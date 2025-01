La legisladora de Unión por la Patria, Graciana Peñafort, se refirió a las discusiones que tendrán lugar en las sesiones extraordinarias y consideró que la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no tiene posibilidades de llegar a buen puerto. “Si no se abre la negociación, aunque lo pongan en extraordinarias, tampoco le veo posibilidad de prosperar”, sostuvo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Graciana Peñafort es legisladora de la ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, es abogada y representó a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y Guillermo Moreno, entre otros dirigentes políticos.

Alejandro Gomel (AG): Ayer Jorge Macri hizo el llamado formal a sesiones extraordinarias. ¿Qué hay que esperar de lo que se viene?

Mirá, hay que esperar algunas cosas relativamente importantes. Por ejemplo, si se suspenden o no las PASO, algo que se venía diciendo en los pasillos, pero que hasta ahora no había un proyecto formal. Al mismo día que aparece la convocatoria a extraordinarias, aparece el proyecto de suspender las PASO, que por cierto, a mí me parece más racional que la propuesta del gobierno nacional, que pretende derogarlas para siempre. Yo sigo pensando que las PASO son una herramienta importante que hace a la democracia partidaria. Pero bueno, es una discusión que vamos a tener que dar como bloque de Unión por la Patria, porque tenemos que decidirlo todos. Y por otro lado, también incorporan al llamado a extraordinarias una serie de proyectos que le habían quedado pendientes, que tienen que ver, por ejemplo, con aprobar un RIGI para la Capital, alguna situación vinculada a la cuestión recaudatoria, que por cierto, la postura del bloque ya fue clara entre las extraordinarias del 2024 y no va a cambiar en el 2025.

AG: Con respecto a las PASO, entonces, ¿ustedes van a apoyar la suspensión como pide Jorge Macri o no?

A ver, nosotros en principio somos totalmente contrarios a prohibirlas, a no permitirlas. La suspensión es algo que tenemos que decidir en bloque y atado también a una estrategia a nivel nacional. Nosotros somos parte de un frente nacional.

AG: ¿Por ejemplo, con la Provincia de Buenos Aires tendría que ser en la misma postura, en Capital y en provincia?

Deberíamos, por lo menos, tratar de articular. Es muy difícil tomar en forma individual esta decisión, porque Unión por la Patria es un bloque con su representación en la provincia, en la nación, no solo en la ciudad. Mi posición personal es que es mucho más racional la suspensión que la derogación. Yo no estoy dispuesta a derogarla porque me parece que, en determinados momentos, es una instancia importante. Con respecto a suspenderlas, tendría que charlar con mis compañeros de bloque.

Elizabeth Peger (EP): Se espera una deliberación movidita, porque la discusión en la Legislatura se enmarca en algunos cruces entre las autoridades de la ciudad, que responden al PRO, el sector del PRO más cercano a Mauricio Macri con el Gobierno Nacional.

Sí, claramente hay una suerte de pelea interna entre sectores del PRO e incluso sectores de "La Libertad Avanza". Lo vimos con toda claridad a fin de año, donde lo que nosotros llamamos "La Libertad Avanza" y "La Libertad Avanza Blue" votaban en el sentido contrario. Yo voy a decir con completa honestidad, no creo que nuestra posición dependa de ver qué van a hacer los partidos que están enfrentados a Unión por la Patria. Creo que es una decisión que tiene que ver con lo que Unión por la Patria vaya a hacer a nivel nacional, provincial y de la ciudad.

EP: ¿Ustedes no quieren terminar siendo parte de esa discusión o de una pelea que los excede?

Nos es por completo ajena y nada tenemos que hacer ahí…

EP: Pero es difícil, Graciana, porque voten como voten, de alguna manera se van a posicionar…

Está bien, pero yo no tengo que mirar cómo me estoy posicionando respecto a la pelea de ellos. Tengo que mirar cómo me estoy posicionando respecto a la contienda electoral en la que voy a formar parte.

EP: Sé que no es tema propio tuyo como legisladora de la ciudad, pero este tema también se enmarca en la convocatoria de extraordinarias a nivel nacional, donde uno de los propósitos del Gobierno tiene que ver con la nominación de los dos jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. ¿Cómo ves toda esa discusión y la probabilidad de que este tema pueda llegar efectivamente a tratarse en un periodo legislativo acotado como son las extraordinarias?

Mirá, yo creo que es legítima la intención del gobierno de proponer en extraordinarias saldar ese tema que quedó sin resolver el año pasado, más allá de lo que yo opine sobre el tema en sí mismo. Pero me parece legítimo que el gobierno quiera dar cierre a un tema que hasta ahora solo le ha generado ruidos y casi ningún beneficio.

Yo tengo muy claro lo que expresó José Mayans en su momento respecto a que si intentaban hacer una designación por decreto, nosotros, como Unión por la Patria teníamos votos suficientes para dejar sin efecto dicha designación.

Con lo cual me parece que lo que debería hacer el Gobierno es abrir la negociación, que es lo que hace cualquier gobierno cuando quiere nombrar miembros de la Corte. No hay mucho misterio. Esto no se destrabó porque el gobierno no quiso negociar. Y Unión por la Patria estaba dispuesto a negociar, de hecho, Lucila Corpacci firmó el dictamen de Lijo, por dar un ejemplo.

Pero la verdad es que la cuestión totalmente cerrada del gobierno de Javier Milei impidió que avanzara cualquier tipo de negociación y eso trabó el tema. Si no se abre la negociación, aunque lo pongan en extraordinarias, tampoco le veo posibilidad de prosperar.

AG: Ariel Lijo, con todas las dudas que hay, ¿puede ser miembro de la Corte Suprema? Porque hubo muchos cuestionamientos a lo largo de todo el año. Usted, que conoce muy bien el tema, ¿le hace ruido lo de Lijo o no?

Mirá, Lijo, como todo juez de Comodoro Py, siempre va a tener la mitad del público que lo detesta y la otra mitad que lo quiere. Yo me tengo que remitir a cómo ha resultado como juez. Ninguna de las causas que se han seguido contra el Lijo han llegado a buen destino, todas han terminado cerradas, con lo cual yo le otorgo el beneficio de la duda.

Tanto el Lijo como García-Mansilla, están sujetos a la preocupación de por qué son enviados a la Corte. Sobre todo porque que tanto a Lijo como a García Mancilla los convocó alguien que ni siquiera es funcionario, es un monotributista del gobierno que es Santiago Caputo. Y a mí lo que me preocupa es el avance para nada disimulado de Santiago Caputo en áreas estratégicas, como pasó con la UIF, como pasó con los servicios de inteligencia y como ahora está pasando con todo el judicial.

