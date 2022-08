En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) el ministro de medio ambiente, Juan Cabandié, denunció a propietarios rurales de la zona del Delta de Paraná como los responsables de los incendios. "Está el ex ministro de economía Roque Fernández, está el caso de José Antonio Aranda, está la familia Basaglia, que uno de sus hijos es intendente de San Nicolás, hay familiares de Alonso, el intendente de Victoria", señaló.

Hace algunos días denunciaste que los dueños de jugos Baggio son los responsables del fuego en el Delta. Contános, ¿qué pruebas tenés y por qué teniendo estas certezas no se puede ponerle fin a estos incendios?

Esa es una causa que está radicada en el juzgado de Victoria. La causa la inicié yo en julio del 2020. Soy querellante de esas causa, me presenté en la justicia en aquel momento y la verdad que en estos dos años no avanzaron. La familia Baggio, que tiene campos en el Delta de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, no son los únicos responsables.

Tanto Baggio y otras personas están imputados, pero más allá de su imputación, el juez Alonso, que lleva adelante esta causa, no ha avanzado en determinar la culpabilidad ni el castigo bajo la órbita del código penal.

Por esa misma razón, como la Justicia no se ha movido, nosotros volvimos a presentar pruebas, indicios a partir de geolocalización, a partir de información satelital que tenemos en el Ministerio de Ambiente.

El Delta sigue envuelto en llamas: se quemaron más de 15 mil hectáreas en Santa Fe y Entre Ríos

Vos dijiste que lo que pasa en el Delta, pasa en otros campos de propietarios conocidos ¿Quienes serían además de la familia Baggio?

Hay propietarios, arrendatarios, está el ex ministro de Economía Roque Fernández, el caso de José Antonio Aranda, está la familia Basaglia, que uno de sus hijos es intendente de San Nicolás, hay familiares del intendente de Victoria, Alonso.

Todos los fuegos son intencionales y lo cierto es que, una vez que apagamos, se vuelven a prender. Ahora hay un paralelo de fuego que va de San Lorenzo hasta San Pedro. Es un uso y costumbre y creo que hay mala intención en términos políticos.

Además, se prende fuego justo antes de la llegada de la primavera cuando comienzan las lluvias. Se prende para renovar pastura, pajonales y suelo y hacer negocios inmobiliarios, como si fuese un mensaje mafioso.

Tomemos el caso de los dueños de jugos Baggio. Independientemente que es uno de los casos, y no el único, en ese caso, en ese lugar, hecha la denuncia a la justicia, ¿se volvieron a prender fuegos en ese mismo campo?

Yo entiendo que sí, pero para más precisión la tiene que tener la Justicia para determinarlo. Por eso yo la semana pasada fuí a Victoria y entregamos geolocalización satelital e imágenes que se tomaron con torres de 40 metros de altura con cámaras detectoras de humo. Ellos detectan focos a un radio de trescientos kilómetros.

En el 2021 se incendiaron siete veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pero aunque exista más incremento de brigadistas, equipamientos y medios aéreos, no alcanza. Si no hay una medida ejemplificadora de la Justicia, con detenidos, imputaciones, el peso de la ley y sanciones, y si Entre Ríos no sanciona a los propietarios de los campos, van a seguir ocurriendo incendios.

Si seguimos así, vamos a seguir perjudicándonos, sobre todo los habitantes de la costa del Paraná: Rosario, San Lorenzo, San Pedro, San Nicolás, Baigorria. Además de la biodiversidad.

¿Por qué la Justicia de Entre Ríos no avanza en ese sentido? ¿Hay alguna consecuencia política, alguna relación que lo explique?

Yo creo que hay un gran acuerdo de poder alrededor de esto y eso lleva a no tratar el tema, a dormir las causas, a no investigar y a no hacerlas avanzar. Acá hay poder mediático, político, judicial y empresarial. Nosotros venimos denunciando, elevando la voz para que la Justicia actúe.

Tenemos que ir hasta el fondo del tema, esto no se puede aguantar más y en los próximos días se va a agravar porque va a aumentar la temperatura, porque ya los focos han crecido porque cuando se apaga, se vuelve a prender. Esto hay que cortarlo de cuajo y tiene que haber detenidos y gente presa. Si no hay gente presa, van a seguir quemando.

El gobernador de Entre Ríos es Gustavo Bordet, o sea, es del Partido Justicialista, o sea, que no es un tema político. Vos decís que tiene que ver con un acuerdo de poder entre la Justicia provincial, medios de comunicación y sectores de poder. ¿Entre la Justicia y qué personas en concreto sería este acuerdo?

Principalmente uno intuye que es con quién son los dueños de estos campos. La razón es para ayudarlos a que sigan desarrollando sus actividades. Además, hay cuatro principales motivaciones por las cuales se realizan estas quemas. El principal es el ganadero, hay cambios para renovar el suelo, para las cazas furtivas y para desarrollar negocios inmobiliarios.

Vos decís que, quienes están detrás de esto, son gente muy poderosa que tiene contacto con el juez y logra que la causa no avance.

Sin dudas.

¿Existe la posibilidad que se convierta en juicio nacional o internacional, que trascienda la justicia de Entre Ríos?

En realidad, el juzgado de Victoria es un juzgado federal. Hay una causa del fuero penal y otra causa de fuero civil. También la justicia de Entre Ríos y Buenos Aires tienen la facultad para actuar de oficio. Son causas penales, también hay sanciones administrativas más vinculadas al Código Civil, pero si está en la órbita federal

