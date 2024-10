Fertilizar o no fertilizar: "El impacto es muy grande", advirtió un médico sobre la nutrición de los cultivos

A pocos días de haberse celebrado los primeros 30 años de la Asociación Civil Fertilizar en un concurrido evento, quedan las conclusiones de gran valor. Allí, grandes referentes se reunieron en el marco de una jornada en la que expertos del sector agro, analistas y especialistas del ámbito de la salud fueron protagonistas en la reflexión a conciencia sobre la importancia de seguir avanzando en el desarrollo de técnicas de fertilización de los cultivos y nutrición de los suelos.

Claudio Zin, el reconocido médico, especialista nefrólogo, legista con amplia trayectoria y ex Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, enfatizó en la alarmante “desinformación” que existe en Argentina sobre la calidad de los alimentos, poniendo especial atención en la importancia crucial de brindar los nutrientes indispensables a los cultivos, la necesidad de mantener la salud de los suelos para lograr una producción de mayor cantidad y, sobre todo, una elevada calidad de los alimentos.

Por tanto, en el panel titulado “El suelo, los nutrientes y los alimentos: de punta a punta”, se trabajó en el análisis y concientización respecto a cómo las buenas decisiones y medidas que tomen los productores en la siembra de sus cultivos, tendrá una directa repercusión en la calidad final de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores. Cabe mencionar también que el 13 de octubre se conmemoró el Día Mundial de los Fertilizantes, una jornada emblemática que conmemora el descubrimiento del proceso por el cual es posible la producción de fertilizantes en base al nitrógeno disponible en el aire.

“El impacto es muy grande”

Al finalizar la conmemoración que se realizó en Buenos Aires, el experto en salud hizo un pedido a los medios y señaló: “Comuniquen más, háganle saber a la gente que hay cosas muy buenas y otras que faltan. Que pasa con el impacto que tiene en la salud pública y la salud pediátrica en particular el tema de fertilizar o no fertilizar los cultivos: realmente el impacto es muy grande”.

No obstante, el experto también destacó que “no es fácil establecer la relación causa efecto" porque la medicina no puede demostrar siempre las cosas tan enfáticamente, pero que es altamente sospechoso que los fertilizantes tengan que ver.

“En un país con un deficiente acceso a los alimentos y si además los alimentos no tienen los nutrientes que corresponden, entonces estamos en un límite. El concepto que tenemos la gente de a pie sobre el campo es ‘Bueno, hacen mucha soja, exportan mucha soja a muchos lugares del mundo, a China en particular’. Pero ahora, esta estructura científico-tecnológica para conseguir que los suelos tengan y transmitan los nutrientes adecuados a las plantas y a los cultivos es para muchos un mundo desconocido”, remarcó Zin.

“Hay un tema de desinformación acerca de la calidad de los alimentos. Mucha gente tiende a pensar que cuanto más procesado es más vistoso. Es cierto que tiene mejor marketing, se hace mucha publicidad de esos productos pero la realidad es que lo que vale es el espárrago, no la lata de duraznos en almíbar”, indicó Zin.

El especialista observó que tener alimentos “bien fertilizados en suelos bien nutridos” es el camino adecuado para una buena nutrición.

“Todos saben conceptualmente que significa un hijo mal nutrido, porque en términos de competencia futura están perdiendo chances y oportunidades en el camino. Nutrir bien a los chicos, algo que no ocurre en Argentina hoy, es apostar o invertir para el futuro, y realmente eso está ocurriendo cada vez en menos lugares del país, lamentablemente.

Tener alimentos básicamente bien fertilizados en suelos bien nutridos, no me cabe ninguna duda que es el camino adecuado. Yo sé que esto significa una inversión y empeño mayor de los productores, pero si no se hace vamos a vivir inmersos en azúcar y no en nutrientes esenciales que necesitamos”, concluyó.

La deficiencia alarmante: en 3 de 4 niños

“La falta de micronutrientes tiene que ver con la pobreza que vivimos en la Argentina, pero también con otro tema muy importante que es el acceso a una dieta muy monótona, es decir, no cambiar de alimentos y nutrientes de manera adecuada. Esto lleva a que se perpetúen las deficiencias de micronutrientes, en particular en los chicos por debajo de los 12 años, rango en el cual 3 de cada 4 tiene alguna deficiencia en micronutrientes que no les permitirá desarrollarse adecuadamente cuando sean adultos”.

“Lo que les falta es zinc, yodo y hierro. Esa carencia se toma de los alimentos o se suplementa. Es decir, o lo ponen los productores en el suelo para las plantas, o hay que agregárselo luego al producto terminado”, declaró con voz autorizada el experto en salud.

“Somos lo que comemos”, agregó Claudio Zin citando a Hipócrates en su exposición, poniendo el foco y la señal de alarma sobre las grandes deficiencias que provoca el llevar una alimentación inadecuada, incompleta y monótona, basada en alimentos y productos de baja calidad y ultra-procesados.

“Hay un tema muy interesante en España sobre un proyecto de ley del azúcar para evitar que los productores de alimentos ultra procesados sigan agregando azúcar a sus productos, precisamente porque el azúcar es adictivo. “Al comprar uno algo dulce en un kiosco, se obtiene una rápida gratificación en 20 segundos”, señaló.

Aunque aclaró que de ningún modo incita el consumo de tabaco, el experto realizó una comparación: “No digo que sea bueno fumar, pero a la gente que fuma la nicotina le llega 20 minutos más tarde al cerebro. Por ende, hay un sistema de recompensa que se activa mucho más rápido con el azúcar que con la nicotina”.

“El 90 % de los chicos encuestados no come fibras, porque hay un problema de acceso al alimento adecuado y también monotonía en la dieta. Esto hace que se enfermen crónicamente y genera un alto riesgo de vulnerabilidad, y los convierte en adultos que no tienen chances de competir”, subrayó Zin. Además, explicó que “si mejoramos la calidad del suelo, también mejoramos la calidad de los alimentos que producimos y por ende la salud de la población”.

El hambre oculto

En el panel también participó el médico especialista en nutrición de cultivos, el Dr. Fernando García, quien señaló que “la aplicación de nutrientes representa casi el 50% de los alimentos producidos a nivel mundial. Sin ellos, tendríamos un 50% menos de producción”. También advirtió que Argentina es el país productor de cereales y de oleaginosas con el balance más negativo de fósforo: debemos 6 kilos de fósforo por hectárea cada año.

Los suelos carentes de nutrientes y cultivos generan “hambre crónico”, según los especialistas agrónomos.

García subrayó que desde un punto de vista agronómico se habla de “hambre crónico” cuando los suelos y cultivos están carentes de nutrientes, lo que lleva a una fuerte caída en la producción. Por otra parte, señaló que el término también se utiliza cuando la merma de nutrientes es más dificultosa de detectar, como “es el caso de la deficiencia de micronutrientes como el zinc”.

El avance de las técnicas de fertilización

“Cuando arrancó Fertilizar en el año 1994, Argentina producía 40 millones de toneladas de granos. Hoy estamos produciendo 130 millones. En cuanto al uso de fertilizantes, en el 94 era de 800 mil toneladas y hoy son casi 5 millones. El ingeniero agrónomo Roberto Rotondaro, presidente de la entidad, explicó que multiplicamos por seis el uso de fertilizantes y mejoramos muchísimo la reposición de nutrientes en el suelo, como es el caso del fósforo y algo también el azufre, pero ciertamente todavía estamos lejos pero estamos transitando el camino.

“Los últimos cálculos y tomando solamente nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, y azufre, estamos reponiendo en promedio, los últimos tres o cuatro años un 45%, es decir, todavía hay un 55% de nutrientes como el fósforo, clave por la dinámica que tiene en la relación suelo-planta, que no estamos reponiendo”, advirtió.

“En esta campaña podemos alcanzar un consumo de 4.8 millones de toneladas de fertilizantes, que es un ‘piso’ en el consumo”, destacó Rotondaro. Y agregó: “Nuestro objetivo es promover la reposición de nutrientes y el uso responsable de fertilizantes para lograr una producción sustentable”, para lo cual remarcó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías como la agricultura digital y el uso de productos fertilizantes de eficiencia mejorada que hagan posible lograr el objetivo final. “Es evidente que el contexto ha cambiado desde el año de nuestra fundación, por eso la necesidad de generar y actualizar la evidencia científica que vaya acompañando es indispensable”, concluyó.

