, en esa conversación, hubo una insinuación de Macron para que Milei firme, tiene que haber existido algo así. Aquí los medios reflejaron eso. Que Macron iba a intentar convencer a Milei de que acepte la declaración final, que de todas maneras es una declaración muy amplia, como suele ser.

EP: Había cierta especulación con que Milei se mantuviera firme en su posición de no firmar y diera un discurso duro. Nada de eso ocurrió, se mostró bastante diplomático.

Bueno, pero por qué. Esa es la pregunta del millón. Te doy mi opinión, me puedo equivocar de palmo a palmo, pero pienso que fue así: él tuvo una recepción especial en Estados Unidos por parte de Donald Trump. Es obvio que Donald Trump va a jugar con Argentina como un factor importante dentro del Cono Sur, si no no lo hubiera recibido así. Las relaciones de Trump con Lula nunca fueron buenas, Lula siempre lo asoció a Bolsonaro, que fue siempre muy amigo de Trump. Entonces, esto trae, a priori, una situación de distancia entre el Gobierno actual de Brasil y el nuevo Gobierno estadounidense. Además, Lula se jugó completamente por Kamala Harris, lo que no es un detalle.

"Es obvio que Donald Trump va a jugar con Argentina como un factor importante dentro del Cono Sur."

Esto es lo que está, de alguna manera, pensando en esta cumbre. Creo que Milei puede jugar un papel para el próximo gobierno de Estados Unidos en el Cono Sur, entonces no puede estar peleado con Brasil de la manera que se insinuaba la pelea. Esta es una explicación de por qué tuvo ese gesto, que me resultó entendible dentro del contexto de relaciones internacionales.

Por el otro lado, también se plantea que hay una situación difícil de Lula con el nuevo gobierno de Trump. En la cumbre sobrevoló la presencia de Trump, porque todos presumen que Trump va a implicar un cambio muy fuerte en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Eso te marca una suerte de situación que puede implicar cambios muy profundos. ¿Será que Trump acepta una alianza internacional contra el hambre y la miseria?, no sé. ¿Sacará a Estados Unidos del Acuerdo de París? No lo sabemos. Esta incertidumbre es lo que genera esta situación no inestable, pero de interrogantes.

FM