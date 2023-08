A sus 39 años, Carlos Tevez empezó, probablemente, el desafío más importante en su carrera, al menos como entrenador, explicó Román Iucht en Modo Fontevecchia , por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Eso se debe a que el ex técnico de Rosario Central asumió este martes al frente de la dirección técnica de Independiente, con el objetivo de mantener la categoría, apelando a su jerarquía y personalidad, como lo demostró cuando era jugador.

Pero la carrera de entrenador tiene otras variables y eso significa que hay ciertas cuestiones que se pueden controlar, pero cuando comienza el partido el técnico está del otro lado de la cancha, con la impotencia de no poder controlarlo todo, haciéndose cargo de la situación.

Tévez se presentó como DT de independiente: "Tenemos 13 finales, la intensidad no se negocia"

Ayer, Tevez fue presentado como nuevo DT de Independiente y su conferencia de prensa llamó la atención de los medios, a tal punto que hubo 134 acreditados. Además, "Carlitos" estuvo desde muy temprano en el complejo para conocer la realidad del club.

Allí saludó a todos los empleados y después tuvo su primer entrenamiento. Cuentan que en esa primera charla, más allá del trabajo de campo, hubo una charla muy dura, con un Tevez arengando a los jugadores para motivarlos anímicamente, pero también marcando que es necesario subir el techo de las expectativas para quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

"Me voy a apoyar en el equipo, no solo en dos jugadores. Los necesito a todos, y el que me demuestre que está para mantener esa intensidad, para presionar y tirarse de cabeza, va a jugar. Y el que no esté en esas condiciones, no va jugar conmigo, no importa cómo se llame", resaltó Tevez.

Carlos Tevez se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente: qué refuerzos pidió

Además, enfatizó que "primero está el escudo de Independiente, los nombres siempre atrás. Yo vengo a sumar acá para tratar de cambiar la situación y voy a dar la vida por eso, las 24 horas, porque el club me dio la posibilidad y la confianza. Está en juego mi apellido".

A falta de una semana para el cierre del mercado de pases, y con el magnetismo que genera Carlos Tevez, es probable que el Rojo pueda sumar algunos jugadores más. Mientras que, desde lo deportivo, el debut del "Apache" será tremendo: el domingo estará recibiendo a Vélez. Y después aparecen Gimnasia (LP) y Huracán, todos rivales directos por la permanencia.

Los números de Carlos Tevez en su paso como entrenador de Rosario Central

En total serán 13 fechas claves para Tevez, pero también para la historia del Rojo, en donde Independiente buscará escapar de la angustiosa situación en la que hoy se encuentra, muy comprometido con el descenso.

