Gastón Alberdi: "Aporté 11.500 USD y Milei nos engañó"

Gastón Alberdi, exintegrante de La Libertad Avanza y sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi, declaró que aportó 11.500 dólares a la campaña presidencial del partido en 2023 y denunció que el mecanismo a cargo de Karina Milei continúa en funcionamiento. “Javier Milei nos engañó a los de adentro, y engañó a 47 millones de argentinos”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gastón Alberdi fue parte del armado inicial de La Libertad Avanza y coordinó la corriente “La Alberdi". Es sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi.

Victoria Villarruel rompió relaciones con sus asesores políticos en el Senado y los reemplazó por un exmilitar y un exasesor de LLA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: ¿Usted es el sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi?

Sí, es tal cual.

AG: ¿Cuál sería el parentesco?

Mirá, vamos para arriba: padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, trastarabuelo, pentabuelo. Mi pentabuelo era primo hermano de Juan Bautista.

AG: De los Alberdi de verdad.

Sí, acá no hay truchada. Hay videos donde el mismo Milei dice que acá está la pura sangre liberal de Alberdi.

AG: ¿Y qué pasó con Milei? Fue de aquel hombre que hablaba de Alberdi a hacer cosas que parecen no tener mucho que ver con el legado de Alberdi...

Lo que pasa es que todos los datos de lo que pasó desde octubre 2020 hasta noviembre de 2021 se los di al gran amigo y colega de ustedes, Juan Luis González, quien escribió un bestseller con más de seis ediciones denominado “El Loco". Javier Milei obviamente nos engañó a los de adentro, y engañó a 47 millones de argentinos.

AG: Durante la campaña usted dijo que Karina era una especie de recaudadora. ¿Así funcionaba?

Sí, esto fue así. Yo acudí al primer piso de Viamonte 920, aquí en CABA, al despacho del abogado Rodrigo Balbuena Nürnberg, quien fungía como apoderado del partido Movimiento de los Jubilados y Juventud, un partido que todos sabemos que pertenece a Miguel Ángel Pichetto. De manera voluntaria, porque así lo decidí y porque Karina tiraba la manga a todo el mundo, aporté 11.500 dólares. Aporté 11.500 dólares y Milei nos engañó.

Este partido era uno de los tres partidos, conjuntamente con el MID y el partido del rosarino Bonacci, que fueron los que hicieron La Libertad Avanza. Este partido de Rodrigo Valbuena Nürnberg tiene amistades con Emilio Pérsico y es un enjambre de dudas y de inconsistencias que uno no logra entender.

Elizabeth Peger: ¿Era como un modus operandi que Karina sea la recaudadora y pida colaboraciones por todos lados?

Sí, y un hambre atroz. No se quedaban tranquilos con eso, sino que mandaban a Nicolás Emma, el actual diputado nacional que quedó en lugar de Javier Milei, y a Lilia Lemonie a manguear a Ramiro Marra a Bull Market, en la calle Viamonte y Bouchard.

EP: Claro, porque Marra era uno de los principales financistas de la campaña de Milei.

A mí Ramiro me dijo que para su campaña como legislador puso dos millones de dólares. Imaginate lo que habrá puesto para Milei.

EP: Recientemente, cuando saltó el caso del Cryptogate, también se mencionó el rol de la secretaria General de la Presidencia, en el vínculo con estos extraños empresarios vinculados a las criptomonedas. Se deslizaron acusaciones respecto de que se “cobraban” las reuniones con Milei, y que detrás de eso también estaba Karina Milei. ¿Esto es así?

Sí. El que menos ponía para una reunión en 2020 eran 2.000 dólares. Cuando él realizaba las reuniones con empresarios, cada boleto costaba entre 5.000 y 30.000 dólares. Yo calculo que ellos recaudaron 10 millones de dólares solo en esa campaña.

EP: ¿Cree que eso se mantuvo ya con él en la presidencia?

Acordate que cuando él asume como diputado nacional en diciembre de 2021, se desvincula de todas las empresas y fondos buitres que tenían en Bahamas y en Miami, y tanto Beto como la madre de Milei la nombran a Karina a cargo de todas estas empresas y departamentos.

Claudio Mardones: ¿Qué sintió cuando en algunas provincias empezaron a surgir algunas diferencias, especialmente de candidatos y dirigentes que empezaron a recriminar que también habían desembolsado? Y que esa recaudación siempre llegaba a Karina Milei. Es decir, todo eso que sucedió después, ¿no lo sorprendió?

No, para nada. Yo creo que la población argentina no tiene tiempo de leer o de investigar. Van a trabajar y regresan a su casa. Ustedes, como medio independiente, se han cansado de denunciar este tipo de prácticas, y ahí está Sebastián Pareja, en la provincia de Buenos ¿Cuántas causas hay en Comodoro Py en contra de Karina y en contra de Javier? Y sin embargo, hay una jueza, María Servini de Cubría, que sigue echando todos los expedientes para abajo. En este país no pasa nada. No hay justicia.

Karina Milei y Sebastián Pareja, armadores de La Libertad Avanza.

CM: ¿Usted considera que Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo mecanismo? Es decir, que está en un proceso de recaudación a cambio de candidaturas.

No lo considero yo, es público. Están las noticias. Hay testimonios que afirman que obviamente les han pedido dinero para este tipo de candidaturas, como 50.000 dólares para ser concejal, diputado o senador provincial.

CM: Han empezado a surgir algunos casos de presunta corrupción vinculados al PAMI, en donde han empezado a aparecer denuncias de empleados que han tenido que aportar su diezmo. ¿Cómo caracterizaría esto? Otra cosa era lo que nos cuenta de Marra recaudando, pero en un momento de armado de La Libertad Avanza. Ahora están en el poder, y esa decisión llega a algunas áreas muy sensibles. ¿Para usted también es verosímil esto que está pasando en distintas áreas del Estado, en donde también están recaudando ilegalmente?

Te corrijo. Marra no era recaudador. Yo dije Sebastián Pareja y anteriormente Karina Milei. ¿Vos te referís a lo de Viviana Aguirre?

CM: Sí, por ejemplo.

Obviamente, es una gran amiga. La conozco de aquellos años. Es una persona completamente honesta, es platense igual que yo, de la provincia de Buenos Aires. Es una gran figura, y seguramente va a ser próxima diputada provincial por la primera o la tercera Sección electoral. No tengo ninguna duda. Ese es el modus operandi de ellos. Insisto: acá no hay justicia en la Argentina. Creo en la justicia americana, donde hay centenas de denuncias por el cryptogate en los Estados americanos y también a nivel federal, en la Unión Americana. Yo creo en la justicia americana.

AG: Muchos de los libros sobre Milei, como el de Juan Luis González, hablan del misticismo del presidente. ¿Usted ve algo esotérico en las creencias del Presidente?

Por supuesto. Tanto Juan Luis como yo no hemos tenido ninguna denuncia penal. Son cosas que el mismo Javier Milei me dijo. A mí me consta lo de Gustavo, el astrólogo, lo de Cecilia Melamed. Javier Milei siempre estuvo rodeado de esta clase de personas con esas creencias. Lo que más me preocupa a mí en la actualidad es que está rodeado por esta gente nefasta como el Gordo Dan, la SIDE, abogados como abogados como Alejandro Alberto Sarubbí Benítez.

El 17 de junio de 2025 Sarubbí Benítez tiene que acudir al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por acoso sexual agravado contra menores, por doxeo contra periodistas en las redes sociales y por amenazas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que el Colegio tenga a bien expulsarlo y retirarle la matrícula profesional. Ellos están replicando cosas que se dieron en cursos en Rosario, Santa Fe, por parte de la actual diputada Lemoine. ¿Qué viene a hablar el Gordo Dan en contra de la homosexualidad? Tengo múltiples testimonios sobre con quién se juntaba el Gordo Dan, qué tipo de reuniones hacía y qué clase de sustancias consumían. El Gobierno es un aquelarre.

Marcela Pagano y Lilia Lemoine volvieron a cruzarse por la interna libertaria: "Mitómana. Burra"

EP: ¿Quiénes son estos personajes? ¿De dónde salieron?

Habría que preguntarle al Gordo si conoce a un tal Ignacio Agustín Montagut, quien tiene graves denuncias sobre abuso sexual y amenazas a menores de edad, de un niño de 12 años. Ignacio actualmente es trans y es portador de una enfermedad difícil. Hay que preguntarle si conoce a Federico Hermida, a Fernando Mariano Arrastia, a su exnovia, que tuvo bajo violencia sexual y violencia doméstica con lesiones en un momento difícil de su vida. Hay que preguntarle si conoce a la una señorita Julieta Domenicone, con la cual merendaba determinada sustancia con milanesa de pollo. Hay que preguntarle si conoce a Facundo Arana, que no es el actor, o al actual diputado provincial por La Libertad Avanza, Carlos Agustín Romo Ortega, quien fue denunciado por doxeo por Agustín Ezequiel Monzón. Si conoce a Agustín Laje, quien los promovía a hacer todas estas cuestiones de doxeo. Si conoce a Nicolás de la Plaza, denunciado por violencia con golpes de puño contra su expareja Lucía, en los Estados Unidos. Si conoce al pederasta Juan Alberto Batista, en Misiones, condenado por abuso sexual a chicos discapacitados en 2014. Esta es la clase de gente que está rodeando al gobierno de Milei.

TV