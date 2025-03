El autor del libro “Camino al colapso” comparó la represión a los jubilados con la de 2001

"Los jubilados han tendido a ser la variable de ajuste de varios gobiernos. En general, los gobiernos más tirados a la derecha o neoliberales tienden a usarlo", señaló Julián Zícari en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Además, destacó que "parte del mismo elenco gobernante de 2001 se encuentra gobernando en este momento", como Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, lo que refleja la "recurrencia de ciertas fuerzas sociales que persisten en el tiempo". "Las políticas son descargar los costos del ajuste en los jubilados, en los empleados estatales, en el sistema de salud, en educación, lo que genera una persistente continuidad en el trato hacia las mismas víctimas de siempre", detalló.

Julián Zícari es Investigador del Conicet, economista, historiador, psicólogo, Magister, Doctor y Filósofo. Además es autor del libro "Crisis económicas argentinas. De Mitre a Macri" y del "Camino al colapso: Cómo llegamos los argentinos al 2001".

¿Encuentra algún tipo de similitud, aunque en proporciones distintas, de lo que sucedió ayer en el Congreso con algunos de los hechos que marcaron el comienzo de diciembre de 2001?

Es curioso porque en Argentina, cada vez que hay una gran protesta callejera o se empieza a vivir un clima de crisis, inmediatamente tenemos como disparador pensar en el 2001. Y empezamos a comparar cuán cerca o cuán lejos estamos de esa crisis que evidentemente nos marcó muy fuerte a todos como sociedad. Uno podría trazar ciertas analogías, es verdad, y también es importante tener en cuenta ambos elementos. Uno, como analogías, por ahí principales puntos de acercamiento podría plantear, por ejemplo, que parte del mismo elenco gobernante de 2001 se encuentra gobernando en este momento. Por ejemplo, Patricia Bullrich, que fue la encargada de los ajustes y de la represión en 2001, es de vuelta hoy en día encargada de la represión.

Federico Sturzenegger, que había sido el segundo a cargo del Ministerio de Economía, estaba por debajo de Cavallo, como secretario de política económica... Bueno, nuevamente lo tenemos como ministro y ejerciendo funciones económicas de mucha relevancia. Y también cierta periferia de quienes habían estado en 2001 y estuvieron en el gobierno de Macri, vuelven a estar acá con el gobierno de Milei.

Entonces, estos aspectos son interesantes, no solo por la repetición de las personas, sino por cómo se intenta repetir ciertos esquemas de funcionamiento económico y político en la sociedad argentina. Como vi, una persistencia, una recurrencia... la duración estructural, podríamos decir, de ciertas fuerzas sociales que persisten en el tiempo. Y de alguna manera, porque en general muchas veces o se asocia al 2001 con el mal liderazgo que podría haber tenido De la Rúa, o a veces a la protesta social o al corralito, y son fuerzas que exceden a las figuras individuales o incluso ciertas coyunturas específicas. Sino que uno lo que ve es la recurrencia permanente a lo largo de las décadas en la historia argentina.

Entonces, esto es un primer elemento que hay que considerar como sociedad: ¿por qué estas fuerzas, incluso los mismos personajes, emergen una y otra vez en la sociedad argentina, incluso que suelen utilizar a las mismas víctimas? Porque las políticas son descargar los costos del ajuste en los jubilados, en los empleados estatales, en el sistema de salud, en educación, se alientan las políticas de especulación financiera. Ya sea, por ejemplo, en el gobierno de la Alianza, o el gobierno de Macri, o en el actual, pero en gobiernos anteriores, en experiencias anteriores, estos combos de políticas represivas, políticas de ajuste...

Dejame hacerte una pregunta que va al núcleo. Estás diciendo que por un lado hay una visión de que se considera que los conductores de los gobiernos son los actores de su época y una mirada, yo cito siempre a Hegel, de que en realidad los presidentes son cuerpos que usan la historia para seguir su rumbo. Y lo que decís es que había condiciones que los trascendían, a De la Rúa, Patricia Bullrich, a Sturzenegger. Si Menem hubiese sido reelecto, hubiese logrado modificar la constitución, las condiciones económicas inevitablemente hubieran llevado lo mismo. ¿Hubo una mala praxis de quien estaba al frente del Ejecutivo? ¿Y podríamos decir que las condiciones pueden ser comparables en algún momento a Milei? ¿Es el presidente el que es el capaz de hacer que las condiciones previas no estallen, o esté quien esté, si se crearon las condiciones previas, termina así?

Acá lo que pasa también entra el rol de los liderazgos políticos, que sin duda también es significativo. Y cómo uno es capaz de, con esos liderazgos, construir alianzas, construir enemigos y tratar de instaurar una lectura de la sociedad de qué se está viviendo. Si, por ejemplo, Milei logra instalar que la idea de la crisis es por culpa del kirchnerismo, por culpa de la casta que se niega a dejar sus privilegios y la sociedad compra de alguna manera ese discurso, bueno, Milei probablemente resulta exitoso. Ahora, si es entendida la crisis como que esto es culpa de lo errado del plan económico, lo errado de las políticas de Caputo.

Nuevamente al comienzo Menem también logró instalar eso, que era culpa de la hiperinflación... Pasado cierto tiempo, la pregunta no es en el momento de la instalación, que claramente la esperanza puede ser construida sobre la base de un relato. Estoy preguntando las condiciones materiales, a lo Marx, de la infraestructura. Si pasó cierto tiempo y la economía no da resultados, si esté quien esté al frente del Ejecutivo, ¿no se lo termina llevando puesto la realidad?

Le vuelvo a repetir, los procesos, yo por lo menos, por cómo los entiendo yo, si bien tiene mucha fuerza el peso estructural, también siempre son coyunturas abiertas. Y acá la capacidad de articular alianzas, relatos... No toda crisis devora a los presidentes. Le doy un ejemplo relativamente cercano: en la crisis del '95, la crisis del Tequila, esa crisis no sirvió para llevarse puesto a Menem, sino al contrario, lo reforzó. Para poner en autos a quienes nos están escuchando, la crisis del Tequila se produce cuando México en diciembre del '94 devalúa la moneda, generando una suerte de efecto contagio, y muchos decían, si se cayó México, el próximo país que se va a caer es Argentina, porque tiene condiciones relativamente similares. Y empezó una suerte muy grande de corridas cambiarias y bancarias, donde empezaron a caer no solo la bolsa, los depósitos, la reserva del Banco Central, y parecía un clima inminente, medio de apocalipsis. De hecho, hasta ese momento la economía venía rebotando y creciendo con fuerza, y se derrumba de manera significativa.

En marzo del '95. Menem y Cavallo aplican... Esto es significativo, no porque en marzo del '95... Digo esto porque en mayo, o sea, dos meses después, eran las elecciones presidenciales. O sea, dos meses antes de las elecciones presidenciales, Menem y Cavallo deciden aplicar un plan de ajuste realmente muy agresivo, muy fuerte, que de alguna manera tratan de mostrar compromiso con la convertibilidad y decían: "Antes de salir de la convertibilidad, me disparo en un pie, no vamos a salir". Y la población pareció acompañar eso. Pareció preferir las políticas de ajuste. Es muy raro encontrar un gobierno que, dos meses antes de las elecciones presidenciales, aplique un ajuste tan fuerte, y sin embargo, sea elegido. Eso porque la población estaba decidida a acompañar ese tipo de políticas, y frente a la crisis, lo que implicaba mantener el orden social, que en ese momento era la convertibilidad, y la incertidumbre volver a épocas de agitación social, de alta inflación, como fue el final del alfonsinismo con todos los conflictos que implicó. Bueno, gran parte de la población decidió acompañar a Menem.

Entonces, Menem, como piloto de tormentas, tuvo la reelección. Entonces, esa crisis no sirvió para derrotarlo a Menem, sino para reforzarlo. Uno podría poner otras crisis o situaciones similares donde los presidentes encuentran una oportunidad en ciertas coyunturas adversas, y otros, al contrario, que no le encuentran la vuelta y las crisis los terminan devorando. Pero no todo proceso termina siendo necesariamente cerrado o devorado. Obviamente las fuerzas estructurales tienen un peso significativo, pero la historia nunca está cerrada ni determinada, por lo menos como lo entiendo yo.

Finalmente, la conclusión que llegamos es que son ambos elementos: las condiciones de posibilidad y la gente, las dos cosas.

Claro, hay otros ejemplos, por ejemplo, a finales de la década del '80 y principios de los '90. Bueno, nuestro país es más palpable porque lo conocemos, que había una hiperinflación, levantamientos militares, incluso un levantamiento de la guerrilla, como el cuartel de La Tablada, que eran condiciones realmente sociales, económicas, políticas, institucionales paupérrimas, realmente como de desintegración muy marcadas. Pero esas crisis y esas condiciones no eran únicamente en Argentina. Brasil vivía situaciones relativamente similares, Perú, México, Venezuela... Recordemos que Venezuela estaba viviendo el Caracazo. Bueno, todos los presidentes hicieron un giro bastante similar al que hizo Menem. De políticas pro-mercado, privatizaciones, apertura económica, desregulación. La mayoría de esos presidentes fueron devorados por el proceso. Por ejemplo, Collor de Mello terminó destituido, Carlos Andrés Pérez terminó destituido, Fujimori directamente clausuró el Congreso para poder llevar a cabo las reformas. Menem acá no fue devorado por el proceso, sino que logró no solo continuar en su mando, sino, como les decía recién, la reelección. Entonces, acá las condiciones de liderazgo político también son importantes.

¿Y cómo ves esas condiciones en el caso de Milei y la Libertad Avanza?

Uno, en principio, lo que podría ver, por lo menos mi interpretación, es que el principal activo de validación social que tiene Milei, uno podría decir casi el único, pero en mi entender no es el único, pero sin duda el más significativo, es poder controlar el dólar y el proceso que se está viviendo de desinflación. Esa es una de las principales cartas que tiene. Yo creo que si Milei llega a perder eso, ahí sí, las condiciones económicas y sociales van a ser muy difíciles de revertir. Y bueno, ahí uno podría esperar, o que se acote el mandato, una salida a la suerte de De la Rúa en helicóptero, que se podría llegar a complicar muchísimo. O un recrudecimiento de la protesta social y control de la lucha callejera. Ese horizonte puede ser. Yo creo que mientras pueda mantener el dólar, Milei, de hecho, puede salir airoso. Incluso en las elecciones podría llegar a ganarlas. La pregunta es si puede controlar el dólar y puede llegar a las elecciones sin descontroles financieros. Si puede llegar, puede tener un buen resultado, por lo menos hasta este año. Si no llega, bueno, ahí va a estar muy, muy, muy complicado.

Claudio Mardones: Quería consultarte sobre una cuestión económica recurrente en los últimos 30 años: las movilizaciones de jubilados, que han sido una constante fuera del Congreso. ¿Cómo caracterizarías la situación del ingreso de los jubilados tras la crisis del sistema FJP? Y, ¿ves rupturas o continuidades con la situación actual?

Los jubilados han tendido a ser la variable de ajuste de varios gobiernos. En general, los gobiernos más tirados a la derecha o neoliberales tienden a usarlo. No fue el de Menem, fue el de la Alianza, fue el de Macri y, obviamente, el deterioro de esas condiciones, porque los jubilados son variables de ajuste en varios niveles. Primero, en el haber jubilatorio, que está en niveles muy bajos, después en el nivel de la cobertura y las prestaciones que acompañan. Por ejemplo, la canasta de medicamentos, la cobertura. Eso también se ha disminuido mucho, y también la disputa por la inclusión previsional. Exacto, que también ahora se dio de baja la moratoria de vuelta. Porque esto es un problema también muy fuerte en Argentina, que se ha tendido a agudizar en la última década y media, el crecimiento de la informalidad laboral. Las personas que están en negro son las personas que al día de mañana no se van a poder jubilar y no son personas que no trabajaron.

CM: ¿Qué futuro jubilatorio les esperan a los trabajadores y trabajadoras de 25, 35 años que cada vez tienen menos empleo registrado?

Este es un problema muy grande para el país y, aparte, le sumo una variable más, que es una variable también estructural que acompaña a Argentina y a todos los países del mundo, que es la pregunta por la sustentabilidad de los sistemas previsionales. Porque le pongo un ejemplo: hace 100 años, un abuelo tenía ocho nietos y vivía 70 años, como mucho. Entonces, tenía una persona que se jubila a los 65, supongamos, llegaba a vivir hasta los 70 y tenía ocho nietos, que esos ocho nietos aportaban para ese abuelo. Ahora, por ahí lo que tenemos es un solo nieto que tiene vivos a los cuatro abuelos. Hay un problema que se están cambiando las proporciones de clase activa y pasiva. A su vez, la clase pasiva tiende a vivir cada vez más, y encima, en Argentina, el problema de la informalidad, que tiende no solo que la clase activa se reduzca, sino que tiende a reducirse muchísimo más porque efectivamente no hace aportes. Entonces, la pregunta es cómo hacer sustentable para el día de mañana, donde probablemente estas proporciones sigan agudizándose, ya sea el aumento de la clase pasiva, la disminución de la clase activa, la longevidad, la esperanza de vida y los problemas de informalidad. Que es un problema de financiamiento muy grande, muy severo, que yo creo que debería ser uno de los debates centrales de la sociedad argentina, porque es la pregunta sobre el futuro.

RM/ff