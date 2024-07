Experto informático: "No se trató de un hackeo el fallo planetario"

Axel Gualda, director de la UTN, explicó las causas de la falla mundial del día de hoy y aseguró que no está relacionado con un hackeo o un ciberataque. “Simplemente fue una incongruencia a la hora de hacer esta actualización”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Axel Gualda es director de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) e ingeniero experto en Innovación.

Alejandro Gomel: ¿Qué pasó? ¿Hay una explicación?

Sí, al parecer sí la hay. Hay una empresa que se llama CrowdStrike que se dedica a ciberseguridad y está delante de muchas protecciones que suceden en línea en tiempo real. Esta empresa hizo una actualización, y al realizar esta actualización que se hizo en todos los sistemas operativos, generó una incongruencia y un problema sólo en sistemas operativos Windows. Linux o macOS no sufrieron este problema.

Esto generó que ante esa incongruencia Windows no puede garantizar la seguridad de las computadoras, por lo tanto, pone lo que se conoce como “la pantalla azul de la muerte”.

AG: ¿Esto está solucionado o está en vías de solucionarse? ¿Puede generar alguna consecuencia en temas de seguridad?

En temas de seguridad, en principio no. Porque no se trató de un hackeo o un ciberataque, simplemente fue una incongruencia a la hora de hacer esta actualización.

Lo que sí generó son muchísimos problemas en todos los sistemas que están instalados, montados o basados en la infraestructura de Windows. Dentro de Windows tenemos el servicio de la nube qué es Azure que es la competencia de Amazon Web Service (AWS), que es donde uno puede postear o subir aplicaciones webs. Todo lo que está en Azure puede estar sufriendo estos problemas, así que habrá problemas tanto en computadoras personales como en sistemas informáticos.

Y entra en juego también el hecho de que hoy está todo relacionado, por lo tanto si se cae uno se caen todos, posiblemente. Si bien hay tres pasos que pueden ayudar a resolver el problema y van a garantizar que la computadora funcione, no garantiza que todos los sistemas que uno utiliza funcionen bien, porque pueden estar conectados por otros sistemas que siguen fallando.

Elizabeth Peger: En redes hubo varios comentarios de usuarios planteando que en Argentina no fue tan grave el hecho porque hay un retraso informático en algunos de estos programas, ¿es así?

Sí, al parecer no hubo tanto impacto acá en la Argentina. La actualización que se hizo sólo afecta a los sistemas operativos y las computadoras que reciben esa actualización de forma automática. Si yo lo tengo configurado para hacerlo manualmente, no tengo ese problema. El problema es sólo con esta última actualización, y de hecho eliminado el archivo que generó el conflicto se resuelve.

Después también se puede dar porque haya una mayor preponderancia de otros tipo de sistemas operativos que estén circulando o sobre los cuales se esté trabajando. No es que cualquier computadora con Windows necesariamente esté andando mal ahora. Sí pasó mucho y mucho más fuerte en todo lo que es aeropuertos a nivel internacional que están más interconectados y dependiendo directamente de la última actualización en tiempo real. En España está habiendo muchos problemas, en Londres, hay problemas en los bancos, en los hospitales que no tienen ningún tipo de historial de los pacientes o que no funciona el sistema de turnos.

Es más el efecto cascada la imposibilidad que tenemos ahora de trabajar de forma analógica que el problema que se generó en sí. Es como que se te cortó la luz y te quedas sin compu un rato, el tema es que si todo depende de y no tenemos otros mecanismos para poder resolver manualmente, ahí es donde empieza el problema.

Los pasos para resolver el problema:

1. Arrancar la computadora en modo seguro: Si nuestra computadora es Windows, hay que reiniciar la computadora y mientras se esté reiniciando apretar f8 repetidamente hasta que se abra el modo seguro llamado “Opciones de arranque avanzadas”.

2. Dentro de ese menú, utilizando las flechas del teclado (no se puede utilizar el mouse en modo seguro) entrar al modo seguro de este menú.

3. Una vez dentro del modo seguro, buscar esta dirección: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

4. Encontrar y eliminar el archivo C-0000029*.sys

5. Una vez eliminado el archivo, se resuelve el problema. Reiniciamos la computadora y la iniciamos normalmente.

